Struttura Video Maker per il Reclutamento: Attira e Assumi Più Velocemente
Mostra la tua cultura aziendale e attira i migliori talenti con video di reclutamento coinvolgenti, progettati senza sforzo utilizzando i template e le scene di HeyGen.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video di reclutamento dinamico di 30 secondi per le piattaforme social, rivolto a professionisti del settore con uno stile visivo moderno e veloce e una chiara call to action. Sfrutta i numerosi Template e scene di HeyGen per assemblare rapidamente immagini coinvolgenti e arricchire il messaggio con un preciso Text-to-video da script, coinvolgendo gli spettatori e guidandoli a candidarsi.
Produci un video sofisticato di 60 secondi rivolto a potenziali partner datori di lavoro e candidati di alto livello, rafforzando il tuo forte employer brand con uno stile informativo e visivamente ricco. Integra immagini premium dalla libreria multimediale/stock di HeyGen, garantendo una comunicazione chiara con Sottotitoli/legende automatici per l'accessibilità, per creare efficacemente video di reclutamento che risuonano con il tuo pubblico di riferimento.
Progetta un video amichevole e ispirante di 20 secondi per studenti universitari e candidati entry-level, offrendo un rapido sguardo su una 'giornata tipo' utilizzando immagini luminose ed energiche. Questo breve video maker di reclutamento dovrebbe essere ottimizzato per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen, e presentare avatar AI coinvolgenti per trasmettere un messaggio conciso, aiutando ad attrarre i migliori talenti tra i neolaureati.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Genera Video di Reclutamento Coinvolgenti per i Social Media.
Crea rapidamente video dinamici per i social media e clip per mostrare il tuo employer brand e attrarre efficacemente i migliori talenti.
Crea Annunci di Reclutamento ad Alte Prestazioni con AI.
Sfrutta il video AI per produrre rapidamente annunci di reclutamento di impatto, aumentando la visibilità e attirando un pool più ampio di candidati qualificati.
Domande Frequenti
Come può HeyGen aiutare a creare video di reclutamento coinvolgenti che riflettano il nostro employer brand?
HeyGen ti consente di creare video di reclutamento che mostrano autenticamente la tua cultura aziendale e il tuo employer brand. Utilizza template video personalizzabili e avatar AI per attrarre i migliori talenti con contenuti coinvolgenti e professionali.
Le capacità video AI di HeyGen possono semplificare il processo di creazione di video di reclutamento?
Assolutamente. HeyGen agisce come un avanzato video maker AI per il reclutamento, semplificando il processo di creazione. Converti script in video raffinati utilizzando il text-to-video, e sfrutta avatar AI e voice-over per produrre rapidamente contenuti di alta qualità senza un ampio editing video.
Come assicura HeyGen che i nostri video di reclutamento siano ottimizzati per varie piattaforme social?
HeyGen semplifica l'ottimizzazione dei tuoi video di reclutamento per diverse piattaforme social con il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto integrati. Questo assicura che i tuoi contenuti appaiano professionali ovunque, aiutando le tue call to action a raggiungere un pubblico più ampio.
Quali risorse offre HeyGen per arricchire i nostri contenuti video di reclutamento?
HeyGen fornisce una ricca libreria di filmati stock e una variegata libreria musicale per migliorare i tuoi video di reclutamento. Queste risorse, combinate con le robuste funzionalità dell'editor video di HeyGen, aiutano a trasmettere efficacemente la tua cultura aziendale e ad attrarre i candidati ideali.