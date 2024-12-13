Immagina un vivace video promozionale di 45 secondi pensato per i proprietari di piccole imprese e venditori e-commerce, che mostra quanto facilmente possano trasformare le foto dei prodotti in contenuti dinamici per video maker. Lo stile visivo dovrebbe essere allegro e professionale con tagli rapidi e puliti e una musica di sottofondo stimolante, evidenziando quanto sia semplice per gli utenti ottenere un aspetto raffinato utilizzando la variegata funzionalità "Modelli & scene" di HeyGen.

Genera Video