Sviluppa un video di onboarding coinvolgente di 60 secondi per i nuovi membri del team remoto, specificamente rivolto ai responsabili delle risorse umane e ai team leader. Questo video dovrebbe presentare avatar AI professionali che introducono la cultura aziendale e gli strumenti essenziali, utilizzando gli avatar AI di HeyGen e la generazione di voiceover per uno stile visivo coerente, amichevole e moderno.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un tutorial di sviluppo delle competenze tecniche di 90 secondi per sviluppatori software su un nuovo framework di codifica. Il video dovrebbe avere uno stile visivo istruttivo e dettagliato con audio calmo ed esplicativo, sfruttando la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per garantire accuratezza e coerenza, completo di sottotitoli chiari.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video di documentazione interna di 2 minuti per specialisti L&D, spiegando un nuovo processo di gestione dei progetti. Questo video aziendale e organizzato dovrebbe incorporare elementi di branding personalizzati dalla libreria multimediale, utilizzando i modelli e le scene di HeyGen per un'estetica pulita e il ridimensionamento e l'esportazione del formato per varie piattaforme.
Prompt di Esempio 3
Crea un walkthrough dinamico di 45 secondi per un nuovo strumento software, rivolto ai membri di dipartimenti specifici e ai nuovi assunti. Il video dovrebbe essere coinvolgente con una voce energica e testo chiaro sullo schermo, costruito utilizzando un modello video di HeyGen e caratterizzato da una generazione precisa di voiceover e sottotitoli per un'esperienza di apprendimento passo-passo.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come funziona il generatore di video di formazione per team remoti

Crea rapidamente video di formazione coinvolgenti e coerenti per il tuo team remoto con AI avanzata, garantendo una comunicazione chiara e uno sviluppo delle competenze efficace.

1
Step 1
Crea il tuo script di formazione
Genera facilmente contenuti video incollando il tuo script di formazione nel generatore di testo-a-video. La nostra AI trasformerà il tuo testo in dialogo parlato, formando la base del tuo video di formazione per team remoti.
2
Step 2
Scegli il tuo presentatore AI
Seleziona tra una vasta gamma di avatar AI per ospitare la tua sessione di formazione. Combina l'avatar scelto con modelli video e scene adatti per migliorare visivamente il tuo contenuto, rendendolo più coinvolgente per i tuoi studenti remoti.
3
Step 3
Applica branding e accessibilità
Aggiungi un tocco di professionalità incorporando il branding personalizzato, come il logo e i colori della tua azienda. Migliora l'accessibilità per tutti i membri del team abilitando sottotitoli e didascalie automatiche, assicurando che il tuo messaggio sia chiaro.
4
Step 4
Esporta e condividi il tuo video
Finalizza il tuo video di formazione selezionando il rapporto d'aspetto appropriato ed esportandolo nel formato desiderato. Il tuo video di formazione di alta qualità e brandizzato è ora pronto per essere condiviso con il tuo team remoto per un onboarding e uno sviluppo delle competenze efficaci.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica concetti complessi

.

Scomponi procedure interne complesse, tutorial software o politiche aziendali in contenuti video facilmente digeribili e coinvolgenti per i team remoti.

background image

Domande Frequenti

Come facilita HeyGen la creazione di video di formazione di alta qualità per team remoti?

HeyGen agisce come un potente "generatore di video AI", consentendo ai team di produrre rapidamente "video di formazione per i dipendenti" coinvolgenti. Le sue capacità avanzate lo rendono un ideale "creatore di video di formazione per team remoti", garantendo uno sviluppo delle competenze coerente ed efficace in forza lavoro distribuita.

Quali funzionalità avanzate di AI incorpora HeyGen per generare contenuti video?

HeyGen sfrutta sofisticati "avatar AI" e un robusto "generatore di testo-a-video" per trasformare gli script in visualizzazioni dinamiche. Questo include un "generatore di voce AI" che produce narrazioni dal suono naturale, rendendo facili da comprendere argomenti complessi.

HeyGen può aiutare a mantenere la coerenza del marchio e accelerare la produzione video?

Assolutamente, HeyGen offre una varietà di "modelli video" e controlli di "branding personalizzato" per garantire che tutti i tuoi "video di formazione" siano in linea con l'identità della tua azienda. Questo consente una rapida creazione di contenuti e una documentazione video coerente in tutta l'organizzazione.

Quali funzionalità di accessibilità offre HeyGen per i video di formazione?

HeyGen genera automaticamente "sottotitoli" accurati per tutti i video, migliorando la comprensione e l'accessibilità per un pubblico diversificato. Questa funzionalità è cruciale per video di formazione efficaci e aiuta a trasmettere informazioni in modo chiaro.

