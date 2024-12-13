creatore di video di formazione per il lavoro remoto: Aumenta Coinvolgimento e Produttività

Crea video di formazione per dipendenti coinvolgenti e scalabili con avatar AI per un apprendimento remoto migliorato.

Sviluppa un video introduttivo di 45 secondi per i nuovi assunti remoti che si uniscono a un'azienda tecnologica globale, progettato per acclimatarli rapidamente alla cultura aziendale e agli strumenti essenziali. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e coinvolgente, con grafica animata e una voce narrante AI professionale e amichevole per guidarli attraverso il processo di onboarding iniziale, rendendo i loro primi passi senza intoppi.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video istruttivo di 60 secondi per i dipendenti esistenti di diversi dipartimenti, dettagliando un nuovo aggiornamento software o una politica aziendale rivista. Il video necessita di una presentazione visiva chiara e passo-passo, possibilmente incorporando elementi registrati dallo schermo, con un avatar AI autorevole ma accessibile per presentare le informazioni e garantire una comprensione completa attraverso sottotitoli/caption automatici.
Prompt di Esempio 2
Produci un video dinamico di 30 secondi che promuova le migliori pratiche per una collaborazione efficace nel lavoro remoto all'interno di un ambiente di lavoro ibrido. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere vivace ed energico, utilizzando diversi modelli e scene per illustrare vari suggerimenti, assicurando che il contenuto sia sia informativo che visivamente stimolante per tutti i dipendenti.
Prompt di Esempio 3
Progetta un pezzo informativo di 50 secondi per i responsabili della formazione, dimostrando quanto sia facile trasformare manuali testuali obsoleti in video formativi coinvolgenti. La presentazione dovrebbe essere professionale e diretta, mostrando l'efficienza della conversione di un copione in un video raffinato utilizzando la funzione Testo-a-video da copione, arricchita con visuali pertinenti dalla libreria multimediale/supporto stock.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Formazione per il Lavoro Remoto

Semplifica la creazione di video di formazione coinvolgenti per la tua forza lavoro remota con la nostra piattaforma intuitiva basata sull'AI, garantendo un apprendimento coerente ed efficace in tutti i team.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione di Formazione
Inizia scrivendo il tuo contenuto di formazione. La funzione Testo-a-video da copione della piattaforma ti consente di convertire senza sforzo le istruzioni scritte in dialogo parlato per il tuo video.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Aumenta il coinvolgimento scegliendo da una libreria diversificata di avatar AI per presentare il tuo materiale di formazione. Questo aggiunge un tocco umano ai tuoi video di formazione per il lavoro remoto.
3
Step 3
Applica la Tua Identità di Marca
Assicurati che il tuo video sia in linea con l'estetica della tua azienda. Utilizza i controlli di Branding (logo, colori) per integrare senza soluzione di continuità il tuo branding personalizzato nel contenuto di formazione.
4
Step 4
Esporta e Condividi in Sicurezza
Una volta finalizzato, esporta facilmente il tuo video in vari formati adatti a qualsiasi piattaforma. Distribuisci i tuoi nuovi video di formazione per dipendenti ai tuoi team remoti con opzioni di condivisione intelligenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Coltiva la Cultura del Team Remoto

Produci video ispiratori e motivanti per coltivare una forte cultura aziendale, aumentare il morale e mantenere i team remoti motivati e allineati.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione?

HeyGen rivoluziona il modo in cui crei video di formazione convertendo il testo in video da un copione con avatar AI realistici. Questo approccio basato sull'AI riduce significativamente i tempi di produzione, permettendoti di generare rapidamente video di formazione professionali utilizzando modelli e scene diversi.

HeyGen può aiutare a creare video di formazione per dipendenti scalabili per team remoti?

Assolutamente. HeyGen è un creatore di video di formazione per il lavoro remoto ideale, che ti consente di produrre video di formazione per dipendenti di alta qualità e scalabili. Le sue funzionalità supportano un onboarding coerente e un apprendimento continuo per i team remoti, garantendo che tutti ricevano contenuti standardizzati e personalizzati in modo efficiente.

Quali funzionalità offre HeyGen per migliorare la qualità dei contenuti video di formazione?

HeyGen fornisce funzionalità avanzate per elevare i tuoi video di formazione, inclusa una vasta selezione di avatar AI e generazione di Voice Over naturale per una consegna coinvolgente. Puoi anche aggiungere sottotitoli/caption automatici e utilizzare opzioni di branding personalizzate per garantire un'esperienza di documentazione video professionale e accessibile.

Come può HeyGen supportare una formazione efficace per il lavoro remoto con l'AI?

HeyGen potenzia la formazione efficace per il lavoro remoto sfruttando la sua piattaforma basata sull'AI per semplificare la produzione video. Trasformando copioni di testo in presentazioni dinamiche con avatar AI e voci sintetiche, HeyGen rende facile creare e distribuire video di formazione completi per la tua forza lavoro distribuita.

