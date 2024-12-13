Generatore di Onboarding Remoto: Progetta Percorsi Coinvolgenti
Risparmia tempo creando onboarding personalizzati per i nuovi assunti con avatar AI personalizzati, aumentando il coinvolgimento dei dipendenti.
Crea un video istruttivo di 60 secondi rivolto ai responsabili delle risorse umane e ai team leader, dimostrando come un Generatore di Checklist per l'Onboarding Remoto possa risparmiare tempo in modo significativo. Questo video dovrebbe presentare visuali nitide in stile infografico e una voce sicura ed esplicativa, trasmettendo efficacemente la facilità di generare checklist personalizzate utilizzando le capacità di testo-a-video da script.
Produci un video promozionale di 30 secondi per potenziali clienti, illustrando come i piani personalizzati siano fondamentali per aumentare il coinvolgimento dei dipendenti fin dal primo giorno. Lo stile visivo dovrebbe essere coinvolgente e dinamico, mostrando opzioni personalizzabili, accompagnato da una voce entusiasta e chiara, sottolineando il vantaggio di utilizzare modelli e scene pre-progettati per una creazione rapida.
Sviluppa un video di onboarding di 40 secondi specificamente per i nuovi assunti, progettato per introdurli efficacemente alla cultura aziendale. Questo video dovrebbe presentare visuali calde e invitanti, utilizzando la libreria multimediale/supporto stock di HeyGen per rappresentare scenari diversi e relazionabili, accompagnato da una voce leggermente informale ma professionale che rappresenta autenticamente l'etica aziendale.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Migliora la Formazione di Onboarding Remoto.
Utilizza l'AI per creare video di onboarding dinamici che aumentano significativamente il coinvolgimento dei nuovi assunti e la ritenzione delle conoscenze.
Scala la Creazione di Contenuti di Onboarding.
Genera efficacemente moduli e risorse di onboarding completi, garantendo una formazione coerente e accessibile per tutti i nuovi assunti remoti.
Domande Frequenti
Come può HeyGen servire come generatore di onboarding remoto AI?
HeyGen consente ai responsabili delle risorse umane di creare video di onboarding remoto coinvolgenti utilizzando le sue avanzate capacità AI. Genera facilmente piani personalizzati per i nuovi assunti con avatar AI e testo-a-video da script, risparmiando tempo significativo nel processo di onboarding.
Cosa rende HeyGen una soluzione efficace per la creazione di video di onboarding?
HeyGen offre una piattaforma completa per creare video di onboarding coinvolgenti che migliorano il coinvolgimento dei dipendenti e immergono i nuovi assunti nella cultura aziendale. Con modelli personalizzabili, avatar AI e generazione di voiceover senza soluzione di continuità, puoi creare contenuti professionali e brandizzati rapidamente.
HeyGen può aiutare i responsabili delle risorse umane a creare piani di onboarding personalizzati?
Assolutamente! HeyGen consente ai responsabili delle risorse umane di progettare piani completamente personalizzabili per l'onboarding remoto. Utilizza le funzionalità di HeyGen, come modelli e strumenti potenziati dall'AI, per generare una checklist di onboarding remoto interattiva che soddisfi le esigenze specifiche di ogni nuovo assunto, migliorando la loro esperienza.
Come aiuta HeyGen i team HR a risparmiare tempo nella produzione di video di onboarding?
HeyGen riduce drasticamente il tempo impiegato nella creazione di contenuti di onboarding attraverso la sua piattaforma di Generazione Video End-to-End. I responsabili delle risorse umane possono trasformare efficacemente testo-a-video da script utilizzando avatar AI e modelli pre-costruiti, semplificando l'intero processo per risparmiare tempo.