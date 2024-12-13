Generatore di Video Guida Ristoranti: Crea Promozioni Appetitose

Crea facilmente video coinvolgenti per ristoranti con la funzione Testo-a-video da script, trasformando i menu in storie appetitose.

332/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un sofisticato video di 45 secondi in formato breve per ristoranti, rivolto a coppie o famiglie che pianificano una serata speciale, utilizzando i modelli e le scene di HeyGen per illustrare magnificamente l'elegante atmosfera del ristorante con luci calde, musica soft e una narrazione coinvolgente potenziata dall'AI.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa una promozione autentica di 60 secondi sui social media con testimonianze genuine dei clienti, mirata a commensali che danno priorità alle esperienze autentiche; realizza questo con illuminazione naturale, audio chiaro e sottotitoli generati da HeyGen per massima accessibilità e impatto.
Prompt di Esempio 3
Produci un annuncio di 15 secondi ad alto impatto per ristoranti che introduce un nuovo piatto stagionale, specificamente per commensali impulsivi che navigano sui social media, con immagini eleganti e moderne e musica energica, dove la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script assicura un messaggio video nitido e di qualità professionale.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video Guida Ristoranti

Crea video brevi e di qualità professionale per ristoranti e annunci senza sforzo per attrarre più commensali e mostrare le tue delizie culinarie con narrazione potenziata dall'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia inserendo il tuo testo o script per la guida del ristorante. Utilizza la nostra funzione Testo-a-video per trasformare istantaneamente le tue idee in una narrazione visiva dinamica, preparando il terreno per contenuti coinvolgenti.
2
Step 2
Scegli Immagini e Branding
Personalizza il tuo video selezionando da un'ampia gamma di modelli e scene. Applica i colori unici e il logo del tuo brand utilizzando i controlli di branding per garantire un aspetto coerente e professionale.
3
Step 3
Genera Voiceover e Sottotitoli
Migliora l'accessibilità e il coinvolgimento con la generazione di voiceover in varie lingue. Aggiungi sottotitoli per garantire che il tuo messaggio raggiunga un pubblico più ampio, ottimizzando per la visione senza audio sui social media.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video ed esportalo in vari formati, ottimizzati per diverse piattaforme. Utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per adattare perfettamente i tuoi video di qualità professionale per promozioni sui social media o annunci di ristoranti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Testimonianze dei Clienti

.

Trasforma le testimonianze dei clienti in video coinvolgenti potenziati dall'AI per costruire fiducia e credibilità, evidenziando esperienze culinarie deliziose.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare il mio ristorante a creare video di marketing coinvolgenti?

HeyGen è un generatore di video AI progettato per produrre video di qualità professionale per ristoranti. Utilizza le sue capacità di Testo-a-video, avatar AI e immagini appetitose per creare promozioni e annunci sui social media che catturano l'attenzione dei commensali.

Cosa rende HeyGen ideale per generare video brevi per ristoranti?

L'interfaccia intuitiva e i modelli di HeyGen consentono una rapida produzione di contenuti brevi. Genera facilmente video accattivanti per annunci di ristoranti o testimonianze dei clienti con funzionalità come la generazione di voiceover e il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per varie piattaforme.

HeyGen può incorporare il branding del mio ristorante nei video generati dall'AI?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di integrare senza problemi il logo e i colori del tuo ristorante. Questo assicura che ogni video di narrazione potenziato dall'AI, da una guida a un annuncio promozionale, mantenga un'identità visiva coerente e professionale.

Che tipi di video di marketing alimentare posso creare con il generatore di video AI di HeyGen?

Con HeyGen, puoi creare una vasta gamma di video di qualità professionale, inclusi annunci di ristoranti, presentazioni di menu e persino AI YouTube Shorts. Sfrutta la sua libreria multimediale, i sottotitoli e gli avatar AI per produrre contenuti di impatto per qualsiasi strategia di marketing digitale.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo