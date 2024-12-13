Generatore di Formazione per il Reclutamento: Crea Corsi Coinvolgenti Velocemente

Semplifica la formazione per il reclutamento con la creazione di video potenziata dall'AI, trasformando i testi in moduli coinvolgenti per un apprendimento scalabile.

Crea un video coinvolgente di 1 minuto rivolto a Manager delle Risorse Umane e Specialisti in Formazione e Sviluppo, dimostrando come un generatore di formazione per dipendenti basato su AI semplifica il processo di onboarding. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e accattivante, con grafica chiara e un tono accogliente, utilizzando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per produrre contenuti informativi in modo efficiente.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video dinamico di 90 secondi per Team Leader del Reclutamento e Direttori dell'Acquisizione di Talenti, illustrando come la formazione scalabile possa essere rapidamente implementata in un ambiente di piattaforma di reclutamento AI. Il video dovrebbe adottare un'estetica visiva moderna ed energica, sfruttando gli avatar AI di HeyGen per presentare scenari diversi e trasmettere messaggi chiave con una voce narrante sicura.
Prompt di Esempio 2
Produci un video approfondito di 2 minuti rivolto a Sviluppatori di Contenuti Formativi e Innovatori HR Tech, mostrando l'efficienza nella creazione di moduli di formazione per il reclutamento robusti attraverso la creazione di video potenziata dall'AI. Il video dovrebbe avere un approccio visivo pulito e istruttivo, facendo ottimo uso dei modelli e delle scene di HeyGen per mantenere la coerenza del marchio e strutturare efficacemente informazioni complesse.
Prompt di Esempio 3
Crea un video diretto di 75 secondi per Manager delle Operazioni e Amministratori di Sistemi HR, evidenziando come un generatore di formazione per il reclutamento faciliti l'automazione del flusso di lavoro per i processi formativi. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere orientato alla soluzione e preciso, assicurando che i punti chiave siano chiaramente comunicati attraverso i sottotitoli/caption prominenti di HeyGen.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Formazione per il Reclutamento

Crea senza sforzo moduli di formazione per il reclutamento coinvolgenti e scalabili utilizzando l'AI, semplificando i tuoi processi di onboarding e miglioramento delle competenze per i reclutatori.

1
Step 1
Crea il Tuo Testo di Formazione
Inizia scrivendo o incollando il tuo contenuto di formazione per il reclutamento. La nostra piattaforma utilizza quindi la funzionalità di trasformazione del testo in video per trasformare il tuo testo in un video dinamico.
2
Step 2
Seleziona un Avatar AI
Dai vita al tuo contenuto selezionando dal nostro ampio assortimento di avatar AI. Questi presentatori realistici consegneranno la tua formazione con chiarezza e professionalità.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Branding
Migliora i tuoi moduli di formazione con elementi visivi pertinenti dalla nostra libreria multimediale e aggiungi il logo e i colori del tuo marchio utilizzando i nostri controlli di branding per un aspetto coerente.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Una volta finalizzato, esporta il tuo video di formazione scalabile di alta qualità in vari formati, pronto per essere distribuito immediatamente attraverso i tuoi sistemi di gestione dell'apprendimento.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Contenuti Formativi Semplificati

.

Semplifica i processi di reclutamento complessi e migliora l'efficacia della formazione attraverso video AI facili da comprendere.

background image

Domande Frequenti

Come funziona HeyGen come generatore di formazione per dipendenti basato su AI?

HeyGen consente alle organizzazioni di creare moduli di formazione per dipendenti coinvolgenti utilizzando la creazione di video potenziata dall'AI. Basta inserire il tuo testo, e la tecnologia di trasformazione del testo in video di HeyGen, completa di avatar AI e voiceover, lo trasforma in contenuti formativi professionali e scalabili.

HeyGen può semplificare la creazione della formazione per il reclutamento?

Sì, HeyGen agisce come un efficiente generatore di formazione per il reclutamento automatizzando la produzione di contenuti video. I reclutatori possono sviluppare rapidamente video di formazione per il reclutamento completi, migliorando i processi di onboarding e potenziando l'automazione complessiva del flusso di lavoro.

Quali caratteristiche tecniche rendono HeyGen una piattaforma di reclutamento AI efficace?

HeyGen offre capacità robuste di creazione di video potenziata dall'AI, essenziali per una piattaforma di reclutamento AI, inclusi avatar AI personalizzati e controlli di branding completi. Questo consente ai reclutatori di mantenere un'identità di marca coerente in tutti i video di formazione e comunicazione, integrandosi perfettamente con i sistemi di gestione dell'apprendimento esistenti.

Cosa rende HeyGen adatto per la formazione scalabile e le SOP?

HeyGen fornisce una suite di modelli e scene, insieme alla funzionalità di trasformazione del testo in video, che consente la produzione rapida di procedure operative standardizzate (SOP) e altri materiali formativi. Questo assicura una formazione scalabile in tutta l'organizzazione, generando facilmente un grande volume di moduli formativi coerenti.

