Genera un video dinamico di 45 secondi per l'onboarding dei nuovi membri del team remoto, utilizzando i "Templates & scenes" di HeyGen per introdurre la cultura aziendale e gli strumenti essenziali. Questo video professionale ma accogliente dovrebbe presentare uno stile visivo luminoso, accompagnato da una traccia audio entusiasta per garantire una prima impressione positiva. Il pubblico di nuovi assunti beneficerà di informazioni chiare e concise fornite in modo efficace.

Crea un video istruttivo raffinato di 60 secondi progettato per dipendenti remoti esperti, dimostrando un nuovo aggiornamento software con un'estetica visiva elegante e moderna e una voce narrante calma e autorevole. Sfrutta gli "AI avatars" di HeyGen per presentare le caratteristiche e i benefici chiave, garantendo un'immagine di marca coerente e professionale. L'obiettivo è fornire intuizioni chiare e attuabili per l'adozione del prodotto tra la forza lavoro esistente.
Sviluppa un video di suggerimenti coinvolgente di 30 secondi per i team leader remoti, spiegando una strategia di comunicazione efficiente con uno stile visivo veloce ed energico e un audio nitido. Utilizza la capacità "Text-to-video from script" di HeyGen per convertire rapidamente le istruzioni scritte in una guida visiva accattivante, rendendo semplice per i manager impegnati apprendere nuove tecniche rapidamente. Questo breve e incisivo video mira a semplificare i processi interni per la leadership.
Produci un video accessibile di 50 secondi per tutti i membri del team remoto, concentrandoti sulle migliori pratiche per la collaborazione virtuale, presentato con uno stile visivo pulito e minimalista e una voce narrante amichevole e chiara. Assicura una comprensione completa incorporando la funzione "Sottotitoli/didascalie" di HeyGen, rendendo il contenuto inclusivo per diversi stili di apprendimento e necessità di accessibilità. Questo video mira a promuovere interazioni remote più efficaci e inclusive in tutta l'organizzazione.
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video di Formazione per Team Remoti

Crea video di formazione coinvolgenti ed efficaci per il tuo team remoto con facilità e efficienza senza pari, garantendo un onboarding senza intoppi e uno sviluppo continuo delle competenze.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Punto di Partenza
Inizia selezionando tra una gamma di modelli video professionali, specificamente progettati per semplificare la creazione di video di formazione per i tuoi team remoti.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Narratore
Dai vita ai tuoi contenuti di formazione selezionando e personalizzando un avatar AI per fungere da presentatore, garantendo una consegna coerente e coinvolgente.
3
Step 3
Raffina e Personalizza
Applica il tuo branding personalizzato, inclusi loghi e schemi di colori, per allineare i video di formazione del tuo team remoto con l'identità della tua azienda.
4
Step 4
Esporta la Tua Formazione
Una volta finalizzato, esporta i tuoi video di formazione per team remoti di alta qualità nella risoluzione e nel rapporto d'aspetto desiderati, pronti per un'implementazione senza intoppi.

Demistificare Argomenti Complessi

Trasforma argomenti intricati e tecnici in contenuti video chiari, concisi e comprensibili per un'educazione efficace del team remoto.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di formazione coinvolgenti?

HeyGen rivoluziona la creazione di video di formazione per dipendenti trasformando i testi in video professionali con avatar AI realistici. Questo potente creatore di video di formazione ti consente di generare contenuti coinvolgenti con generazione automatica di voice-over, semplificando il tuo processo di produzione.

HeyGen può incorporare il branding personalizzato della mia azienda nei materiali di formazione?

Assolutamente. HeyGen supporta ampie opzioni di branding personalizzato, permettendoti di integrare il logo e i colori del tuo marchio direttamente nei tuoi video di formazione. Utilizza i nostri modelli di video e scene progettati professionalmente per garantire un'identità visiva coerente in tutti i tuoi contenuti.

Quali funzionalità offre HeyGen per rendere i video di formazione accessibili ai team remoti?

HeyGen migliora l'accessibilità per i team remoti generando automaticamente sottotitoli e didascalie per tutti i tuoi video di formazione. Questo assicura che i tuoi preziosi contenuti di formazione per dipendenti siano facilmente comprensibili da tutti, indipendentemente dalla loro posizione o preferenze uditive.

Quanto velocemente posso produrre video di formazione di alta qualità utilizzando HeyGen?

Con l'innovativo agente video AI di HeyGen, puoi produrre rapidamente video di formazione di alta qualità direttamente dai tuoi testi. Le capacità efficienti di generazione di video e voice-over della piattaforma accelerano significativamente la creazione di contenuti, permettendoti di scalare i tuoi sforzi di formazione senza sforzo.

