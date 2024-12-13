Creatore di Video Pubblicitari al Dettaglio: Progetta Annunci che Vendono
Produci annunci al dettaglio professionali in pochi minuti utilizzando la nostra funzione dinamica di testo-a-video da script per catturare il tuo pubblico.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video esplicativo coinvolgente di 45 secondi rivolto ai marketer che hanno bisogno di semplificare servizi complessi per i potenziali clienti. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo pulito e professionale con grafica animata, completato da una voce fuori campo amichevole e chiara. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen e la funzione di testo-a-video da script per presentare efficacemente le informazioni e creare annunci video che risuonano.
Produci un annuncio UGC autentico di 30 secondi per un creatore di video pubblicitari al dettaglio, rivolto a marchi che cercano testimonianze di clienti relazionabili. Lo stile visivo dovrebbe imitare il contenuto creato dagli utenti genuini, magari con illuminazione naturale e montaggi non rifiniti, con audio conversazionale e musica di sottofondo minima. Assicurati che tutti i dialoghi siano chiaramente trasmessi attraverso i sottotitoli/caption di HeyGen, rendendo questi annunci video accessibili e d'impatto.
Progetta un video promozionale entusiasmante di 20 secondi rivolto alle aziende di e-commerce desiderose di evidenziare offerte a tempo limitato e forti call to action. Il design visivo dovrebbe essere dinamico e visivamente accattivante, utilizzando sovrapposizioni di testo audaci e una colonna sonora energica per creare un senso di urgenza. Utilizza la generazione di voiceover di HeyGen per messaggi promozionali chiari e assicurati che il video sia ottimizzato per varie piattaforme social utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Creazione di Annunci al Dettaglio ad Alte Prestazioni.
Produci rapidamente annunci video d'impatto per catturare l'attenzione dei clienti e stimolare le vendite.
Annunci Coinvolgenti per i Social Media.
Crea rapidamente video brevi accattivanti ottimizzati per varie piattaforme social per espandere la tua portata.
Domande Frequenti
Come può HeyGen servire come potente creatore di video pubblicitari al dettaglio?
HeyGen ti consente di creare annunci video rapidamente con strumenti potenziati dall'AI e modelli di annunci video. La sua interfaccia intuitiva lo rende un creatore di annunci video online ideale per contenuti al dettaglio dinamici e campagne d'impatto.
Quali caratteristiche uniche offre HeyGen per le piattaforme social?
HeyGen sfrutta avatar AI realistici e una funzione di testo-a-video da script per generare video brevi coinvolgenti perfetti per le piattaforme social. Puoi anche personalizzare call to action e branding per massimizzare l'interazione.
HeyGen è adatto per piccole imprese e marketer per creare annunci video facilmente?
Assolutamente! L'editor drag-and-drop di HeyGen e i suoi ampi modelli di annunci video rendono incredibilmente semplice per piccole imprese e marketer produrre annunci video professionali senza esperienza di editing precedente. Snellisce l'intero processo di creazione video in modo efficiente.
HeyGen può aiutare a creare vari tipi di annunci video, come video di prodotto o video esplicativi?
Sì, HeyGen è un versatile creatore di annunci video AI capace di produrre diversi annunci video, inclusi video di prodotto accattivanti e video esplicativi informativi. Puoi anche mantenere la coerenza del marchio con i controlli di branding e facilmente esportare per piattaforme come YouTube.