Crea un video di 30 secondi prima e dopo una ristrutturazione, progettato per potenziali clienti di ristrutturazioni domestiche, mostrando trasformazioni drammatiche. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e d'impatto con una traccia audio motivante, utilizzando le narrazioni vocali AI di HeyGen per descrivere i cambiamenti e evidenziare i miglioramenti chiave.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa una presentazione video di 1 minuto per il settore immobiliare, rivolta a potenziali acquirenti di case, concentrandosi su una proprietà appena ristrutturata che incorpora elementi di staging virtuale. Il video dovrebbe avere un'estetica visiva professionale e pulita con un tono informativo, presentando gli avatar AI di HeyGen per illustrare le caratteristiche principali della proprietà e generare dialoghi coinvolgenti.
Prompt di Esempio 2
Produci un video dinamico di 45 secondi per gli appassionati di progetti fai-da-te, dettagliando un progetto di ristrutturazione domestica specifico dall'inizio alla fine. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere istruttivo e coinvolgente, incorporando i sottotitoli di HeyGen per chiarezza e accessibilità, rendendo i passaggi facili da seguire per un ampio pubblico.
Prompt di Esempio 3
Costruisci un video aziendale dettagliato di 2 minuti per una società di creazione video di ristrutturazione, rivolto a clienti commerciali e proprietari di case in cerca di servizi completi, illustrando il loro processo e portfolio con filmati di alta qualità. Enfatizza uno stile visivo sofisticato e autorevole con musica di sottofondo raffinata, sfruttando le transizioni fluide di HeyGen per creare una presentazione senza soluzione di continuità e professionale che rifletta i controlli del loro marchio.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Ristrutturazione

Trasforma il tuo percorso di ristrutturazione domestica in video avvincenti prima e dopo con la nostra piattaforma AI intuitiva, progettata per una creazione senza sforzo e risultati straordinari.

1
Step 1
Carica i Tuoi Media
Carica facilmente le tue foto o clip video 'prima' e 'dopo' nella piattaforma. La nostra AI foto in video converte i tuoi asset visivi in una narrazione dinamica, pronta per l'editing.
2
Step 2
Aggiungi Elementi Visivi e Testo
Scegli tra una varietà di modelli personalizzabili per strutturare la tua storia di ristrutturazione. Migliora il tuo video con animazioni di testo dinamiche o integra gli avatar AI di HeyGen.
3
Step 3
Genera Narrazioni Vocali AI
Dai un tocco professionale alla tua storia di ristrutturazione generando narrazioni vocali AI realistiche. Seleziona tra varie voci e lingue per narrare i tuoi progressi e evidenziare i dettagli chiave.
4
Step 4
Applica il Branding ed Esporta
Incorpora l'identità del tuo marchio utilizzando i controlli di branding di HeyGen, aggiungendo il tuo logo e colori per un aspetto coerente. Una volta perfezionato, esporta il tuo straordinario video prima e dopo la ristrutturazione.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia il Successo dei Clienti con Video AI

Crea video coinvolgenti basati su AI per mostrare con orgoglio progetti di ristrutturazione domestica di successo e testimonianze dei clienti, costruendo fiducia e attirando nuovi clienti.

Domande Frequenti

Scopri come HeyGen semplifica la creazione di video professionali prima e dopo la ristrutturazione o contenuti video immobiliari utilizzando strumenti basati su AI.

HeyGen sfrutta "strumenti basati su AI" e un "generatore di immagini AI in video" per trasformare le tue idee o immagini statiche in dinamici "video prima e dopo la ristrutturazione" e contenuti avvincenti per "creatori di video immobiliari". Puoi utilizzare la funzionalità "Testo in video da script" per produrre senza sforzo storie visive di alta qualità.

Posso mantenere la coerenza del marchio quando creo video di ristrutturazione domestica o contenuti di staging virtuale con HeyGen?

Assolutamente. HeyGen fornisce "controlli di branding" completi, permettendoti di incorporare i tuoi loghi, colori personalizzati e font in tutti i tuoi "video di ristrutturazione domestica" e presentazioni di "staging virtuale". I nostri "modelli personalizzabili" assicurano ulteriormente che il tuo contenuto si allinei perfettamente con l'identità del tuo marchio.

Come possono gli avatar AI e le narrazioni vocali AI di HeyGen migliorare i miei progetti di creazione video di ristrutturazione o fai-da-te?

HeyGen ti consente di integrare "avatar AI" realistici e generare "narrazioni vocali AI" dal suono naturale per i tuoi "progetti di creazione video di ristrutturazione" e "fai-da-te". Questa capacità ti permette di spiegare passaggi complessi o evidenziare caratteristiche con una narrazione coinvolgente e professionale senza dover registrare la tua voce o apparire in video.

Quali sono le capacità dell'AI foto in video di HeyGen per creare video di ristrutturazione domestica avvincenti dalle immagini?

L'"AI foto in video" di HeyGen può trasformare le tue immagini di proprietà o design in affascinanti "video di ristrutturazione domestica" con facilità, agendo come un potente "generatore di immagini AI in video". Permette "transizioni fluide" e l'aggiunta di elementi dinamici, facendo prendere vita alle foto statiche per "video sui social media" o annunci immobiliari.

