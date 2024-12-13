Creatore di Video Promozionali di Referral: Aumenta i Tuoi Contatti con l'AI

Genera contenuti di marketing accattivanti per generare nuovi contatti senza sforzo con potenti funzionalità di testo-a-video da script.

Immagina un video promozionale di 30 secondi, vivace e pensato per piccoli imprenditori e responsabili marketing desiderosi di generare nuovi contatti. Visivamente, è luminoso e professionale, con una voce narrante amichevole che spiega quanto sia facile creare video promozionali di riferimento accattivanti utilizzando i numerosi Template e scene di HeyGen per semplificare il lancio del loro programma di referral.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video dinamico di 45 secondi per i social media, rivolto a creatori di contenuti e marketer social che vogliono produrre rapidamente video AI coinvolgenti. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e vivace, con musica di sottofondo energica che accompagna un avatar AI che dimostra le capacità di HeyGen come creatore di video promozionali, perfetto per contenuti social media diversificati.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video chiaro e istruttivo di 60 secondi rivolto a clienti esistenti e nuovi utenti, guidandoli attraverso i vantaggi di partecipare a un programma di referral. Lo stile visivo è pulito e semplice, con un tono caldo e invitante nella voce narrante, illustrando istruzioni passo-passo rese semplici dalla funzionalità di testo-a-video da script di HeyGen per spiegazioni rapide.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di marketing elegante di 30 secondi per team di marketing e startup, mostrando come le potenti capacità del generatore di video AI di HeyGen trasformano il loro approccio alla creazione di campagne di marketing. Il video dovrebbe presentare un montaggio veloce e una voce narrante sicura e professionale generata utilizzando la generazione di Voiceover di HeyGen, evidenziando efficienza e output di alta qualità.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video Promozionali di Referral

Genera senza sforzo video promozionali di referral accattivanti con l'AI, progettati per espandere la tua portata e generare nuovi contatti per le tue campagne di marketing.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Utilizza la scrittura di script potenziata dall'AI o inserisci il tuo testo. Il generatore di video AI di HeyGen convertirà il tuo messaggio in contenuti visivi coinvolgenti.
2
Step 2
Scegli i Tuoi Elementi Visivi
Seleziona tra una varietà di template professionali e avatar AI per presentare il messaggio del tuo programma di referral in modo accattivante.
3
Step 3
Applica il Tuo Branding
Personalizza il tuo video promozionale utilizzando i controlli di branding di HeyGen per includere il tuo logo e i colori del tuo marchio, garantendo un aspetto coerente e professionale.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Ottimizza il tuo video di referral per qualsiasi piattaforma utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto. Condividi il tuo video pronto all'uso sui social media e nelle campagne di marketing per generare nuovi contatti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia il Successo dei Clienti per i Referral

.

Trasforma le testimonianze dei clienti in video AI accattivanti, costruendo fiducia e incoraggiando nuovi referral per i tuoi prodotti o servizi.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la mia esperienza di creazione di video promozionali per campagne di marketing?

HeyGen ti consente di creare video AI accattivanti senza sforzo. Sfrutta la nostra interfaccia intuitiva e i vari template per realizzare contenuti di marketing coinvolgenti che generano nuovi contatti per il tuo programma di referral.

Cosa rende HeyGen un efficace generatore di video AI per esigenze diverse?

HeyGen si distingue offrendo avatar AI realistici e potenti capacità di testo-a-video. Questo ti permette di generare rapidamente video AI di alta qualità, adatti a varie campagne di marketing e social media.

HeyGen offre funzionalità avanzate di editing video come sottotitoli e opzioni di rapporto d'aspetto?

Sì, HeyGen include funzionalità robuste di editing video AI. Puoi facilmente aggiungere sottotitoli, generare voiceover e utilizzare il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per ottimizzare i tuoi video AI per diverse piattaforme.

HeyGen può assistere nella scrittura di script potenziata dall'AI per una creazione di contenuti di marketing efficiente?

Assolutamente. HeyGen integra la scrittura di script potenziata dall'AI per semplificare il tuo processo di creazione di contenuti. Questa funzione, combinata con il nostro generatore di video AI, ti aiuta a produrre rapidamente contenuti di marketing professionali e video AI per il tuo pubblico.

