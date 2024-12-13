Generatore di Video di Formazione a Distanza: Crea Corsi Coinvolgenti

Produci istantaneamente guide professionali per la formazione dei dipendenti e guide pratiche utilizzando Avatar AI e modelli pronti per L&D.

Crea un video di formazione tecnica di 1 minuto per professionisti IT, dimostrando una configurazione di rete complessa. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale, basandosi fortemente su registrazioni dello schermo e una chiara voce narrante AI. Utilizza la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per ottimizzare la creazione di contenuti, garantendo una formazione tecnica completa.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un modulo di formazione per i nuovi assunti di 90 secondi, coprendo i protocolli di sicurezza essenziali dell'azienda. Adotta uno stile visivo coinvolgente e amichevole con avatar AI diversificati e infografiche integrate, completato dalla generazione di voce narrante di HeyGen per garantire una comunicazione chiara. Il video dovrebbe sfruttare i modelli pronti per L&D per un rapido impiego.
Prompt di Esempio 2
Produci una guida pratica di 2 minuti per gli utenti finali, spiegando il processo di configurazione di una nuova funzionalità software. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo interattivo e passo-passo con testo sullo schermo, supportato dalla libreria multimediale/stock di HeyGen per i visual pertinenti. Assicurati che vengano generati sottotitoli precisi per migliorare l'accessibilità e aiutare nella creazione di guide pratiche complete.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di abilitazione alle vendite conciso di 45 secondi per il team di vendita interno, introducendo un nuovo vantaggio del prodotto. Lo stile visivo deve essere dinamico e motivazionale, con volti parlanti presentati da avatar AI coinvolgenti. Utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni di HeyGen per adattare facilmente il contenuto a varie piattaforme, potenziando l'abilitazione alle vendite.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Formazione a Distanza

Crea senza sforzo video di formazione professionali con Avatar AI, modelli personalizzabili e potenti strumenti di editing, progettati per team remoti.

1
Step 1
Crea il Tuo Video di Formazione
Inizia selezionando da una libreria di modelli pronti per L&D o incolla il tuo script per generare istantaneamente un video di formazione completo. Questo semplifica l'impostazione iniziale per i tuoi video di formazione.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore AI
Aumenta il coinvolgimento selezionando un Avatar AI per narrare il tuo contenuto. Personalizza il loro aspetto e la voce utilizzando il generatore di voce AI per un tocco personalizzato, perfetto per la formazione dei dipendenti.
3
Step 3
Applica Branding e Visuali
Incorpora media stock pertinenti o carica i tuoi asset per arricchire il tuo video. Utilizza i controlli di branding per applicare il tuo logo e i tuoi colori, garantendo un'identità di marca coerente in tutto il tuo progetto sulla piattaforma AI generativa.
4
Step 4
Esporta e Condividi in Sicurezza
Finalizza il tuo video di formazione a distanza con sottotitoli generati automaticamente ed esportalo nel rapporto d'aspetto desiderato. Condividi con facilità le tue guide pratiche e i contenuti di apprendimento completati con il tuo team.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ottimizza la Formazione Tecnica e di Conformità

.

Trasforma senza sforzo informazioni tecniche e di conformità complesse in guide video chiare e facili da comprendere per un apprendimento efficace.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video AI per la formazione tecnica?

La piattaforma AI generativa di HeyGen consente agli utenti di trasformare script in video AI professionali, utilizzando Avatar AI realistici e un generatore di voce AI per ottimizzare la produzione di video di formazione tecnica. Questa capacità lo rende un efficiente generatore di video di formazione a distanza.

Quali caratteristiche tecniche avanzate offre HeyGen per i contenuti di formazione globale?

HeyGen offre funzionalità avanzate come la sottotitolazione automatica e supporta oltre 140 lingue, garantendo un'accessibilità completa per i video di formazione globale. I suoi strumenti di editing robusti consentono inoltre un controllo preciso e la personalizzazione del materiale di formazione a distanza.

HeyGen può essere utilizzato per creare guide pratiche e modelli pronti per L&D?

Sì, HeyGen offre una varietà di modelli pronti per L&D progettati per semplificare la creazione di video di formazione coinvolgenti per i dipendenti e guide pratiche passo-passo. Questa piattaforma è ideale per sviluppare rapidamente ed efficacemente materiale di formazione completo.

Quali strumenti offre HeyGen per ottimizzare la creazione e la distribuzione dei video?

HeyGen migliora la collaborazione del team con il suo Editor intuitivo, consentendo una creazione di contenuti senza soluzione di continuità. Funzionalità come la condivisione intelligente, un'estensione del browser e un'app desktop assicurano che i video professionali generati dall'AI possano essere facilmente distribuiti e gestiti tra i team remoti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo