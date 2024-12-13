Creatore di Video Referral: Potenzia il Tuo Programma con l'AI

Migliora l'impatto della tua campagna di referral utilizzando avatar AI per narrare il tuo messaggio.

Immagina un tutorial di 1 minuto progettato per utenti tecnici, che mostra come un AI Video Maker si integri perfettamente con la loro piattaforma esistente di creazione di video referral. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e professionale, con visualizzazioni di dati e frammenti di codice sullo schermo, accompagnati da una voce AI precisa e sicura, enfatizzando la capacità "Testo-a-video da script" per la generazione automatica di contenuti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video promozionale vivace di 45 secondi rivolto a marketer e proprietari di piccole imprese, dimostrando quanto sia facile produrre video coinvolgenti per programmi di referral. I visual dovrebbero essere luminosi e dinamici, con tagli rapidi e una colonna sonora vivace, utilizzando un "avatar AI" amichevole per guidare gli spettatori attraverso il processo di selezione e personalizzazione dei modelli.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di marketing convincente di 90 secondi per marketer e creatori di contenuti, affrontando la sfida comune della produzione rapida di video. Inizia con un problema riconoscibile, poi passa a uno stile visivo orientato alla soluzione, moderno, con grafica audace e narrazione chiara, evidenziando come i "Modelli e scene" di HeyGen forniscano uno strumento AI per video di marketing rapidi e professionali.
Prompt di Esempio 3
Produci un video istruttivo dettagliato di 2 minuti per team interni che creano video di formazione completi, concentrandoti sull'efficienza della conversione testo-a-video. Lo stile visivo dovrebbe essere chiaro e metodico, combinando condivisioni dello schermo con una voce AI autorevole e calma generata tramite "Generazione di voiceover", guidando gli spettatori passo dopo passo nella creazione di moduli di formazione essenziali.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video Referral

Crea video di programmi di referral coinvolgenti senza sforzo con l'AI. Trasforma il tuo testo in visual accattivanti per potenziare la tua rete e tracciare i referral in modo efficace.

1
Step 1
Redigi il Tuo Script per il Video Referral
Utilizza la potente capacità **Testo-a-video da script** per convertire il tuo messaggio di referral scritto in uno script video dinamico. Delinea chiaramente i benefici del tuo programma e la call to action.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI e i Visual
Scegli tra una vasta gamma di **avatar AI** o seleziona un modello personalizzabile pre-progettato per rappresentare il tuo brand e migliorare visivamente il tuo video di programma di referral.
3
Step 3
Applica Branding e Voiceover
Integra l'identità unica del tuo brand utilizzando i **controlli di Branding** per loghi e colori. Genera voiceover dal suono naturale con Attori Vocali AI per dare al tuo video un tocco professionale.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci il Tuo Video
Prepara il tuo video referral completato per varie piattaforme utilizzando **ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto**. Condividi facilmente il tuo video di alta qualità per massimizzare la condivisione sociale e raggiungere efficacemente il tuo pubblico.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Promuovi Efficacemente i Programmi di Referral

Progetta rapidamente video promozionali ad alto impatto utilizzando l'AI, attirando più partecipanti e massimizzando la portata delle tue iniziative di referral.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video utilizzando l'AI?

HeyGen sfrutta strumenti avanzati basati su AI, inclusa la tecnologia Testo-a-video, per trasformare script scritti in video coinvolgenti. Gli utenti possono scegliere tra una vasta gamma di avatar AI realistici e personalizzare il loro aspetto e la loro voce per creare contenuti professionali senza sforzo.

Posso mantenere l'identità del mio brand con i video creati su HeyGen?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di Branding completi, permettendoti di incorporare il tuo logo, i colori del brand e i font nei tuoi video senza soluzione di continuità. Utilizza modelli personalizzabili per garantire che ogni video rifletta costantemente la tua identità di brand unica.

Cosa rende HeyGen un efficace AI Video Maker per esigenze di contenuto diversificate?

HeyGen funziona come un potente AI Video Maker integrando Attori Vocali AI e capacità Testo-a-video, supportando vari tipi di contenuti, dai video di marketing a quelli di formazione. Questa piattaforma robusta consente la rapida generazione di video di alta qualità in formato breve, su misura per diverse piattaforme e scopi.

HeyGen supporta più lingue e funzionalità di accessibilità per i video?

Sì, HeyGen offre capacità di generazione di voiceover robuste, con una vasta gamma di Attori Vocali AI in diverse lingue e accenti. Inoltre, la piattaforma genera automaticamente sottotitoli/caption accurati, migliorando l'accessibilità per un pubblico più ampio.

