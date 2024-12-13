Generatore di Onboarding Remoto: Progetta Percorsi Coinvolgenti

Risparmia tempo creando onboarding personalizzati per i nuovi assunti con avatar AI personalizzati, aumentando il coinvolgimento dei dipendenti.

Genera un video di 45 secondi per i nuovi assunti che si uniscono a un team remoto, con un avatar AI che offre un caloroso benvenuto e illustra i primi passi del loro percorso di onboarding remoto. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e accogliente, accompagnato da una voce incoraggiante e chiara, per far sentire il nuovo assunto integrato fin dal primo giorno.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video istruttivo di 60 secondi rivolto ai responsabili delle risorse umane e ai team leader, dimostrando come un Generatore di Checklist per l'Onboarding Remoto possa risparmiare tempo in modo significativo. Questo video dovrebbe presentare visuali nitide in stile infografico e una voce sicura ed esplicativa, trasmettendo efficacemente la facilità di generare checklist personalizzate utilizzando le capacità di testo-a-video da script.
Prompt di Esempio 2
Produci un video promozionale di 30 secondi per potenziali clienti, illustrando come i piani personalizzati siano fondamentali per aumentare il coinvolgimento dei dipendenti fin dal primo giorno. Lo stile visivo dovrebbe essere coinvolgente e dinamico, mostrando opzioni personalizzabili, accompagnato da una voce entusiasta e chiara, sottolineando il vantaggio di utilizzare modelli e scene pre-progettati per una creazione rapida.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video di onboarding di 40 secondi specificamente per i nuovi assunti, progettato per introdurli efficacemente alla cultura aziendale. Questo video dovrebbe presentare visuali calde e invitanti, utilizzando la libreria multimediale/supporto stock di HeyGen per rappresentare scenari diversi e relazionabili, accompagnato da una voce leggermente informale ma professionale che rappresenta autenticamente l'etica aziendale.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Onboarding Remoto

Semplifica il tuo processo di onboarding e aumenta il coinvolgimento dei nuovi assunti creando video di onboarding completamente personalizzati e professionali con facilità.

1
Step 1
Crea il Tuo Progetto di Onboarding
Inizia selezionando un modello pre-progettato o costruisci il tuo video di onboarding remoto da zero per i nuovi assunti, utilizzando i Modelli e le scene di HeyGen.
2
Step 2
Inserisci il Tuo Script di Onboarding
Trasforma facilmente i tuoi contenuti scritti in discorsi coinvolgenti utilizzando la funzione Testo-a-video da script, creando un piano personalizzato per i tuoi nuovi membri del team.
3
Step 3
Seleziona il Tuo Avatar AI
Migliora il tuo video con avatar AI realistici che trasmettono il tuo messaggio, rendendo il tuo onboarding remoto più coinvolgente e relazionabile per i nuovi assunti.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Onboarding
Il tuo video di onboarding professionale è pronto! Utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per prepararlo per varie piattaforme e condividerlo senza problemi con i nuovi assunti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Coltiva la Cultura Aziendale a Distanza

.

Sviluppa messaggi di benvenuto ispiratori e video di costruzione della cultura utilizzando l'AI, facendo sentire i nuovi dipendenti remoti connessi e motivati fin dal primo giorno.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen servire come generatore di onboarding remoto AI?

HeyGen consente ai responsabili delle risorse umane di creare video di onboarding remoto coinvolgenti utilizzando le sue avanzate capacità AI. Genera facilmente piani personalizzati per i nuovi assunti con avatar AI e testo-a-video da script, risparmiando tempo significativo nel processo di onboarding.

Cosa rende HeyGen una soluzione efficace per la creazione di video di onboarding?

HeyGen offre una piattaforma completa per creare video di onboarding coinvolgenti che migliorano il coinvolgimento dei dipendenti e immergono i nuovi assunti nella cultura aziendale. Con modelli personalizzabili, avatar AI e generazione di voiceover senza soluzione di continuità, puoi creare contenuti professionali e brandizzati rapidamente.

HeyGen può aiutare i responsabili delle risorse umane a creare piani di onboarding personalizzati?

Assolutamente! HeyGen consente ai responsabili delle risorse umane di progettare piani completamente personalizzabili per l'onboarding remoto. Utilizza le funzionalità di HeyGen, come modelli e strumenti potenziati dall'AI, per generare una checklist di onboarding remoto interattiva che soddisfi le esigenze specifiche di ogni nuovo assunto, migliorando la loro esperienza.

Come aiuta HeyGen i team HR a risparmiare tempo nella produzione di video di onboarding?

HeyGen riduce drasticamente il tempo impiegato nella creazione di contenuti di onboarding attraverso la sua piattaforma di Generazione Video End-to-End. I responsabili delle risorse umane possono trasformare efficacemente testo-a-video da script utilizzando avatar AI e modelli pre-costruiti, semplificando l'intero processo per risparmiare tempo.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo