Trasforma dati complessi in storie visive coinvolgenti. La nostra funzione Testo a video da script potenzia lo storytelling video con AI per approfondimenti aziendali e formazione.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video di formazione di 90 secondi per il nuovo personale di supporto IT, spiegando una funzione software complessa con uno stile visivo amichevole e istruttivo. L'audio dovrebbe essere calmo e di supporto, arricchito da "Sottotitoli/didascalie" per l'accessibilità. Questo "strumento di creazione video" utilizzerà gli "avatar AI" di HeyGen per presentare il materiale, rendendo il contenuto di "Formazione e Sviluppo" più coinvolgente e coerente.
Prompt di Esempio 2
Produci un video dinamico di 2 minuti per i project manager, riassumendo i "business insights" trimestrali con uno stile visivo coinvolgente e ricco di dati e una voce narrante impattante e sicura. Assicurati che il video sia ottimizzato per varie piattaforme utilizzando la funzione "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" di HeyGen. Sfrutta i "Modelli e scene" di HeyGen per costruire rapidamente una narrazione professionale attorno agli indicatori chiave di prestazione, creando un vero "video dinamico" per la revisione.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video di 60 secondi per gli stakeholder interni introducendo un nuovo aggiornamento tecnico, puntando a un'estetica visiva moderna e nitida. La narrazione dovrebbe essere concisa, utilizzando un approccio di "storytelling video potenziato dall'AI". Usa la "Generazione di voce narrante" di HeyGen per una traccia audio raffinata e integra immagini pertinenti dalla sua "Libreria multimediale/supporto stock" per creare una presentazione avvincente tramite questo "creatore di video online".
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Approfondimento sulle Risorse

Trasforma i tuoi dati e approfondimenti preziosi in video coinvolgenti e dinamici senza sforzo con il nostro strumento di creazione video potenziato dall'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia inserendo i tuoi approfondimenti sulle risorse o testo grezzo. La nostra piattaforma utilizza il tuo script per generare un video dinamico, rendendo il processo di Testo a video da script semplice ed efficiente.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Arricchisci il tuo messaggio scegliendo tra una varietà di Modelli e scene progettati professionalmente. Trova lo sfondo e lo stile perfetti per rappresentare visivamente i tuoi approfondimenti sulle risorse.
3
Step 3
Genera Voce Narrante Coinvolgente
Dai vita al tuo script con audio di alta qualità. Utilizza la nostra avanzata funzione di Generazione di voce narrante per aggiungere una narrazione dal suono naturale che catturi il tuo pubblico.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Ottimizzato
Prepara il tuo video per qualsiasi piattaforma. Con il Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto, puoi facilmente adattare il tuo video finale per i social media, presentazioni o formazione interna.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Espandi la Portata Educativa

Produci e distribuisci rapidamente contenuti educativi coinvolgenti, espandendo la tua portata globale e fornendo approfondimenti preziosi in modo efficace.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la produzione di video a partire da testo?

HeyGen consente agli utenti di trasformare script in video professionali senza sforzo. La nostra avanzata capacità di "Testo a video da script", combinata con la tecnologia "agente video AI", automatizza il processo di creazione, rendendolo un "creatore di video online" intuitivo per chiunque.

Quali funzionalità potenziate dall'AI offre HeyGen per la creazione di video coinvolgenti?

HeyGen sfrutta "avatar AI" all'avanguardia e la "Generazione di voce narrante" per dare vita ai tuoi contenuti. Questi strumenti di "storytelling video potenziato dall'AI" assicurano che i tuoi video siano visivamente accattivanti e chiaramente udibili, migliorando il coinvolgimento degli spettatori.

HeyGen può adattare i miei contenuti video per varie piattaforme e usi?

Assolutamente, HeyGen è progettato per la versatilità. Con funzionalità come "ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" e "Sottotitoli/didascalie" automatici, puoi facilmente ottimizzare il tuo video per diversi formati di "video sui social media" e preferenze di visualizzazione, garantendo un'ampia accessibilità.

Come può HeyGen aiutare a creare video dinamici e visivamente ricchi in modo efficiente?

HeyGen offre un robusto "strumento di creazione video" con un'ampia libreria di "Modelli e scene" per avviare i tuoi progetti. Questo ti consente di produrre contenuti "video dinamici" rapidamente, fornendo una soluzione completa di "creatore di video di approfondimento sulle risorse" per varie esigenze di comunicazione.

