Creatore di Video per Team Remoti: Crea Video Professionali Insieme

Collaborazione in tempo reale senza interruzioni con strumenti potenziati dall'AI che aiutano il tuo team a creare video professionali utilizzando il Text-to-video from script.

Crea un video di 90 secondi su misura per i responsabili di team remoti, dimostrando come generare efficacemente aggiornamenti settimanali sui progetti o guide di onboarding. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e chiaro, con un tono audio incoraggiante e informativo. Evidenzia come le funzionalità "Text-to-video from script" e "Voiceover generation" di HeyGen semplifichino il processo di creazione di video per team remoti, consentendo una facile collaborazione a distanza.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video conciso di 60 secondi per piccoli imprenditori e professionisti del marketing, mostrando il potere di un AI Video Agent nel creare pubblicità coinvolgenti. Questo video dovrebbe adottare un'estetica visiva moderna ed elegante con uno stile audio informativo e leggermente futuristico. Sottolinea la facilità di utilizzo degli "AI avatars" di HeyGen e dei vari "Templates & scenes" per trasformare i concetti in un'esperienza di editor video online efficace.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video tutorial completo di 2 minuti per formatori software e personale di supporto IT, spiegando procedure tecniche complesse con la massima chiarezza. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere esplicativo, preciso e passo-passo, mantenendo un tono calmo. Dimostra come HeyGen faciliti l'integrazione di riprese dello schermo con "Subtitles/captions" generati automaticamente, arricchiti da elementi visivi pertinenti dalla sua "Media library/stock support" per una comprensione massima.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video dinamico di 75 secondi progettato per i team di comunicazione aziendale e i dipartimenti HR, illustrando come gestire efficacemente l'orchestrazione del flusso di lavoro per annunci interni. Lo stile visivo dovrebbe essere organizzato e adatto all'ambiente aziendale, completato da un tono audio coinvolgente. Mostra la capacità di HeyGen di offrire "Aspect-ratio resizing & exports" per varie piattaforme e l'uso di "Templates & scenes" professionali, favorendo la collaborazione in tempo reale tra i membri del team.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per Team Remoti

Potenzia il tuo team remoto per creare video professionali in modo efficiente con collaborazione senza interruzioni e strumenti potenziati dall'AI, ovunque si trovino.

1
Step 1
Crea il Tuo Progetto
Inizia la tua produzione video selezionando tra una varietà di **Templates & scenes** professionali, fornendo una base coerente per i contenuti del tuo team.
2
Step 2
Aggiungi i Tuoi Contenuti
Popola facilmente il tuo video trasformando il tuo script in visual dinamici utilizzando la nostra funzione **Text-to-video from script**, perfetta per contributi remoti.
3
Step 3
Applica Modifiche Collaborative
Utilizza il nostro **Collaborative Video Editor** per abilitare il lavoro di squadra in tempo reale, permettendo al tuo team remoto di rivedere, modificare e approvare i contenuti insieme da qualsiasi luogo.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video professionale, garantendo l'accessibilità per tutti gli spettatori con **Subtitles/captions** generati automaticamente, e poi condividi facilmente il tuo contenuto raffinato.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Accelera la Produzione di Campagne Pubblicitarie

.

Genera rapidamente annunci video di impatto con l'AI, potenziando i team di marketing remoti per lanciare campagne in modo efficiente ed efficace.

background image

Domande Frequenti

Come facilita HeyGen la creazione di video per team remoti?

HeyGen potenzia i team remoti con un editor video online completo che semplifica l'intero processo di creazione video. Le sue funzionalità consentono collaborazione in tempo reale e orchestrazione del flusso di lavoro, rendendolo un creatore di video ideale per team remoti.

Quali strumenti potenziati dall'AI sono disponibili in HeyGen per la produzione video?

HeyGen offre strumenti avanzati potenziati dall'AI, inclusi avatar AI realistici e conversione senza interruzioni da testo a video da script. Puoi anche sfruttare la sua robusta generazione di voiceover per migliorare i tuoi contenuti video.

HeyGen può supportare diverse esigenze di media e branding?

Sì, HeyGen supporta una ricca libreria multimediale e offre controlli di branding completi per garantire che i tuoi video professionali siano in linea con la tua identità. Puoi utilizzare vari template e scene per creare contenuti raffinati in modo efficiente.

HeyGen offre opzioni di output flessibili e supporto multipiattaforma?

Assolutamente. HeyGen supporta la pubblicazione multipiattaforma e offre ridimensionamento e esportazione flessibili del rapporto d'aspetto per vari canali. Inoltre, può generare automaticamente trascrizioni e sottotitoli, migliorando l'accessibilità per tutti gli spettatori.

