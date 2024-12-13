Il Tuo Creatore di Video Introduttivi per Proprietà in Affitto per Annunci Coinvolgenti

Genera video di annunci immobiliari straordinari con facilità utilizzando il nostro intuitivo creatore di video immobiliari e i vari template e scene.

434/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa una produzione video immobiliare raffinata di 45 secondi, mirata ad attrarre proprietari di immobili e potenziali investitori verso una società di gestione immobiliare. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e aziendale, con un voiceover professionale fornito da un "Avatar AI" creato tramite "Testo-a-video da script", evidenziando video di annunci immobiliari di successo e servizi di gestione.
Prompt di Esempio 2
Crea un video esplicativo informativo di 60 secondi utilizzando modelli video immobiliari, su misura per potenziali acquirenti o affittuari a lungo termine che stanno confrontando opzioni immobiliari. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo pulito e ricco di grafica con un narratore amichevole e rassicurante, sfruttando la "Libreria multimediale/supporto stock" di HeyGen per immagini di alta qualità e "Sottotitoli/didascalie" per garantire accessibilità e chiarezza delle caratteristiche della proprietà.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video introduttivo personalizzato di 20 secondi per i social media, rivolto a potenziali clienti e follower che cercano una connessione più personale con un agente immobiliare o un proprietario. L'estetica dovrebbe essere autentica e amichevole, con un tono conversazionale, facendo buon uso del "Ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto" di HeyGen per varie piattaforme e "Generazione di voiceover" personalizzata per presentarsi e il loro impegno nel servizio clienti.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video Introduttivi per Proprietà in Affitto

Crea video introduttivi coinvolgenti per le tue proprietà in affitto con facilità, attirando potenziali inquilini e mettendo in evidenza le caratteristiche principali in modo efficiente.

1
Step 1
Seleziona un Punto di Partenza
Inizia scegliendo tra i nostri vari "Template e scene" specificamente progettati per "modelli video immobiliari", oppure inizia con una tela bianca per costruire il tuo intro.
2
Step 2
Aggiungi Dettagli della Proprietà
Carica le tue foto e video della proprietà, oppure utilizza "risorse stock" dalla nostra vasta "libreria multimediale/supporto stock" per mostrare efficacemente il tuo affitto.
3
Step 3
Raffina con Audio e Visivi
Migliora il tuo intro con una narrazione professionale "voice-over" utilizzando il nostro strumento di "Generazione di voiceover", e applica transizioni dinamiche per creare un aspetto fluido e raffinato per il tuo video introduttivo della proprietà in affitto.
4
Step 4
Esporta il Tuo Intro
Finalizza il tuo "video immobiliare" e utilizza "Ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto" per generare il tuo intro nel formato ottimale per le piattaforme social media o annunci diretti di proprietà.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia Storie di Successo Immobiliare

.

Crea testimonianze video avvincenti e storie di successo da inquilini o proprietari soddisfatti per costruire fiducia e credibilità.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la creazione dei miei video immobiliari?

HeyGen consente ai professionisti del settore immobiliare di produrre facilmente video immobiliari di alta qualità e tour virtuali delle case. Utilizza avatar AI e testo-a-video da script per creare video di annunci immobiliari coinvolgenti che attraggono potenziali acquirenti.

HeyGen fornisce template per video introduttivi di proprietà in affitto?

Sì, HeyGen offre una varietà di template e scene video immobiliari, perfetti per creare video introduttivi dinamici di proprietà in affitto o intro per YouTube. La nostra piattaforma semplifica il processo di generazione di intro animate per i tuoi annunci.

Posso personalizzare il contenuto video immobiliare con HeyGen?

Assolutamente. HeyGen ti consente di personalizzare completamente le tue creazioni video immobiliari con il tuo logo e colori specifici utilizzando i nostri robusti controlli di branding. Questo assicura che i tuoi video di annunci immobiliari mantengano un aspetto professionale e coerente sui social media.

Quali funzionalità audio e di accessibilità offre HeyGen per i video immobiliari?

HeyGen offre una generazione avanzata di voiceover per aggiungere una narrazione professionale ai tuoi video immobiliari, migliorando il coinvolgimento degli spettatori. Inoltre, puoi facilmente aggiungere sottotitoli e didascalie per garantire che il tuo contenuto sia accessibile a un pubblico più ampio, inclusi potenziali acquirenti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo