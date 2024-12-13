Creatore di Video di Marketing al Dettaglio: Aumenta le Tue Vendite e il Coinvolgimento

Crea istantaneamente video di marketing al dettaglio straordinari. Sfrutta gli avatar AI per trasmettere messaggi coinvolgenti e personalizzati per un impatto massimo.

Crea un video di marketing al dettaglio di 45 secondi che mostri i tuoi ultimi prodotti stagionali. Questo video visivamente accattivante, rivolto agli acquirenti online, mescolerà animazioni vivaci con una voce fuori campo che evidenzia le ultime novità. Utilizza i modelli e le scene di HeyGen per un inizio senza intoppi.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
In questo video di marketing di 60 secondi, avatar AI presentano la storia del tuo marchio e i punti di forza unici. Progettato per potenziali investitori, questa narrazione coinvolgente utilizza uno stile visivo cinematografico completato da voci fuori campo generate professionalmente. Massimizza il coinvolgimento con la funzione di testo-a-video di HeyGen.
Prompt di Esempio 2
Cattura l'attenzione degli utenti dei social media con un video promozionale dinamico di 30 secondi. Sfrutta la libreria multimediale/supporto stock di HeyGen per incorporare filmati stock vivaci e animazioni accattivanti. Evidenzia offerte speciali con sovrapposizioni di testo animate, progettate per aumentare il coinvolgimento degli spettatori e stimolare le vendite.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa una guida video di formazione completa di 2 minuti per il tuo team di vendita utilizzando la funzione sottotitoli/didascalie di HeyGen. Adattato per il personale interno, questo video informativo combina immagini chiare e concise con spiegazioni passo-passo, impostate su un sottofondo audio professionale per facilitare la comprensione.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Marketing al Dettaglio

Sblocca il potenziale del video marketing con i nostri strumenti potenziati dall'AI, che offrono funzionalità intuitive su misura per le aziende al dettaglio.

1
Step 1
Crea con Avatar AI
Migliora i tuoi video di marketing al dettaglio integrando avatar AI. Queste persone digitali possono simulare interazioni reali, fornendo un tocco personale alle dimostrazioni di prodotto e alle strategie di coinvolgimento dei clienti.
2
Step 2
Seleziona Modelli di Video
Inizia il tuo processo di creazione video scegliendo tra una vasta gamma di modelli video pre-progettati. Personalizza i layout per allinearti con il tuo branding e messaggio, assicurando che i tuoi contenuti di marketing al dettaglio si distinguano.
3
Step 3
Aggiungi Voci Fuori Campo
Usa la funzione di generazione di voci fuori campo integrata per aggiungere narrazioni audio dinamiche ai tuoi video. Questo aiuta a trasmettere efficacemente la storia del tuo marchio, catturando il tuo pubblico e migliorando la ritenzione.
4
Step 4
Esporta su Piattaforme Social
Ottimizza i tuoi video per vari canali social con la nostra funzione di ridimensionamento del rapporto d'aspetto. Esporta senza problemi il tuo prodotto finale per raggiungere un pubblico più ampio, potenziando i tuoi sforzi di marketing al dettaglio.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia le Testimonianze dei Clienti

Trasforma le storie di successo dei clienti in testimonianze video accattivanti potenziate dall'AI, costruendo fiducia e incoraggiando gli acquisti nella tua attività al dettaglio.

Domande Frequenti

Come può la creazione di video potenziata dall'AI di HeyGen migliorare le strategie di marketing al dettaglio?

Lo strumento di creazione video potenziato dall'AI di HeyGen semplifica la produzione di video di marketing al dettaglio offrendo modelli personalizzabili e avatar AI. Queste caratteristiche aiutano i marchi a creare rapidamente contenuti coinvolgenti che risuonano con il pubblico, garantendo un tocco professionale su ogni video.

Quali funzionalità offre HeyGen per creare messaggi video personalizzati?

Con HeyGen, gli utenti possono sfruttare gli avatar AI e la generazione di voci fuori campo per creare messaggi video personalizzati. Insieme ai controlli di branding e a un'ampia libreria multimediale, puoi adattare i contenuti per allinearti perfettamente con l'identità del tuo marchio.

Posso creare video pronti per i social media usando HeyGen?

Sì, HeyGen fornisce vari modelli di video e opzioni di ridimensionamento del rapporto d'aspetto su misura per le piattaforme social. Questo assicura che i tuoi contenuti appaiano ottimali su diversi canali, rendendo la presenza del tuo marchio più impattante.

Quali capacità creative offre HeyGen per la creazione di video potenziata dall'AI?

HeyGen offre strumenti come testo-a-video da script, animazioni e una vasta gamma di filmati stock, permettendo agli utenti di dare vita alle loro visioni creative con facilità e precisione.

