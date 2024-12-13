Creatore di Video di Reclutamento: Semplifica l'Assunzione con i Video

Crea video di reclutamento coinvolgenti che attraggano i migliori talenti utilizzando gli avatar AI di HeyGen per raccontare storie di brand del datore di lavoro accattivanti.

Immagina un video vivace di 30 secondi per potenziali candidati che mostra vividamente la tua cultura aziendale unica attraverso autentiche riprese B-roll e una voce fuori campo amichevole. La funzione di generazione di voiceover di HeyGen ti aiuterà a esprimere i tuoi valori per attrarre facilmente i migliori talenti.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
I professionisti delle risorse umane possono facilmente progettare un video professionale di 45 secondi che dimostri quanto sia semplice creare video di reclutamento con i modelli e le scene estese di HeyGen, utilizzando immagini pulite e una narrazione chiara per semplificare il loro processo di creazione dei contenuti.
Prompt di Esempio 2
Per evidenziare efficacemente un forte brand del datore di lavoro, sviluppa un video ispiratore di 60 secondi rivolto ai responsabili marketing per le piattaforme social, con immagini dinamiche e una colonna sonora motivante. Massimizza l'accessibilità e la portata con i sottotitoli/caption di HeyGen per un coinvolgimento più ampio.
Prompt di Esempio 3
Produci un video coinvolgente di 30 secondi, perfetto per team HR innovativi, che illustri come generare contenuti di reclutamento accattivanti con uno stile visivo futuristico e una colonna sonora energica. Porta immediatamente il tuo messaggio alla vita utilizzando gli avatar AI di HeyGen per presentare informazioni chiave.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Reclutamento

Crea senza sforzo video di reclutamento coinvolgenti che mostrano la tua cultura aziendale e attraggono i candidati ideali, tutto senza software di editing complessi.

1
Step 1
Scegli un Modello o Inizia da Zero
Seleziona da una libreria di "modelli video" progettati professionalmente o inizia con una tela bianca. La nostra funzione intuitiva "Modelli & scene" consente un avvio rapido o una personalizzazione completa per creare il tuo video di reclutamento ideale.
2
Step 2
Aggiungi i Tuoi Contenuti di Reclutamento
Incorpora i principali "contenuti di reclutamento" come descrizioni dei lavori, valori aziendali e testimonianze. Utilizza "Testo-a-video da script" per convertire istantaneamente il tuo testo scritto in una narrazione video coinvolgente.
3
Step 3
Applica la Tua Identità di Brand
Rafforza il tuo "brand del datore di lavoro" integrando facilmente il logo della tua azienda, colori specifici e font. I nostri "Controlli di branding" assicurano che ogni video rifletta la tua identità e i tuoi valori unici.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo video coinvolgente ed esportalo in vari formati. Con "Ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto", puoi ottimizzare i tuoi contenuti per diverse piattaforme, pronto per "attrarre i migliori talenti" ovunque essi siano.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia la tua cultura aziendale e le testimonianze dei dipendenti

.

Sfrutta l'AI per creare video autentici che mostrano la tua vivace cultura aziendale e condividono storie avvincenti dei dipendenti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la nostra strategia di marketing per il reclutamento?

HeyGen ti consente di creare rapidamente video di reclutamento professionali che mostrano efficacemente la tua cultura aziendale, aiutandoti ad attrarre i migliori talenti. Questo semplifica la tua strategia di marketing per il reclutamento permettendo una produzione efficiente di contenuti video coinvolgenti che catturano il tuo brand del datore di lavoro.

HeyGen offre modelli video AI per semplificare la creazione di contenuti di reclutamento?

Sì, HeyGen fornisce una vasta libreria di modelli video AI progettati specificamente per semplificare la creazione di contenuti di reclutamento accattivanti. Questi modelli consentono agli utenti di produrre video di reclutamento di alta qualità in modo efficiente, anche senza un'esperienza estesa di editing video.

Possiamo personalizzare i nostri video di reclutamento con il branding specifico dell'azienda usando HeyGen?

Assolutamente, HeyGen offre controlli di branding robusti che ti permettono di integrare completamente il tuo brand del datore di lavoro in ogni video di reclutamento. Puoi facilmente aggiungere il logo della tua azienda, colori specifici del brand e elementi visivi unici per garantire che i tuoi contenuti video siano perfettamente allineati con la tua identità di brand.

Come migliorano gli avatar AI e i voice-over di HeyGen il processo di creazione di video di reclutamento?

Gli avatar AI realistici di HeyGen e le capacità avanzate di generazione di voice-over ti permettono di produrre contenuti video coerenti e coinvolgenti senza la necessità di attori o attrezzature di registrazione estese. Questa innovazione rende la creazione di video di reclutamento di alta qualità più veloce e scalabile, migliorando significativamente la tua produzione complessiva di contenuti video.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo