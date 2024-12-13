Il tuo Generatore di Video Informativi per Residenti per una Comunicazione Chiara

Trasforma i tuoi script in video di annunci di servizio pubblico coinvolgenti senza sforzo con la nostra avanzata creazione di testo in video, risparmiando costi significativi.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video esplicativo conciso di 60 secondi che affronti le nuove linee guida per la gestione dei rifiuti per i residenti esistenti, utilizzando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per convertire le politiche scritte in un formato visivo facilmente comprensibile. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo pulito e professionale con evidenziazioni di testo sullo schermo, accompagnato da una voce calma e autorevole per comunicare chiaramente le normative e garantire la comprensione tramite sottotitoli incorporati.
Prompt di Esempio 2
Produci un annuncio di servizio pubblico coinvolgente di 30 secondi per promuovere una prossima raccolta di beneficenza locale, sfruttando i modelli e le scene video diversificati di HeyGen per una presentazione dinamica e visivamente accattivante. Il video dovrebbe presentare tagli rapidi e musica vivace, guidato da una voce narrante entusiasta ed energica, con l'obiettivo di catturare l'attenzione della comunità e incoraggiare la partecipazione evidenziando i dettagli chiave dell'evento.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video di allerta di sicurezza urgente di 15 secondi per tutti i residenti riguardante una chiusura stradale locale immediata, utilizzando la capacità di HeyGen di generare contenuti da script per un rapido dispiegamento su varie piattaforme social. Lo stile visivo deve essere chiaro e ad alto contrasto con grafica semplice per trasmettere rapidamente informazioni critiche, abbinato a una voce seria e diretta e ottimizzato per diversi rapporti d'aspetto utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione dei rapporti d'aspetto.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video Informativi per Residenti

Crea rapidamente video informativi per residenti professionali e coinvolgenti per comunicare chiaramente aggiornamenti e linee guida vitali, assicurando che la tua comunità rimanga informata.

1
Step 1
Incolla le Tue Informazioni
Inizia incollando il tuo script informativo per i residenti nell'editor di testo intuitivo, sfruttando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per convertire istantaneamente il tuo testo in contenuti parlati coinvolgenti.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore
Seleziona da una libreria diversificata di avatar AI per rappresentare il tuo messaggio. I nostri avatar AI forniscono un volto coerente e professionale per i tuoi aggiornamenti ai residenti.
3
Step 3
Applica Elementi di Branding
Mantieni l'identità della tua organizzazione applicando controlli di branding. Incorpora facilmente il tuo logo e i colori preferiti per garantire coerenza visiva in tutte le comunicazioni ai residenti.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video con opzioni come sottotitoli per l'accessibilità. Una volta soddisfatto, esporta il tuo video informativo per i residenti di alta qualità, pronto per la distribuzione su varie piattaforme social.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Diffondere Informazioni su Vari Canali

.

Crea senza sforzo aggiornamenti video concisi e coinvolgenti adatti per le piattaforme social, garantendo un'ampia portata e facile accesso per i residenti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei progetti video creativi?

HeyGen potenzia la creatività offrendo una gamma di avatar AI dinamici e modelli video versatili, permettendo agli utenti di trasformare rapidamente idee in contenuti educativi coinvolgenti o formati di video esplicativi con presentatori professionali.

Qual è il processo di creazione di testo in video di HeyGen?

HeyGen semplifica la produzione di contenuti convertendo direttamente i tuoi script in un generatore di video AI, completo di capacità di generazione vocale AI naturale. Questo approccio di creazione di testo in video riduce significativamente i tempi di produzione e offre notevoli risparmi sui costi rispetto ai metodi video tradizionali.

HeyGen può facilitare la creazione di video di annunci di servizio pubblico multilingue?

Assolutamente, HeyGen supporta la rapida produzione di video di annunci di servizio pubblico per pubblici diversi. Con un robusto supporto multilingue e tecnologia di generazione vocale AI, le organizzazioni non profit e le organizzazioni possono comunicare efficacemente informazioni vitali ai residenti su varie piattaforme social.

Come garantisce HeyGen un branding professionale nei video generati?

HeyGen fornisce controlli di branding completi, permettendoti di integrare loghi, colori e font personalizzati senza soluzione di continuità nei tuoi video. Questo assicura che ogni contenuto, dai video esplicativi alle comunicazioni interne, mantenga un'identità di marca coerente e professionale con transizioni fluide.

