Crea un video di benvenuto coinvolgente di 45 secondi per i nuovi assunti remoti, progettato per rendere la loro esperienza iniziale fluida e positiva. Lo stile visivo dovrebbe essere amichevole e professionale, con un avatar AI diversificato che introduce i membri chiave del team e stabilisce le aspettative. Questo video, sfruttando gli avatar AI di HeyGen, dovrebbe offrire un rapido tour degli strumenti e delle risorse essenziali, rendendo il processo di onboarding remoto meno intimidatorio.

Progetta un video informativo di 60 secondi per i team HR e i responsabili delle assunzioni, mostrando le migliori pratiche per un onboarding efficace dei dipendenti. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e pulito, utilizzando modelli e scene professionali per dimostrare le varie fasi del percorso di onboarding. Utilizza la generazione di Voiceover di HeyGen per trasmettere un messaggio chiaro e conciso, garantendo coerenza in tutti i materiali di onboarding virtuale.
Produci un video di formazione dinamico di 30 secondi rivolto ai team leader remoti, offrendo suggerimenti rapidi per sessioni di onboarding virtuale di successo. Lo stile visivo dovrebbe essere orientato all'azione, con tagli rapidi e sovrapposizioni di testo per evidenziare i punti chiave. Usa il Text-to-video di HeyGen da script e Sottotitoli/didascalie per garantire accessibilità e chiarezza, anche per chi guarda senza audio.
Sviluppa un video di benvenuto ispiratore e coinvolgente di 90 secondi per i nuovi assunti, rafforzando la cultura e i valori aziendali. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere cinematografico e brandizzato, incorporando filmati di alta qualità dalla libreria multimediale/supporto stock di HeyGen che si allineano con l'estetica dell'azienda. Il video dovrebbe anche considerare il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per varie piattaforme, rendendolo una risorsa versatile per gli sforzi di fidelizzazione dei dipendenti.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video di Onboarding Remoto

Crea facilmente video di onboarding virtuale coinvolgenti per i nuovi assunti nel tuo team remoto, garantendo un'esperienza coerente e accogliente fin dal primo giorno.

1
Step 1
Scegli la Tua Base
Inizia selezionando tra una varietà di modelli video professionali per creare video di onboarding remoto strutturati e di impatto.
2
Step 2
Aggiungi Presentatori AI-Powered
Migliora il tuo contenuto incorporando avatar AI realistici per trasmettere messaggi chiari e coerenti, guidando i nuovi assunti attraverso il loro onboarding virtuale.
3
Step 3
Personalizza il Tuo Brand
Applica i controlli di branding specifici della tua azienda, inclusi loghi e schemi di colori, per garantire che i tuoi video di onboarding riflettano l'identità organizzativa.
4
Step 4
Esporta e Dai il Benvenuto
Finalizza i tuoi video di onboarding per i dipendenti ed esportali per una facile condivisione, supportando varie piattaforme e fornendo un benvenuto caloroso e informativo ai tuoi team remoti.

Casi d'Uso

Crea Video di Benvenuto e Spiegazione Dinamici

Genera rapidamente video di benvenuto coinvolgenti e brevi clip esplicative, semplificando informazioni complesse per i nuovi assunti e rafforzando la cultura aziendale.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i video di onboarding remoto per i nuovi assunti?

HeyGen semplifica la creazione di video di onboarding coinvolgenti specificamente progettati per team remoti e onboarding virtuale. Le nostre funzionalità AI-Powered e i modelli video aiutano le aziende a sviluppare esperienze di onboarding complete che aumentano la fidelizzazione dei dipendenti.

Quali strumenti offre HeyGen per creare video di benvenuto coinvolgenti per i nuovi assunti?

HeyGen ti consente di produrre video di benvenuto personalizzati e coinvolgenti utilizzando avatar AI e un'ampia selezione di modelli video. Con controlli di branding robusti, puoi garantire che ogni video si allinei perfettamente con l'identità della tua azienda per i nuovi assunti.

Gli avatar AI di HeyGen possono essere utilizzati per produrre video di formazione efficaci?

Assolutamente, gli avatar AI di HeyGen sono ideali per produrre video di formazione e tutorial video di impatto, permettendo una consegna coerente e professionale. Le nostre funzionalità AI-Powered semplificano contenuti complessi in formati facilmente digeribili, migliorando l'esperienza di apprendimento per tutti i dipendenti.

È facile personalizzare i video di onboarding con il branding della mia azienda in HeyGen?

Sì, HeyGen fornisce controlli di branding intuitivi, permettendoti di incorporare facilmente il logo, i colori e i caratteri della tua azienda in tutti i tuoi video di onboarding. La nostra vasta libreria di modelli video semplifica ulteriormente il processo di personalizzazione per un messaggio di brand coerente.

