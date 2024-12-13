Creatore di Video per Onboarding Remoto: Ottimizza il Benvenuto ai Nuovi Assunti

Produci facilmente video di onboarding d'impatto utilizzando la nostra vasta libreria multimediale e supporto di stock.

Crea un video di benvenuto per l'onboarding remoto di 45 secondi utilizzando gli avatar AI di HeyGen per accogliere i nuovi assunti, mostrando il team e la cultura aziendale in uno stile caldo e professionale con una voce fuori campo amichevole ed entusiasta e musica di sottofondo coinvolgente.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video dinamico di introduzione alla cultura aziendale di 60 secondi progettato per l'onboarding dei dipendenti, sfruttando i numerosi modelli e scene di HeyGen per rappresentare visivamente i valori fondamentali con immagini ispiratrici, musica di sottofondo vivace e una narrazione chiara e concisa per i nuovi assunti.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di onboarding clienti di 30 secondi per introdurre le caratteristiche principali del prodotto, utilizzando le robuste opzioni di personalizzazione video di HeyGen per offrire contenuti personalizzati con uno stile visivo pulito ed energico e testi animati in evidenza, su misura per i nuovi clienti.
Prompt di Esempio 3
Ottimizza il processo di apprendimento con un frammento di formazione specifico per ruolo di 90 secondi, trasformando le tue istruzioni dettagliate in un video d'impatto utilizzando la funzione di testo-a-video da script di HeyGen, presentato con uno stile visivo informativo e strutturato e una voce fuori campo professionale per i nuovi dipendenti che necessitano di una guida specifica.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per Onboarding Remoto

Crea facilmente video di onboarding coinvolgenti e personalizzati per i tuoi nuovi assunti, garantendo un caloroso benvenuto e un'integrazione senza problemi nel tuo team, ovunque si trovino.

1
Step 1
Scegli un Modello
Seleziona tra una varietà di modelli video professionali progettati per avviare rapidamente ed efficacemente il processo di creazione del tuo video di onboarding remoto.
2
Step 2
Genera il Tuo Script
Sfrutta gli script alimentati dall'AI o incolla il tuo contenuto per trasformare istantaneamente il testo in una narrazione video coinvolgente, garantendo messaggi chiari e coerenti.
3
Step 3
Personalizza il Tuo Contenuto
Arricchisci il tuo video con contenuti personalizzati aggiungendo avatar AI, media dalla tua libreria e controlli di branding per abbinare perfettamente l'identità della tua azienda.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video di onboarding professionale e condividi facilmente i contenuti video su diverse piattaforme, rendendoli accessibili a tutti i tuoi nuovi assunti.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira e solleva il morale con video motivazionali

Ispira e connetti i nuovi membri del team remoto creando video personalizzati e d'impatto che trasmettono la cultura e la visione aziendale.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di onboarding remoto coinvolgenti?

HeyGen ti consente di produrre video d'impatto per l'onboarding virtuale utilizzando un avanzato generatore di video AI. Trasforma facilmente il testo in video da uno script, migliorando la comunicazione per i nuovi assunti con immagini dinamiche e messaggi chiari. Questo rende HeyGen un eccellente creatore di video per onboarding remoto.

Quali opzioni di personalizzazione creativa sono disponibili per i video di onboarding di HeyGen?

HeyGen offre un'ampia personalizzazione video per garantire che i tuoi video di onboarding si allineino perfettamente con il tuo marchio. Puoi scegliere tra vari modelli di video e scene, incorporare avatar AI e applicare i tuoi controlli di branding specifici come loghi e colori. Questo ti consente di creare contenuti personalizzati senza sforzo.

HeyGen può generare contenuti personalizzati per nuovi assunti diversi?

Sì, HeyGen eccelle nella creazione di contenuti personalizzati su misura per nuovi assunti diversi grazie alle sue avanzate capacità AI. Utilizza avatar AI e personalizza i tuoi video per affrontare ruoli o dipartimenti specifici, garantendo che ogni dipendente riceva video di onboarding pertinenti e coinvolgenti.

Come semplifica HeyGen il processo di produzione video per l'onboarding dei dipendenti?

HeyGen semplifica l'onboarding dei dipendenti fornendo strumenti intuitivi che eliminano la necessità di competenze complesse di editing video. Con funzionalità come la generazione di voce fuori campo, sottotitoli/caption automatici e una ricca libreria multimediale, puoi creare video professionali senza sforzo. Questo rende HeyGen un potente creatore di video esplicativi.

