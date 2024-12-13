Generatore di Video per il Reskilling: Potenzia la Tua Forza Lavoro con l'AI

Eleva i tuoi programmi di upskilling e reskilling. Genera video di formazione coinvolgenti con avatar AI realistici, aumentando il coinvolgimento dei partecipanti e risparmiando tempo.

Produci un video vivace di 60 secondi progettato per i nuovi assunti in un programma di onboarding, mostrando un avatar AI amichevole che presenta i valori chiave dell'azienda in uno stile moderno e visivamente accattivante con una voce fuori campo professionale e vivace per aumentare il coinvolgimento dei partecipanti.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di formazione conciso di 45 secondi per i dipendenti esistenti, focalizzato su iniziative di upskilling e reskilling, utilizzando uno stile visivo pulito e informativo e una traccia audio chiara e concisa, facilmente generata tramite le capacità di testo-a-video da script.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un modulo di formazione sulla conformità di 30 secondi per tutto il personale, caratterizzato da un'estetica visiva professionale e una voce fuori campo AI calma e istruttiva, arricchita con sottotitoli automatici per l'accessibilità.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video dinamico di 90 secondi per i manager di Learning and Development, evidenziando la facilità di creare contenuti coinvolgenti con modelli personalizzati, incorporando immagini eleganti e ispiratrici e una traccia audio motivazionale, attingendo da un ricco supporto di libreria multimediale/stock.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video per il Reskilling

Crea senza sforzo video di upskilling e reskilling coinvolgenti ed efficaci per il tuo team con strumenti potenziati dall'AI, migliorando il coinvolgimento dei partecipanti e la ritenzione delle conoscenze.

1
Step 1
Crea il Tuo Script o Scegli un Modello
Inizia inserendo il tuo script di formazione o selezionando tra modelli personalizzati pre-progettati, fornendo la base per i tuoi contenuti efficaci di upskilling e reskilling.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per agire come il tuo presentatore sullo schermo, dando vita al tuo materiale educativo con una presentazione naturale e migliorando il coinvolgimento dei partecipanti.
3
Step 3
Applica la Tua Identità di Brand
Personalizza il tuo video di reskilling con i controlli di branding unici della tua organizzazione, inclusi loghi e colori, per mantenere coerenza e un aspetto professionale.
4
Step 4
Genera e Distribuisci
Una volta personalizzato, genera il tuo output di video AI di alta qualità, pronto per la distribuzione immediata attraverso le tue piattaforme di apprendimento per potenziare la tua forza lavoro.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Argomenti Complessi in Learning & Development

.

Trasforma concetti complessi in contenuti video facilmente comprensibili, migliorando la chiarezza e l'efficacia per l'upskilling e il reskilling critici in L&D.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione?

HeyGen agisce come un generatore di video AI intuitivo, consentendo la rapida conversione di script in video di formazione di alta qualità. Gli utenti possono sfruttare avatar AI realistici e una funzionalità di testo-a-video da script senza soluzione di continuità, accelerando significativamente la produzione di contenuti per il Learning and Development.

HeyGen può produrre efficacemente contenuti video per il reskilling di grandi team?

Sì, HeyGen è un potente generatore di video per il reskilling progettato per la scalabilità, permettendo alle organizzazioni di creare facilmente contenuti estesi di upskilling e reskilling. I suoi strumenti guidati dall'AI facilitano una rapida produzione utilizzando modelli personalizzati e un branding coerente, rendendolo ideale per implementazioni su larga scala.

Quali funzionalità offre HeyGen per migliorare il coinvolgimento dei partecipanti nell'e-learning?

HeyGen migliora il coinvolgimento dei partecipanti nell'e-learning attraverso funzionalità come avatar AI realistici, voci fuori campo AI dinamiche e sottotitoli/caption precisi. Inoltre, la piattaforma supporta controlli di branding e una varietà di modelli e scene per creare contenuti educativi coinvolgenti e memorabili.

HeyGen è adatto a diverse esigenze di L&D come l'onboarding e la formazione sulla conformità?

Assolutamente. HeyGen è una piattaforma versatile perfetta per una vasta gamma di esigenze di Learning and Development, inclusi programmi di onboarding completi e formazione essenziale sulla conformità. I suoi strumenti guidati dall'AI consentono la rapida creazione di contenuti video su misura utilizzando testo-a-video da script e avatar AI di alta qualità.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo