Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di formazione rapido di 30 secondi che dimostri una nuova funzionalità software per i team remoti. Il contenuto, derivato facilmente da uno script testo-video, deve essere dinamico e informativo, utilizzando sottotitoli automatici e uno stile visivo veloce ed elegante per educare rapidamente i dipendenti esistenti sull'aggiornamento.
Prompt di Esempio 2
Crea un video istruttivo di 60 secondi che dettagli un processo critico di Onboarding a Distanza, rivolto ai professionisti delle risorse umane e ai team leader. Questo video dovrebbe sfruttare modelli professionali e scene dalla libreria multimediale/supporto stock di HeyGen per illustrare visivamente ogni passaggio con un tono rassicurante e uno stile visivo chiaro e professionale, garantendo un trasferimento di conoscenze fluido.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video motivazionale di 50 secondi per i membri del team remoto, enfatizzando le migliori pratiche per mantenere la produttività e l'equilibrio tra lavoro e vita privata. Utilizzando le capacità generative dell'AI, il video dovrebbe incorporare un avatar AI che presenta messaggi incoraggianti con un tono sicuro, e essere ottimizzato per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto, presentando uno stile vibrante e visivamente attraente per ispirare il pubblico.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Generatore di Video di Formazione per il Lavoro a Distanza

Crea senza sforzo video di formazione coinvolgenti e professionali per team remoti utilizzando avatar AI, testo-video e editing dinamico per semplificare l'onboarding a distanza e la condivisione delle conoscenze.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Formazione
Inizia scrivendo il tuo contenuto di formazione. La piattaforma ti consente di convertire direttamente il tuo script di testo in un video utilizzando capacità avanzate di testo-video da script, semplificando la creazione di contenuti.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore Digitale
Seleziona da una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo marchio. Questi avatar digitali consegneranno il tuo contenuto di formazione, rendendolo coinvolgente e personalizzato per la tua forza lavoro remota.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover AI e Elementi Visivi
Migliora il tuo video con voiceover AI professionali, garantendo una narrazione chiara e coerente. Puoi anche integrare elementi visivi pertinenti o registrazioni dello schermo per illustrare efficacemente concetti complessi.
4
Step 4
Genera e Condividi il Tuo Video
Una volta completato il tuo video di formazione, generarlo con sottotitoli automatici per l'accessibilità. Condividi facilmente i tuoi video di formazione di alta qualità con il tuo team remoto per un trasferimento di conoscenze senza soluzione di continuità.

Produci Video di Benvenuto e Motivazionali Coinvolgenti

Crea video di benvenuto accattivanti per i nuovi assunti e contenuti motivazionali per favorire la connessione e aumentare il morale all'interno del tuo ambiente di lavoro a distanza senza sforzo.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video AI per diverse esigenze di contenuto?

HeyGen è un avanzato generatore di video AI che semplifica la creazione di contenuti. Utilizzando le capacità testo-video e l'AI generativa, puoi trasformare rapidamente gli script in video coinvolgenti, completi di voiceover AI, rendendo il flusso di lavoro di produzione video incredibilmente efficiente.

Gli avatar digitali di HeyGen possono migliorare i contenuti video creativi?

Assolutamente, gli avatar digitali realistici di HeyGen sono fondamentali per creare contenuti video altamente coinvolgenti e creativi. Questi avatar, alimentati dall'AI generativa, aggiungono un tocco professionale ai tuoi video, rendendoli ideali per tutto, dai video di benvenuto ai tutorial educativi e persino ai video per i social media.

Quali formati video creativi posso produrre con la piattaforma di HeyGen?

HeyGen consente la creazione di una vasta gamma di formati video creativi, grazie ai suoi strumenti versatili. Puoi produrre tutorial video visivamente ricchi, contenuti promozionali accattivanti, video motivazionali e altro ancora, tutto con un facile ridimensionamento del rapporto d'aspetto e controlli di branding robusti.

HeyGen offre funzionalità di editing dinamico per la produzione video professionale?

Sì, HeyGen fornisce un software di editing video AI robusto con funzionalità di editing dinamico per garantire una struttura chiara e un output video di alta qualità. I modelli della piattaforma e il supporto della vasta libreria multimediale consentono una creazione video sofisticata senza l'editing tradizionale complesso, semplificando i flussi di lavoro di produzione video.

