Generatore di Video per il Reskilling: Potenzia la Tua Forza Lavoro con l'AI
Eleva i tuoi programmi di upskilling e reskilling. Genera video di formazione coinvolgenti con avatar AI realistici, aumentando il coinvolgimento dei partecipanti e risparmiando tempo.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Crea un video di formazione conciso di 45 secondi per i dipendenti esistenti, focalizzato su iniziative di upskilling e reskilling, utilizzando uno stile visivo pulito e informativo e una traccia audio chiara e concisa, facilmente generata tramite le capacità di testo-a-video da script.
Sviluppa un modulo di formazione sulla conformità di 30 secondi per tutto il personale, caratterizzato da un'estetica visiva professionale e una voce fuori campo AI calma e istruttiva, arricchita con sottotitoli automatici per l'accessibilità.
Immagina un video dinamico di 90 secondi per i manager di Learning and Development, evidenziando la facilità di creare contenuti coinvolgenti con modelli personalizzati, incorporando immagini eleganti e ispiratrici e una traccia audio motivazionale, attingendo da un ricco supporto di libreria multimediale/stock.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Accelera la Creazione di Corsi e la Portata Globale.
Genera efficacemente corsi di formazione diversificati e scala la distribuzione dei contenuti a un pubblico più ampio e globale per programmi di reskilling completi.
Migliora il Coinvolgimento dei Partecipanti e la Ritenzione delle Conoscenze.
Sfrutta l'AI per produrre video di formazione accattivanti che aumentano significativamente il coinvolgimento dei partecipanti e migliorano la ritenzione delle conoscenze nelle iniziative di reskilling.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione?
HeyGen agisce come un generatore di video AI intuitivo, consentendo la rapida conversione di script in video di formazione di alta qualità. Gli utenti possono sfruttare avatar AI realistici e una funzionalità di testo-a-video da script senza soluzione di continuità, accelerando significativamente la produzione di contenuti per il Learning and Development.
HeyGen può produrre efficacemente contenuti video per il reskilling di grandi team?
Sì, HeyGen è un potente generatore di video per il reskilling progettato per la scalabilità, permettendo alle organizzazioni di creare facilmente contenuti estesi di upskilling e reskilling. I suoi strumenti guidati dall'AI facilitano una rapida produzione utilizzando modelli personalizzati e un branding coerente, rendendolo ideale per implementazioni su larga scala.
Quali funzionalità offre HeyGen per migliorare il coinvolgimento dei partecipanti nell'e-learning?
HeyGen migliora il coinvolgimento dei partecipanti nell'e-learning attraverso funzionalità come avatar AI realistici, voci fuori campo AI dinamiche e sottotitoli/caption precisi. Inoltre, la piattaforma supporta controlli di branding e una varietà di modelli e scene per creare contenuti educativi coinvolgenti e memorabili.
HeyGen è adatto a diverse esigenze di L&D come l'onboarding e la formazione sulla conformità?
Assolutamente. HeyGen è una piattaforma versatile perfetta per una vasta gamma di esigenze di Learning and Development, inclusi programmi di onboarding completi e formazione essenziale sulla conformità. I suoi strumenti guidati dall'AI consentono la rapida creazione di contenuti video su misura utilizzando testo-a-video da script e avatar AI di alta qualità.