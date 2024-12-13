Creatore di Video per Proprietà in Affitto: Crea Inserzioni Straordinarie Facilmente

Genera tour virtuali coinvolgenti e aumenta le richieste con i nostri modelli intuitivi e scene per ogni inserzione.

Crea un video accattivante di 30 secondi progettato per potenziali inquilini, offrendo un rapido tour virtuale di una proprietà in affitto di pregio. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e invitante, con transizioni fluide tra le stanze, accompagnato da musica di sottofondo vivace e una voce fuori campo chiara e amichevole generata utilizzando la capacità di generazione vocale di HeyGen, assicurando che ogni caratteristica chiave sia evidenziata.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video professionale di 45 secondi specificamente per agenti immobiliari e gestori di proprietà, concentrandoti sui punti di forza unici di una nuova inserzione immobiliare. Utilizza un'estetica visiva pulita con sovrapposizioni di testo prominenti che mostrano i servizi, facilmente realizzabili con i diversi modelli e scene di HeyGen, abbinati a musica di sottofondo sofisticata per aumentare l'attrattiva di questi video di inserzioni immobiliari.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video promozionale informativo di 60 secondi rivolto ai proprietari di immobili che cercano servizi di gestione, illustrando i vantaggi del marketing video immobiliare professionale. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e affidabile, utilizzando gli avatar AI di HeyGen per spiegare i servizi chiave e sfruttare la funzione di testo-a-video da script per un messaggio preciso, creando una narrazione convincente per la tua attività immobiliare.
Prompt di Esempio 3
Produci un video dinamico di 30 secondi incentrato sul quartiere, perfetto per inquilini fuori città che ricercano aree locali per una proprietà in affitto. Visivamente, incorpora riprese energetiche delle attrazioni e dei servizi vicini, provenienti dalla vasta libreria multimediale/supporto stock di HeyGen, con un sottofondo musicale energico. Assicurati che il video sia ottimizzato per varie piattaforme social utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen per raggiungere un pubblico più ampio.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per Proprietà in Affitto

Crea video accattivanti per proprietà in affitto senza sforzo per attrarre più potenziali clienti e mostrare le tue inserzioni con professionalità e facilità.

1
Step 1
Scegli un Modello Video
Seleziona tra una varietà di modelli video progettati professionalmente per iniziare il tuo progetto, sfruttando la nostra vasta libreria di modelli e scene per un avvio rapido.
2
Step 2
Carica i Tuoi Media della Proprietà
Carica facilmente foto e clip video della tua proprietà in affitto. La nostra piattaforma ti consente di aggiungere rapidamente i tuoi asset visivi al modello scelto, supportato dalla nostra completa libreria multimediale/supporto stock.
3
Step 3
Personalizza il Tuo Contenuto
Migliora il tuo video aggiungendo voci fuori campo generate da AI o selezionando dai nostri avatar AI per presentare le informazioni chiave della proprietà. Sfrutta i nostri potenti strumenti di generazione vocale all'interno della nostra piattaforma video alimentata da AI per affinare la tua narrazione.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Genera il tuo video per proprietà in affitto rifinito in vari rapporti d'aspetto adatti a diverse piattaforme. Utilizza le nostre funzionalità di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per condividere senza problemi sui social media.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra storie di successo dei clienti con video AI coinvolgenti

.

Sviluppa potenti video di testimonianze da inquilini o clienti soddisfatti, sfruttando l'AI per costruire credibilità e fiducia per la tua attività immobiliare.

background image

Domande Frequenti

Cos'è il Creatore di Video Immobiliari di HeyGen?

HeyGen è una piattaforma video alimentata da AI progettata specificamente per i professionisti del settore immobiliare per creare facilmente video di inserzioni immobiliari di alta qualità, tour virtuali e contenuti di marketing. Consente agli agenti immobiliari di produrre video professionali in modo efficiente, sfruttando la tecnologia AI all'avanguardia e modelli video intuitivi.

Che tipi di video immobiliari posso creare con HeyGen?

Con HeyGen, puoi creare una vasta gamma di video immobiliari, inclusi video di inserzioni coinvolgenti, tour virtuali immersivi, video di testimonianze convincenti e video esplicativi informativi. I nostri modelli video diversificati e la vasta libreria multimediale semplificano il processo di creazione per tutte le tue esigenze di marketing video immobiliare.

Come migliora HeyGen il marketing video immobiliare?

HeyGen migliora significativamente il marketing video immobiliare consentendo agli agenti di produrre contenuti video accattivanti rapidamente e su larga scala. Utilizza funzionalità come avatar AI, testo-a-video e branding personalizzato per creare video coerenti e professionali per piattaforme social come YouTube, attirando efficacemente più potenziali acquirenti.

È facile creare un video per una proprietà in affitto usando HeyGen?

Assolutamente, HeyGen rende la creazione di video per proprietà in affitto semplice ed efficiente, anche senza esperienza precedente di editing video. Basta selezionare tra una varietà di modelli video professionali, aggiungere il tuo script per la conversione testo-a-video e la generazione di voce fuori campo, e incorporare media dalla nostra libreria stock per produrre rapidamente video di inserzioni accattivanti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo