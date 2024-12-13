Generatore di Video di Formazione per il Reskilling con AI per un Rapido Upskilling
Accelera l'upskilling della forza lavoro con l'AI. Converti il testo in video di formazione accattivanti utilizzando la nostra funzione di trasformazione del testo in video.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Immagina un video dinamico di 45 secondi per gli specialisti L&D focalizzato sull'accelerazione dei video di formazione di base per l'adozione di nuovi software. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e illustrativo, con rapidi cambi di scena dai modelli e scene di HeyGen, completato da una generazione di voiceover chiara ed energica che evidenzi le caratteristiche e i benefici chiave.
Sviluppa un video informativo di 90 secondi rivolto ai formatori aziendali che devono produrre video di formazione accessibili per i dipendenti. L'estetica visiva dovrebbe essere pulita e inclusiva, incorporando media stock diversificati dalla libreria di supporto media di HeyGen. Assicurati che i sottotitoli siano visualizzati in modo prominente per supportare le diverse esigenze di apprendimento e migliorare la comprensione.
Produci un video conciso di 30 secondi per i creatori di contenuti che mirano a realizzare video di onboarding d'impatto, versatili su diverse piattaforme. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e nitido, con una voce sicura e incoraggiante. Sottolinea la facilità di adattare i contenuti per vari canali social o interni utilizzando la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen, mostrando come questo generatore di video AI semplifica la distribuzione multipiattaforma.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Espandi l'Offerta di Corsi a Livello Globale.
Sviluppa rapidamente una gamma più ampia di corsi di formazione, rendendo il contenuto di reskilling accessibile a una forza lavoro globale con video AI.
Migliora il Coinvolgimento e la Ritenzione dei Discenti.
Sfrutta i video di formazione potenziati dall'AI per catturare l'attenzione dei discenti, aumentando significativamente il coinvolgimento e migliorando la ritenzione delle conoscenze per il reskilling.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione AI?
HeyGen è un avanzato generatore di video AI che semplifica la produzione di video di formazione per i dipendenti convertendo il testo in immagini coinvolgenti. Gli utenti possono sfruttare avatar AI e un potente editor di script per creare contenuti di alta qualità rapidamente, rendendolo un efficiente generatore di video di formazione per il reskilling.
Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per personalizzare i contenuti di formazione?
HeyGen offre robuste caratteristiche tecniche come Branding Personalizzato, Supporto Multilingue per una portata globale e integrazione LMS senza soluzione di continuità per un facile impiego. Include anche strumenti essenziali come sottotitoli e ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto per garantire che i video di formazione soddisfino esigenze diverse.
HeyGen può integrarsi con i sistemi di gestione dell'apprendimento esistenti per la distribuzione della formazione?
Sì, HeyGen supporta l'integrazione LMS, consentendo una distribuzione fluida dei video di formazione per i dipendenti nelle piattaforme di apprendimento esistenti. Questa capacità assicura che i contenuti generati dall'AI, inclusi i pacchetti SCORM, possano essere facilmente gestiti e distribuiti per una formazione aziendale efficace.
Quali strumenti fornisce HeyGen per creare video di formazione coinvolgenti?
HeyGen offre avanzate capacità di voiceover AI e avatar realistici alimentati da HeyGen per creare video di formazione coinvolgenti che migliorano l'interazione dei discenti. La sua completa libreria multimediale e le intuitive funzionalità di editing consentono una narrazione visiva sofisticata e video didattici di livello professionale.