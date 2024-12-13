Creatore di Video di Annuncio di Riassortimento: Aumenta le Vendite con Video AI

Genera rapidamente avvisi di riassortimento virali con voiceover personalizzati, trasformando le immagini dei prodotti in vendite immediate.

Genera un entusiasmante video di annuncio di riassortimento di 15 secondi specificamente per i tuoi follower attivi su TikTok Shop, progettato per diventare virale. Sfrutta la "generazione di voiceover" di HeyGen per un annuncio energico e urgente, completato da vivide immagini di prodotto dalla "libreria multimediale/supporto stock" per catturare immediatamente l'attenzione e stimolare vendite immediate.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video di riassortimento di 30 secondi convincente per i clienti che cercano informazioni dettagliate sui prodotti, enfatizzando come possono personalizzare i loro acquisti. Inizia con un modello predefinito dai "modelli e scene" di HeyGen, incorporando immagini di prodotto di alta qualità e un voiceover amichevole per evidenziare le caratteristiche chiave e la disponibilità, incoraggiando un rapido ritorno al tuo negozio.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di annuncio di 45 secondi raffinato che non solo dichiara il tuo riassortimento ma rafforza anche l'identità unica del tuo marchio sia per i clienti fedeli che per quelli nuovi. Utilizza gli "avatar AI" di HeyGen per comunicare la notizia in modo diretto e professionale, arricchito da "sottotitoli/didascalie" chiari per garantire accessibilità e un forte richiamo del marchio per un pubblico più ampio.
Prompt di Esempio 3
Produci un video promozionale dinamico di 60 secondi su misura per un impatto massimo su tutte le piattaforme social, puntando allo status di contenuto virale. Sfrutta il "testo in video da script" di HeyGen per creare senza sforzo una narrazione coinvolgente sul riassortimento, quindi utilizza il "ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per adattare perfettamente il video per Instagram Reels, YouTube Shorts e TikTok, garantendo un'ampia portata e un'azione immediata.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Annuncio di Riassortimento

Crea rapidamente video di riassortimento coinvolgenti per TikTok Shop e altre piattaforme, stimolando vendite immediate ed entusiasmo con il nostro strumento potenziato dall'AI.

1
Step 1
Scegli un Modello Dinamico
Seleziona tra una varietà di modelli progettati professionalmente su misura per gli annunci di riassortimento. Questo fornisce una solida base, risparmiando tempo e sforzi.
2
Step 2
Personalizza il Tuo Video con Dettagli del Prodotto
Carica le immagini dei tuoi prodotti e aggiungi animazioni di testo accattivanti per evidenziare le caratteristiche chiave e la disponibilità. Questo assicura che il tuo messaggio sia chiaro e visivamente attraente.
3
Step 3
Crea un Voiceover Coinvolgente
Genera un voiceover entusiasmante utilizzando l'AI per catturare immediatamente l'attenzione del tuo pubblico e trasmettere urgenza. Un voiceover coinvolgente aumenta l'engagement e la conversione.
4
Step 4
Esporta e Condividi su Tutte le Piattaforme
Finalizza il tuo video ed esportalo facilmente in vari rapporti d'aspetto ottimizzati per TikTok Shop e altre piattaforme social. Condividi ampiamente il tuo annuncio per raggiungere più clienti.

Casi d'Uso

Evidenzia la Domanda di Prodotti con Testimonianze

Crea entusiasmo e prova sociale intorno ai riassortimenti presentando testimonianze autentiche dei clienti e recensioni di prodotti in video coinvolgenti.

Domande Frequenti

Come può il Generatore di Video di Riassortimento TikTok Shop AI di HeyGen aiutare a creare contenuti virali?

Il potente Generatore di Video di Riassortimento TikTok Shop AI di HeyGen ti consente di produrre rapidamente video di annuncio di riassortimento coinvolgenti. Utilizza animazioni di testo dinamiche, voiceover entusiasmanti e sovrapposizioni di testo urgenti per creare contenuti virali che stimolano vendite immediate e catturano l'attenzione del pubblico sulle piattaforme social.

Quali caratteristiche rendono HeyGen un efficace creatore di video di annuncio per varie campagne di marketing?

HeyGen offre un set completo di strumenti di editing video, inclusi modelli video ricchi e un'ampia libreria multimediale, per semplificare la creazione di video di annuncio d'impatto. Puoi personalizzare i video con il tuo branding, aggiungere animazioni di testo dinamiche e integrare filmati stock per adattarsi a qualsiasi campagna di marketing o lancio di prodotto.

HeyGen può creare efficientemente video promozionali di alta qualità senza esperienza estesa di editing video?

Assolutamente! HeyGen sfrutta l'AI per trasformare il tuo script in video promozionali sorprendenti con facilità. Con il suo editor intuitivo drag-and-drop, modelli professionali, voiceover AI e sottotitoli automatici, HeyGen consente a chiunque di creare rapidamente video promozionali di livello professionale, migliorando i loro sforzi di marketing.

Come supporta HeyGen la condivisione di video personalizzati su diverse piattaforme social?

HeyGen ti consente di personalizzare i tuoi video di annuncio e promozionali per varie piattaforme social supportando diversi rapporti d'aspetto. Una volta perfezionato il tuo video con visuali AI e animazioni di testo, puoi facilmente esportarlo e condividerlo direttamente per coinvolgere il tuo pubblico e migliorare l'engagement su tutti i tuoi canali social.

