Trasforma facilmente le tue narrazioni di resilienza in storie visive avvincenti utilizzando Text-to-video da script per una creazione di contenuti senza soluzione di continuità.

Sviluppa un video educativo di 45 secondi che mostri strategie efficaci per costruire la resilienza sul posto di lavoro, pensato per formatori aziendali e professionisti delle risorse umane. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e chiaro, incorporando infografiche coinvolgenti e una voce narrante diretta e autorevole. Utilizza la funzione Text-to-video di HeyGen per convertire senza problemi il tuo contenuto istruttivo in una presentazione raffinata.
Crea un video social di 30 secondi che racconti rapidamente una storia su come superare una piccola sfida quotidiana, progettato per piccoli imprenditori e influencer. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e vivace con musica di sottofondo allegra, perfetto per catturare l'attenzione su piattaforme come Instagram. Genera una voce narrante coinvolgente utilizzando la funzione di generazione di voiceover di HeyGen per aggiungere personalità e impatto al tuo "storytelling."
Produci un video esplicativo conciso di 90 secondi che chiarisca il concetto di software "video maker del percorso di resilienza digitale", rivolto agli appassionati di tecnologia e potenziali utenti del software. Adotta un'estetica visiva pulita e moderna con transizioni fluide e musica di sottofondo ambientale sottile. Migliora la tua narrazione integrando immagini rilevanti dalla libreria multimediale/stock di HeyGen per illustrare efficacemente idee complesse.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Video Maker del Percorso di Resilienza

Crea video educativi avvincenti visualizzando percorsi di resilienza con l'intuitivo video maker AI di HeyGen, trasformando script in narrazioni coinvolgenti.

Incolla il Tuo Script del Percorso
Inizia incollando il tuo script dettagliato in HeyGen. La nostra piattaforma utilizza la tecnologia Text-to-video da script per trasformare il tuo testo in un video dinamico, delineando ogni fase del percorso di resilienza.
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli un avatar AI per guidare gli spettatori attraverso il viaggio di resilienza. La nostra selezione diversificata aiuta a personalizzare il tuo messaggio, rendendo i tuoi video educativi più coinvolgenti e relazionabili.
Applica i Controlli di Branding
Assicurati che il tuo video sia allineato con l'identità della tua organizzazione. Usa i controlli di branding per incorporare il tuo logo, i colori del marchio e i caratteri, creando un aspetto professionale e coerente per i tuoi contenuti.
Esporta con Sottotitoli
Finalizza il tuo video del percorso di resilienza aggiungendo sottotitoli/caption chiari per la massima accessibilità. Esporta il tuo video di alta qualità, pronto per essere condiviso su varie piattaforme.

Produci Narrazioni di Resilienza Ispiratrici

Genera video motivazionali e avvincenti che raccontano storie personali di resilienza, ispirando e sollevando il pubblico attraverso una narrazione potente.

Come semplifica HeyGen la creazione di video AI?

HeyGen semplifica l'intero processo di creazione di video AI, permettendoti di trasformare il testo in video da script in modo rapido ed efficiente. Il nostro potente video maker AI riduce significativamente i tempi di produzione, rendendo i video professionali accessibili a tutti per diverse applicazioni.

Posso utilizzare avatar AI realistici nei miei video?

Assolutamente! HeyGen offre una vasta gamma di avatar AI realistici che possono dare vita ai tuoi script con espressioni e movimenti naturali. Questi avatar AI sono perfetti per creare video educativi coinvolgenti, contenuti per social media o narrazioni avvincenti.

Quali controlli di branding offre HeyGen per la coerenza?

HeyGen fornisce robusti controlli di branding per garantire che i tuoi video siano perfettamente allineati con l'identità del tuo marchio. Puoi personalizzare i colori, aggiungere il tuo logo e utilizzare la nostra vasta libreria multimediale e modelli per video esplicativi coerenti e professionali o contenuti di apprendimento online.

HeyGen supporta voiceover e sottotitoli per l'accessibilità?

Sì, HeyGen supporta pienamente la generazione integrata di voiceover e sottotitoli/caption automatici per migliorare l'accessibilità e il coinvolgimento di tutti gli spettatori. Questo rende HeyGen ideale per creare contenuti di apprendimento online inclusivi e narrazioni globali.

