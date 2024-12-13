Creatore di Video per Approfondimenti sull'Apprendimento a Distanza: Aumenta il Coinvolgimento

Trasforma i testi in video educativi coinvolgenti con la nostra funzione di conversione da testo a video, perfetta per i creatori di corsi.

531/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video promozionale di 90 secondi rivolto ai creatori di corsi, enfatizzando la creazione di video educativi che raggiungono un alto coinvolgimento degli studenti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere vivace e dinamico, incorporando vari "Modelli e scene" per mantenere gli spettatori affascinati, insieme a espressivi "avatar AI" che presentano punti chiave con una coinvolgente "Generazione di voce narrante" per rendere l'apprendimento immersivo ed efficace.
Prompt di Esempio 2
Crea un video istruttivo di 2 minuti progettato per educatori e progettisti didattici, evidenziando le migliori pratiche per fornire approfondimenti sull'apprendimento a distanza all'interno dei corsi online. Il video dovrebbe adottare un'estetica visiva moderna e accessibile, concentrandosi sulla chiarezza e facilità di comprensione, con "Sottotitoli/didascalie" precisi per garantire l'accessibilità a tutti gli studenti. Sfrutta il "Media library/stock support" di HeyGen per arricchire il contenuto con immagini pertinenti, illustrando efficacemente i concetti chiave.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di annuncio di 45 secondi per le aziende che cercano una soluzione efficiente per creare video personalizzati rapidamente. Questo video dovrebbe essere elegante e brandizzato, utilizzando tagli rapidi per trasmettere efficienza e impatto, accompagnato da una "voce narrante AI" professionale. Dimostra come la funzionalità "Aspect-ratio resizing & exports" di HeyGen consente un adattamento senza soluzione di continuità su varie piattaforme, garantendo coerenza nel messaggio e nella qualità visiva.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per Approfondimenti sull'Apprendimento a Distanza

Sfrutta l'AI per trasformare dati grezzi e testi in video educativi coinvolgenti, migliorando le esperienze di apprendimento a distanza e fornendo approfondimenti più profondi per i creatori di corsi e i responsabili L&D.

1
Step 1
Incolla il Tuo Testo di Approfondimenti sull'Apprendimento
Inizia incollando il tuo contenuto educativo o il testo di approfondimenti direttamente nella piattaforma. La nostra funzione "Text-to-video from script" inizierà automaticamente a convertire il tuo testo in uno storyboard visivo, formando la base del tuo video di apprendimento a distanza.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI e i Contenuti Visivi
Scegli da una libreria diversificata di "avatar AI" e personalizza il loro aspetto per adattarlo al tuo brand. Migliora ulteriormente il tuo video aggiungendo media stock pertinenti o caricando i tuoi asset per illustrare efficacemente i tuoi punti di apprendimento chiave.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Interattivi per il Coinvolgimento
Aumenta il "coinvolgimento degli studenti" incorporando funzionalità come quiz e sondaggi direttamente nel tuo video. Le capacità di "video interattivi" della piattaforma trasformano la visione passiva in un'esperienza di apprendimento attiva, raccogliendo preziosi approfondimenti.
4
Step 4
Genera e Condividi il Tuo Video Informativo
Con il tuo testo, contenuti visivi ed elementi interattivi a posto, genera la tua produzione video finale. Esportalo in vari formati, completo di "Sottotitoli/didascalie" per l'accessibilità, e condividilo sulle piattaforme scelte per informare ed educare.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Contenuti Educativi Complessi

.

Trasforma approfondimenti complessi sull'apprendimento a distanza e argomenti intricati in video educativi chiari e digeribili per una migliore comprensione.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video AI a partire da testo?

HeyGen trasforma i testi in video coinvolgenti utilizzando avatar AI avanzati e voci narranti AI naturali, rendendo il processo di creazione di contenuti professionali altamente efficiente. La nostra piattaforma offre una generazione video end-to-end, permettendo agli utenti di produrre facilmente video personalizzati a partire da testo.

HeyGen può aiutare a creare video educativi interattivi e coinvolgenti?

Sì, HeyGen consente ai creatori di corsi e ai responsabili L&D di produrre video educativi altamente coinvolgenti con facilità. Utilizza i nostri modelli video diversificati e video personalizzati per migliorare le esperienze di apprendimento e aumentare il coinvolgimento degli studenti.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per la personalizzazione e l'accessibilità dei video?

HeyGen fornisce funzionalità robuste come sottotitoli/didascalie automatiche per garantire l'accessibilità a tutti gli studenti. Con il nostro editor intuitivo drag-and-drop e i controlli di branding, puoi personalizzare facilmente i video per soddisfare le tue esigenze specifiche e mantenere un'identità di marca coerente.

Quanto è efficiente il processo di generazione video con HeyGen?

HeyGen semplifica l'intero flusso di lavoro di creazione video, offrendo una soluzione di generazione video end-to-end efficiente, supportata dall'assistenza AI. Questo consente ai creatori di video per approfondimenti sull'apprendimento a distanza di produrre rapidamente contenuti di alta qualità senza un editing estensivo, risparmiando significativamente tempo e risorse.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo