Creatore di Video di Marketing al Dettaglio: Aumenta le Tue Vendite e il Coinvolgimento
Crea istantaneamente video di marketing al dettaglio straordinari. Sfrutta gli avatar AI per trasmettere messaggi coinvolgenti e personalizzati per un impatto massimo.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
In questo video di marketing di 60 secondi, avatar AI presentano la storia del tuo marchio e i punti di forza unici. Progettato per potenziali investitori, questa narrazione coinvolgente utilizza uno stile visivo cinematografico completato da voci fuori campo generate professionalmente. Massimizza il coinvolgimento con la funzione di testo-a-video di HeyGen.
Cattura l'attenzione degli utenti dei social media con un video promozionale dinamico di 30 secondi. Sfrutta la libreria multimediale/supporto stock di HeyGen per incorporare filmati stock vivaci e animazioni accattivanti. Evidenzia offerte speciali con sovrapposizioni di testo animate, progettate per aumentare il coinvolgimento degli spettatori e stimolare le vendite.
Sviluppa una guida video di formazione completa di 2 minuti per il tuo team di vendita utilizzando la funzione sottotitoli/didascalie di HeyGen. Adattato per il personale interno, questo video informativo combina immagini chiare e concise con spiegazioni passo-passo, impostate su un sottofondo audio professionale per facilitare la comprensione.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Crea Annunci al Dettaglio ad Alto Tasso di Conversione.
Produci rapidamente video di marketing al dettaglio e annunci impattanti utilizzando l'AI, aumentando il coinvolgimento e le vendite.
Aumenta la Presenza sui Social Media.
Genera istantaneamente video coinvolgenti per i social media e clip brevi per catturare il tuo pubblico al dettaglio ed espandere la portata del marchio.
Domande Frequenti
Come può la creazione di video potenziata dall'AI di HeyGen migliorare le strategie di marketing al dettaglio?
Lo strumento di creazione video potenziato dall'AI di HeyGen semplifica la produzione di video di marketing al dettaglio offrendo modelli personalizzabili e avatar AI. Queste caratteristiche aiutano i marchi a creare rapidamente contenuti coinvolgenti che risuonano con il pubblico, garantendo un tocco professionale su ogni video.
Quali funzionalità offre HeyGen per creare messaggi video personalizzati?
Con HeyGen, gli utenti possono sfruttare gli avatar AI e la generazione di voci fuori campo per creare messaggi video personalizzati. Insieme ai controlli di branding e a un'ampia libreria multimediale, puoi adattare i contenuti per allinearti perfettamente con l'identità del tuo marchio.
Posso creare video pronti per i social media usando HeyGen?
Sì, HeyGen fornisce vari modelli di video e opzioni di ridimensionamento del rapporto d'aspetto su misura per le piattaforme social. Questo assicura che i tuoi contenuti appaiano ottimali su diversi canali, rendendo la presenza del tuo marchio più impattante.
Quali capacità creative offre HeyGen per la creazione di video potenziata dall'AI?
HeyGen offre strumenti come testo-a-video da script, animazioni e una vasta gamma di filmati stock, permettendo agli utenti di dare vita alle loro visioni creative con facilità e precisione.