Creatore di Video per Aggiornamenti del Sistema di Referral

Crea facilmente video coinvolgenti per gli aggiornamenti del tuo programma di referral utilizzando le capacità di testo-a-video potenziate dall'AI, mantenendo i tuoi clienti informati ed entusiasti.

407/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video ispiratore di 30 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese, dimostrando la facilità di creazione di video con intelligenza artificiale utilizzando il nostro generatore di video AI. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno con grafiche pulite, accompagnato da una voce narrante conversazionale, arricchito dai Template e scene professionali di HeyGen e Sottotitoli/caption automatici per un'ampia accessibilità.
Prompt di Esempio 2
Produci un video amichevole di 60 secondi, in stile tutorial, per i clienti esistenti, spiegando i vantaggi di partecipare al nostro programma di referral aggiornato e incoraggiando i referral dei clienti. Lo stile visivo dovrebbe essere incoraggiante con musica di sottofondo soft, utilizzando la generazione di Voiceover di HeyGen per una narrazione chiara e arricchendo le scene con il supporto della libreria multimediale/stock pertinente.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video dimostrativo elegante ed efficiente di 45 secondi rivolto ai creatori di contenuti e ai team di marketing, evidenziando quanto sia facile creare contenuti di alta qualità per il loro programma di referral. Concentrati sulla potenza dei template professionali combinati con la funzione di testo-a-video di HeyGen e la flessibilità del ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per distribuire su varie piattaforme.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per Aggiornamenti del Sistema di Referral

Crea facilmente video coinvolgenti per annunciare e spiegare gli aggiornamenti al tuo programma di referral, garantendo una comunicazione chiara e stimolando il coinvolgimento dei partecipanti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Aggiornamento del Referral
Inizia scrivendo il tuo script che descrive le nuove funzionalità o i miglioramenti al tuo sistema di referral. Utilizza la creazione di video potenziata dall'AI di HeyGen per trasformare il tuo testo in una spiegazione visiva dinamica.
2
Step 2
Seleziona i Visual con Avatar AI
Rafforza il tuo messaggio selezionando un avatar AI per presentare l'aggiornamento del tuo sistema di referral. Scegli da una vasta libreria di avatar AI professionali per rendere il tuo video più personale e coinvolgente.
3
Step 3
Genera Voiceover e Sottotitoli
Genera automaticamente voiceover dal suono naturale dal tuo script. Migliora ulteriormente l'accessibilità e la chiarezza aggiungendo Sottotitoli/caption automatici per garantire che il tuo messaggio raggiunga efficacemente ogni spettatore.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Aggiornamento
Finalizza il tuo video, rivedi il contenuto e poi esportalo nel rapporto d'aspetto desiderato. Condividi il tuo video promozionale professionale su tutti i tuoi canali di comunicazione per informare il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia il Successo dei Referral

.

Sviluppa video avvincenti per evidenziare referral di successo e testimonianze degli utenti, costruendo fiducia e incoraggiando la partecipazione al tuo programma.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la creazione del mio video promozionale?

HeyGen è un avanzato generatore di video AI che semplifica la creazione di video con intelligenza artificiale. Puoi sfruttare template professionali, avatar AI realistici e capacità di testo-a-video per produrre rapidamente video promozionali coinvolgenti.

Quali sono le capacità principali del generatore di video AI di HeyGen?

Il generatore di video AI di HeyGen consente agli utenti di trasformare facilmente i testi in video. Include funzionalità robuste di testo-a-video, generazione di Voiceover realistici e Sottotitoli/caption automatici per l'accessibilità.

Posso personalizzare lo stile visivo dei video creati con HeyGen?

Sì, HeyGen offre ampi controlli di branding per garantire che i tuoi video siano in linea con l'estetica della tua azienda. Puoi personalizzare i template professionali, aggiungere il tuo logo e regolare i colori per mantenere la coerenza del marchio.

Come aiuta HeyGen nella creazione di video per gli aggiornamenti del programma di referral?

HeyGen funge da creatore ideale di video per aggiornamenti del sistema di referral, consentendo ai responsabili marketing di produrre rapidamente contenuti coinvolgenti. Puoi comunicare facilmente gli aggiornamenti al tuo programma di referral utilizzando la creazione di video potenziata dall'AI, garantendo chiarezza e impatto.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo