Creatore di Video di Onboarding Retail: Forma il Personale Più Velocemente

Trasforma l'onboarding retail con video coinvolgenti. Crea facilmente contenuti di formazione professionali utilizzando i nostri avatar AI per catturare l'attenzione del tuo personale.

Crea un video di onboarding retail di 1 minuto, pensato per i nuovi professionisti delle risorse umane che gestiscono un afflusso di assunzioni. Questo video dovrebbe mostrare la facilità di utilizzo di una piattaforma di generazione video automatizzata come HeyGen per produrre video di onboarding coerenti e di alta qualità. Adotta uno stile visivo pulito e aziendale con un avatar AI sicuro di sé che spiega i processi chiave delle risorse umane, utilizzando la funzionalità di testo-a-video per semplificare la creazione dei contenuti.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video di formazione dinamico di 90 secondi per i nuovi assunti nel retail e i manager di negozio esistenti, illustrando le migliori pratiche per il servizio clienti. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e moderno, incorporando vari modelli e scene per mantenere l'attenzione degli spettatori. L'audio dovrebbe essere una voce fuori campo amichevole e chiara, accompagnata da sottotitoli precisi per garantire che ogni dettaglio importante di questo video di formazione potenziato dall'AI sia compreso, indipendentemente dall'ambiente.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video coinvolgente di 45 secondi per gli attuali addetti alle vendite al dettaglio, concentrandoti sul lancio di un nuovo prodotto e sulle sue caratteristiche principali. Utilizza uno stile visivo veloce e informativo, incorporando immagini rilevanti del prodotto dalla libreria multimediale/supporto stock. La narrazione dovrebbe essere fornita attraverso una voce fuori campo AI chiara ed entusiasta, rendendo l'aggiornamento essenziale e facile da assimilare come parte dei video di onboarding in corso.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video conciso di 30 secondi specificamente per il personale di vendita al dettaglio in prima linea, dimostrando come gestire una comune richiesta dei clienti al punto vendita. L'approccio visivo dovrebbe essere diretto e orientato all'azione, evidenziando istruzioni passo-passo. Il video deve essere facilmente adattabile a diversi formati di schermo, utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni, e sfruttando il testo-a-video da script per aggiornamenti rapidi dei contenuti all'interno di questa soluzione di creazione video di onboarding retail.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Onboarding Retail

Crea in modo efficiente video di onboarding retail coinvolgenti e informativi con strumenti potenziati dall'AI, semplificando la formazione dei nuovi assunti e migliorando la coerenza.

1
Step 1
Crea il Tuo Script o Seleziona un Modello
Inizia scrivendo i tuoi contenuti di formazione per la funzionalità di testo-a-video, o scegli tra una varietà di modelli personalizzabili per strutturare il tuo video di onboarding retail.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI e la Voce
Seleziona un avatar AI per presentare i tuoi contenuti e genera voci fuori campo AI realistiche per trasmettere il tuo messaggio con chiarezza e impatto.
3
Step 3
Aggiungi il Tuo Branding e i Media
Integra il logo della tua azienda e i colori del marchio utilizzando i controlli di branding, e arricchisci il tuo video con media stock rilevanti dalla libreria multimediale/supporto stock.
4
Step 4
Genera Sottotitoli ed Esporta
Genera automaticamente sottotitoli/caption accurati per l'accessibilità, quindi esporta il tuo video di onboarding retail rifinito nel rapporto d'aspetto desiderato.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Informazioni Complesse sul Retail

.

Semplifica la comunicazione di politiche retail complesse e dettagli estesi sui prodotti attraverso video chiari e concisi.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione potenziati dall'AI per l'onboarding retail?

HeyGen sfrutta l'AI avanzata per trasformare i tuoi script di testo in video di formazione professionali potenziati dall'AI. Puoi selezionare tra vari avatar AI e utilizzare le funzionalità di testo-a-video, semplificando il processo di generazione video automatizzata per un onboarding retail efficace.

Posso personalizzare i video di onboarding AI per adattarli all'identità del mio marchio?

Assolutamente. HeyGen offre ampi controlli di branding, permettendoti di incorporare il tuo logo e i colori del marchio nei tuoi video di onboarding. I nostri modelli personalizzabili e una ricca libreria multimediale assicurano che i tuoi contenuti siano perfettamente allineati con le linee guida visive della tua azienda per l'onboarding dei clienti e dei dipendenti.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per generare contenuti di onboarding multilingue?

HeyGen supporta la creazione di contenuti di formazione multilingue attraverso le sue robuste funzionalità di sintesi vocale e voci fuori campo AI. Puoi anche generare sottotitoli accurati per varie lingue, garantendo che i tuoi video di onboarding dei dipendenti siano accessibili e di impatto a livello globale.

Come può l'automazione potenziata dall'AI di HeyGen migliorare la produzione dei miei video di onboarding retail?

L'automazione potenziata dall'AI di HeyGen aumenta significativamente l'efficienza nella produzione video. Consente aggiornamenti rapidi dei contenuti e una generazione video scalabile, assicurando che la tua libreria di video di onboarding retail rimanga attuale e coinvolgente senza un'estesa modifica manuale dei video.

