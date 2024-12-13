Generatore di Video Esplicativi Regolamentari: Semplifica la Formazione sulla Conformità

Genera rapidamente video regolamentari coinvolgenti con i nostri avatar AI, garantendo una comunicazione chiara e una conformità semplificata.

Immagina un video esplicativo di 60 secondi progettato per introdurre HeyGen come creatore di video AI agli ambiziosi proprietari di piccole imprese. Il suo stile visivo dovrebbe essere luminoso e moderno, con transizioni fluide e avatar AI dinamici che interagiscono con il testo sullo schermo, tutto alimentato da HeyGen. Una voce narrante vivace e coinvolgente dovrebbe guidare lo spettatore, illustrando come il testo-a-video da script renda la creazione di video professionali senza sforzo.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per i dipartimenti HR e i formatori aziendali, sviluppa un video di formazione sulla conformità di 90 secondi che delinei chiaramente una nuova politica aziendale. Questo video richiede uno stile visivo pulito e professionale con una palette di colori calmante e grafiche sullo schermo facilmente digeribili. Una voce narrante rassicurante e autorevole, insieme a sottotitoli automatici, garantirà l'accessibilità. Sottolinea la capacità di HeyGen di semplificare i video di formazione essenziali attraverso la potente generazione di voiceover.
Prompt di Esempio 2
Crea un pezzo promozionale accattivante di 45 secondi rivolto ai professionisti del marketing, evidenziando l'impatto dei video animati per i lanci di prodotto. L'estetica visiva deve essere vivace ed energica, incorporando colori audaci, tagli rapidi e una traccia di sottofondo entusiasmante. Dimostra l'efficienza di HeyGen mostrando quanto facilmente gli utenti possano sfruttare i suoi ampi modelli e scene e il supporto della libreria multimediale/stock per costruire contenuti dinamici.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video esplicativo regolamentare sofisticato di 75 secondi, specificamente per professionisti legali e istituzioni finanziarie, che chiarisca i recenti cambiamenti nelle normative sugli investimenti. Richiede uno stile visivo autorevole con grafiche nitide, visualizzazioni di dati chiare e avatar AI professionali. L'audio dovrebbe essere una narrazione precisa e sofisticata che spiega le complesse normative. Evidenzia le opzioni avanzate di personalizzazione di HeyGen, come il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto, per adattarsi a qualsiasi piattaforma.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Esplicativi Regolamentari

Trasforma senza sforzo regolamenti complessi in contenuti video chiari e coinvolgenti in soli quattro semplici passaggi, garantendo una conformità semplificata e una formazione efficace.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script
Inizia incollando il tuo contenuto regolamentare nell'editor. Questo utilizza la tecnologia testo-a-video da script per formare la spina dorsale del tuo video esplicativo, garantendo che tutte le informazioni cruciali siano incluse fin dall'inizio.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Migliora il coinvolgimento e la chiarezza scegliendo da una vasta libreria di avatar AI per presentare le tue informazioni, aggiungendo un tocco umano professionale e accessibile alla tua formazione sulla conformità.
3
Step 3
Applica i Controlli di Branding
Integra l'identità della tua azienda senza soluzione di continuità utilizzando i controlli di branding per loghi e colori. Questo assicura che il tuo contenuto regolamentare si allinei perfettamente con le tue linee guida visive e rafforzi la coerenza del marchio.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Finalizza il tuo video esplicativo e utilizza il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per prepararlo alla distribuzione senza soluzione di continuità su tutte le tue piattaforme di conformità e formazione, raggiungendo efficacemente il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Aumenta l'Impatto della Formazione sulla Conformità

.

Aumenta la partecipazione dei tirocinanti e la ritenzione delle conoscenze nei moduli vitali di conformità e regolamentazione utilizzando video generati da AI.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei progetti video creativi?

HeyGen funge da avanzato creatore di video AI, trasformando i tuoi script in video coinvolgenti con avatar AI realistici e una varietà di modelli video professionali. Questa potente piattaforma semplifica l'intero processo di creazione di video esplicativi accattivanti e contenuti dinamici.

HeyGen può produrre video animati direttamente da uno script?

Assolutamente. HeyGen offre una conversione testo-a-video senza soluzione di continuità, permettendoti di generare video animati sofisticati completi di voiceover AI personalizzabili e avatar AI unici dal tuo testo scritto. Questa capacità semplifica i flussi di lavoro di produzione creativa per qualsiasi progetto.

Che tipo di video di formazione posso creare con HeyGen?

HeyGen è ideale per produrre video di formazione di alta qualità e contenuti di onboarding, sfruttando la sua interfaccia intuitiva drag-and-drop e l'ampia libreria multimediale. Incorpora facilmente sottotitoli automatici e utilizza i nostri modelli video per garantire una comunicazione chiara e video coinvolgenti per il tuo pubblico.

HeyGen offre funzionalità di personalizzazione per il branding dei video?

Sì, HeyGen fornisce funzionalità di editing complete e controlli di branding robusti, inclusa la possibilità di integrare il tuo logo e schemi di colori personalizzati per la coerenza del marchio. Puoi anche personalizzare le scene e utilizzare il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per allineare perfettamente i tuoi video con l'identità del tuo marchio su varie piattaforme.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo