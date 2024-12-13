Aumenta le Vendite con Video Pubblicitari Reels Coinvolgenti

Crea annunci Reels accattivanti su Instagram e Facebook che convertono. La nostra funzione di testo-a-video da script semplifica la creazione di annunci per un impatto massimo.

475/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video pubblicitario Reels di 45 secondi per un servizio di consegna di kit pasto gourmet, progettato per attrarre genitori lavoratori impegnati in cerca di opzioni salutari e convenienti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere caldo, autentico e invitante, con tagli rapidi di piatti appetitosi e famiglie felici, sottolineato da musica jazz leggera e un avatar AI amichevole che spiega i benefici. Gli avatar AI di HeyGen aggiungeranno un tocco personale a questa campagna di contenuti generati dagli utenti.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un breve clip pubblicitario Reels di 15 secondi su Facebook per promuovere una nuova app di produttività, rivolta a piccoli imprenditori che cercano di ottimizzare le loro attività quotidiane. L'estetica visiva dovrebbe essere pulita, minimalista e basata su infografiche, con animazioni rapide che illustrano le caratteristiche principali, accompagnate da una traccia audio nitida e una voce narrante chiara. Assicurati che tutti i messaggi chiave siano rinforzati con la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen per un impatto massimo.
Prompt di Esempio 3
Produci un video pubblicitario Reels di 60 secondi in stile narrativo per un torrefattore di caffè boutique, rivolto a intenditori di caffè esigenti di età compresa tra 25 e 55 anni che apprezzano l'approvvigionamento etico e la qualità artigianale. Lo stile visivo dovrebbe essere ricco e cinematografico, raffigurando il viaggio dal chicco alla tazza in luoghi esotici, con una colonna sonora acustica e una voce narrante riflessiva generata utilizzando la capacità di generazione di voiceover di HeyGen. Questo pezzo di marketing con influencer dovrebbe risuonare profondamente con il suo pubblico.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Video Pubblicitario Reels

Scopri come creare efficacemente video pubblicitari Reels coinvolgenti con HeyGen, massimizzando l'engagement su Instagram e Facebook.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Iniziale per il Video Pubblicitario
Inizia delineando il tuo concetto di "creatività pubblicitaria Reels". Usa la funzione di "testo-a-video da script" di HeyGen per trasformare rapidamente il tuo testo in contenuti video coinvolgenti.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Talento Avatar AI
Scegli tra la vasta gamma di "avatar AI" di HeyGen per essere il presentatore dei tuoi "annunci Reels su Instagram", aggiungendo un tocco umano senza filmare.
3
Step 3
Migliora con Voiceover Dinamici
Migliora l'impatto del tuo "video" sfruttando la "generazione di voiceover" di HeyGen. Scegli tra varie voci e stili per narrare perfettamente il messaggio del tuo annuncio.
4
Step 4
Ottimizza ed Esporta il Tuo Annuncio Reel
Ottimizza il tuo "video pubblicitario Reels" finale per soddisfare le "specifiche degli annunci video" della piattaforma. Utilizza la funzione di "ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto" di HeyGen per garantire che il tuo annuncio sia perfettamente formattato per la condivisione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra storie di successo dei clienti

.

Utilizza video AI per evidenziare in modo convincente le testimonianze e le storie di successo dei clienti all'interno delle tue campagne pubblicitarie Reels.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di annunci Reels su Instagram?

HeyGen ti consente di produrre facilmente annunci Reels di alta qualità su Instagram e Facebook utilizzando avatar AI e tecnologia di testo-a-video. Questo processo semplificato ti aiuta a creare contenuti video pubblicitari coinvolgenti senza una produzione complessa.

Quali caratteristiche creative offre HeyGen per creare annunci Reels accattivanti?

HeyGen offre una suite di funzionalità come avatar AI, generazione di voiceover e modelli pronti all'uso per creare annunci Reels accattivanti. Puoi anche personalizzare i controlli del branding e utilizzare una libreria multimediale per far risaltare i tuoi video pubblicitari.

HeyGen può aiutare a ottimizzare gli annunci Reels per diverse piattaforme e pubblici?

Sì, HeyGen supporta il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto, garantendo che i tuoi annunci Reels soddisfino le specifiche degli annunci video per Instagram e Facebook. Questa flessibilità ti aiuta a personalizzare il contenuto della tua campagna per raggiungere efficacemente il tuo pubblico di riferimento con pulsanti di call-to-action pertinenti.

Quanto velocemente posso generare un video pubblicitario Reels professionale con HeyGen?

HeyGen consente la generazione rapida di video pubblicitari Reels professionali da uno script, riducendo significativamente i tempi di produzione. Con avatar AI e funzionalità di testo-a-video, puoi produrre video pubblicitari accattivanti in modo efficiente per le tue campagne su Instagram e Facebook.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo