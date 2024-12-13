Struttura Video Maker per il Reclutamento: Attira e Assumi Più Velocemente

Mostra la tua cultura aziendale e attira i migliori talenti con video di reclutamento coinvolgenti, progettati senza sforzo utilizzando i template e le scene di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di reclutamento dinamico di 30 secondi per le piattaforme social, rivolto a professionisti del settore con uno stile visivo moderno e veloce e una chiara call to action. Sfrutta i numerosi Template e scene di HeyGen per assemblare rapidamente immagini coinvolgenti e arricchire il messaggio con un preciso Text-to-video da script, coinvolgendo gli spettatori e guidandoli a candidarsi.
Prompt di Esempio 2
Produci un video sofisticato di 60 secondi rivolto a potenziali partner datori di lavoro e candidati di alto livello, rafforzando il tuo forte employer brand con uno stile informativo e visivamente ricco. Integra immagini premium dalla libreria multimediale/stock di HeyGen, garantendo una comunicazione chiara con Sottotitoli/legende automatici per l'accessibilità, per creare efficacemente video di reclutamento che risuonano con il tuo pubblico di riferimento.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video amichevole e ispirante di 20 secondi per studenti universitari e candidati entry-level, offrendo un rapido sguardo su una 'giornata tipo' utilizzando immagini luminose ed energiche. Questo breve video maker di reclutamento dovrebbe essere ottimizzato per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen, e presentare avatar AI coinvolgenti per trasmettere un messaggio conciso, aiutando ad attrarre i migliori talenti tra i neolaureati.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Tuo Video Maker per il Reclutamento

Crea video di reclutamento coinvolgenti senza sforzo, attirando i migliori talenti e mostrando il tuo employer brand con strumenti AI e template professionali.

1
Step 1
Crea il Tuo Video di Reclutamento Iniziale
Inizia selezionando un template video professionale progettato per il reclutamento o incolla il tuo script per generare istantaneamente scene, formando la base del tuo video di reclutamento coinvolgente.
2
Step 2
Personalizza con il Tuo Brand e Avatar AI
Seleziona un avatar AI per rappresentare la tua azienda e applica i colori e il logo del tuo brand, assicurandoti che il tuo video rifletta il tuo unico employer brand.
3
Step 3
Arricchisci con Media, Voce e Musica
Arricchisci il tuo video con risorse pertinenti dalla libreria di filmati stock, genera voice-over coinvolgenti e incorpora musica di sottofondo per trasmettere chiaramente la tua cultura aziendale.
4
Step 4
Esporta e Condividi su Tutte le Piattaforme
Finalizza il tuo video di reclutamento e utilizza il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto per prepararlo alla condivisione senza soluzione di continuità su tutte le tue piattaforme social, raggiungendo e attirando efficacemente i migliori talenti.

Mostra la Cultura Aziendale con Video AI Coinvolgenti

Evidenzia la tua cultura aziendale unica e le testimonianze dei dipendenti con video AI coinvolgenti, attirando i candidati ideali.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di reclutamento coinvolgenti che riflettano il nostro employer brand?

HeyGen ti consente di creare video di reclutamento che mostrano autenticamente la tua cultura aziendale e il tuo employer brand. Utilizza template video personalizzabili e avatar AI per attrarre i migliori talenti con contenuti coinvolgenti e professionali.

Le capacità video AI di HeyGen possono semplificare il processo di creazione di video di reclutamento?

Assolutamente. HeyGen agisce come un avanzato video maker AI per il reclutamento, semplificando il processo di creazione. Converti script in video raffinati utilizzando il text-to-video, e sfrutta avatar AI e voice-over per produrre rapidamente contenuti di alta qualità senza un ampio editing video.

Come assicura HeyGen che i nostri video di reclutamento siano ottimizzati per varie piattaforme social?

HeyGen semplifica l'ottimizzazione dei tuoi video di reclutamento per diverse piattaforme social con il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto integrati. Questo assicura che i tuoi contenuti appaiano professionali ovunque, aiutando le tue call to action a raggiungere un pubblico più ampio.

Quali risorse offre HeyGen per arricchire i nostri contenuti video di reclutamento?

HeyGen fornisce una ricca libreria di filmati stock e una variegata libreria musicale per migliorare i tuoi video di reclutamento. Queste risorse, combinate con le robuste funzionalità dell'editor video di HeyGen, aiutano a trasmettere efficacemente la tua cultura aziendale e ad attrarre i candidati ideali.

