Eleva i tuoi aggiornamenti di prodotto con avatar AI dinamici, rendendo le funzionalità complesse facili da comprendere e coinvolgenti per il tuo pubblico.

Produci un video informativo di 60 secondi rivolto ai Product Manager, utilizzando uno stile visivo pulito e professionale e una voce narrante amichevole, per introdurre una nuova funzionalità significativa. Il video dovrebbe sfruttare la capacità di HeyGen di "trasformare il testo in video da script" per convertire rapidamente un aggiornamento scritto in un annuncio video "creatore di note di rilascio", evidenziando i suoi benefici principali.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di aggiornamento dinamico di 90 secondi per gli utenti esistenti, impiegando uno stile visivo moderno e coinvolgente con una voce entusiasta e vivace, per dettagliare i recenti "aggiornamenti del prodotto". Utilizza un "avatar AI" di HeyGen per presentare questi miglioramenti, rendendo l'annuncio più personale e visivamente accattivante, comunicando efficacemente il valore delle nuove funzionalità.
Prompt di Esempio 2
Progetta un "video esplicativo" di 1 minuto per potenziali nuovi utenti, caratterizzato da un'estetica visiva nitida e una "generazione di voce narrante" chiara e sintetizzata. Questo video dovrebbe illustrare il processo di creazione di un rapido annuncio di prodotto, dimostrando la facilità d'uso della piattaforma e la sua capacità di produrre rapidamente contenuti di alta qualità senza editing complesso, concentrandosi sulla velocità e chiarezza del messaggio.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un annuncio diretto di 45 secondi per Sviluppatori e utenti Tecnici, utilizzando uno stile visivo chiaro e tecnico con testo a schermo che rinforza i punti chiave, per introdurre "nuove funzionalità" critiche. Assicurati che il video incorpori i "sottotitoli/didascalie" di HeyGen per aiutare la comprensione dei dettagli tecnici, rendendo le informazioni complesse accessibili e sottolineando le applicazioni pratiche degli ultimi miglioramenti.
Come Funziona il Creatore di Video Note di Rilascio

Trasforma senza sforzo i tuoi aggiornamenti di prodotto in video esplicativi coinvolgenti con l'AI. Comunica rapidamente le nuove funzionalità al tuo pubblico.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Note di Rilascio
Inizia inserendo i tuoi aggiornamenti di prodotto. Il nostro strumento potenziato dall'AI convertirà il tuo testo in uno script video dinamico, fungendo da tuo Generatore Personale di Note di Rilascio AI.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Dai vita alle tue note di rilascio selezionando un avatar AI per presentare i tuoi aggiornamenti. Questo aggiunge un tocco umano alle tue nuove funzionalità, rendendole più relazionabili.
3
Step 3
Applica i Controlli di Branding
Applica i tuoi controlli di Branding unici, inclusi loghi e schemi di colori, per mantenere la coerenza del marchio in tutto il tuo video di aggiornamento del prodotto. Questo rinforza l'identità del tuo marchio con ogni rilascio.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo video esplicativo e facilmente Esporta e condividilo su tutte le piattaforme desiderate. Questo assicura che i tuoi aggiornamenti di prodotto raggiungano il tuo pubblico in modo efficiente.

Sviluppa Corsi di Aggiornamento del Prodotto

Crea facilmente moduli di apprendimento e tutorial completi per gli aggiornamenti recenti del prodotto, migliorando la competenza degli utenti a livello globale.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video note di rilascio?

HeyGen sfrutta l'AI avanzata per trasformare il testo in contenuti video coinvolgenti, fungendo da Generatore Intelligente di Note di Rilascio AI. Basta inserire i tuoi aggiornamenti di prodotto e il nostro strumento potenziato dall'AI genera video esplicativi professionali con avatar AI realistici e generazione di voce narrante di alta qualità.

Quali controlli di branding offre HeyGen per i video di aggiornamento del prodotto?

HeyGen offre ampi controlli di branding, permettendoti di integrare il logo della tua azienda, colori personalizzati ed elementi visivi unici nei tuoi video di aggiornamento del prodotto. Utilizza i nostri Template e scene personalizzabili per mantenere un'identità di marca coerente in tutti i tuoi annunci di nuove funzionalità.

HeyGen può aggiungere automaticamente sottotitoli e didascalie ai video?

Sì, HeyGen genera automaticamente sottotitoli e didascalie accurate per tutti i tuoi video di note di rilascio, migliorando l'accessibilità e il coinvolgimento. Questa funzione assicura che i tuoi aggiornamenti di prodotto siano chiari e raggiungano efficacemente un pubblico più ampio.

Quanto velocemente posso generare un video esplicativo per nuove funzionalità usando HeyGen?

HeyGen accelera significativamente la produzione di video esplicativi per nuove funzionalità attraverso la sua funzionalità di testo in video e Template e scene pre-progettati. Puoi convertire rapidamente il tuo script in un video professionale, pronto per essere pubblicato e condiviso con il tuo pubblico in pochi minuti.

