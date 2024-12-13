Creatore di Video di Messaggi di Reclutamento: Attira Talenti di Alto Livello

Crea video di reclutamento coinvolgenti senza sforzo con avatar AI, attirando talenti di alto livello e mostrando la tua cultura aziendale.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video conciso di 30 secondi per attrarre talenti di alto livello per un ruolo specializzato in ingegneria. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere professionale e informativo, utilizzando grafiche nitide per mostrare i requisiti chiave del lavoro e i successi aziendali, il tutto guidato da una voce narrante precisa generata direttamente da un copione dettagliato. Questo video, prodotto senza sforzo attraverso la funzione Testo-a-video da copione di HeyGen, è perfetto per annunci di lavoro mirati.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di messaggio di reclutamento di 60 secondi progettato per le piattaforme social, con testimonianze autentiche dei dipendenti sulla loro esperienza. Lo stile visivo dovrebbe essere naturale e invitante, con un focus su espressioni genuine e audio chiaro, assicurando che tutti i dialoghi siano accompagnati da sottotitoli accurati per massima portata e accessibilità. La funzione Sottotitoli/caption di HeyGen sarà cruciale per garantire che nessun messaggio venga perso mentre condividi il video.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video di reclutamento di 20 secondi che mostri quanto facilmente i team HR possano creare contenuti coinvolgenti. La presentazione visiva dovrebbe essere pulita e illustrativa, dimostrando l'interfaccia user-friendly e la varietà di design disponibili attraverso i Template & scene di HeyGen, il tutto accompagnato da una traccia audio incoraggiante e professionale. Questo breve video mira a dimostrare come produrre video di reclutamento di alta qualità in modo efficiente.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Messaggi di Reclutamento

Crea video di reclutamento coinvolgenti rapidamente e facilmente per attrarre talenti di alto livello e mostrare la tua cultura aziendale, senza bisogno di competenze di editing.

1
Step 1
Scegli un Avatar AI
Seleziona un Avatar AI per essere il presentatore coinvolgente nel tuo video di reclutamento, trasmettendo il tuo messaggio con un tocco umano e professionalità.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Copione
Inserisci la descrizione del lavoro o il copione del messaggio di reclutamento. La nostra funzione Testo-a-video da copione lo convertirà automaticamente in una voce narrante coinvolgente.
3
Step 3
Personalizza con il Branding
Applica i tuoi controlli di Branding unici incorporando il logo della tua azienda, i colori del brand e i visual pertinenti per mostrare autenticamente la tua cultura aziendale.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Una volta finalizzato, esporta il tuo video di alta qualità utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto per una visualizzazione ottimale su varie piattaforme social, rendendo facile condividere il video con il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra una Cultura Aziendale Coinvolgente

Sviluppa video ispiratori che mettono in risalto la tua cultura aziendale, motivando i candidati ideali a candidarsi e unirsi al tuo team.

Domande Frequenti

Come può il Creatore di Video di Reclutamento AI di HeyGen aiutare ad attrarre talenti di alto livello?

Il Creatore di Video di Reclutamento AI di HeyGen ti consente di produrre rapidamente video di reclutamento professionali che mostrano la tua cultura aziendale. Con funzionalità potenziate dall'AI e template personalizzabili, puoi creare annunci di lavoro coinvolgenti progettati per attrarre talenti di alto livello senza bisogno di competenze avanzate di editing video.

Cosa rende così efficiente la creazione di video di reclutamento con HeyGen?

HeyGen offre template personalizzabili e un editor video user-friendly, permettendoti di produrre rapidamente video di reclutamento di alta qualità. Puoi risparmiare tempo sfruttando i nostri avatar AI e le capacità di testo-a-video, eliminando la necessità di competenze complesse di ripresa o montaggio.

Posso personalizzare i video di messaggi di reclutamento per riflettere il brand della mia azienda?

Assolutamente. HeyGen fornisce controlli di branding completi, permettendoti di incorporare il tuo logo, i colori del brand e la cultura aziendale unica nei tuoi video di messaggi di reclutamento. I nostri template personalizzabili assicurano che i tuoi video siano perfettamente allineati con il tuo brand di datore di lavoro.

Come migliorano gli avatar AI i video di reclutamento creati con HeyGen?

Gli avatar AI di HeyGen danno vita ai tuoi annunci di lavoro, fornendo un presentatore professionale e coinvolgente per i tuoi video di reclutamento. Queste funzionalità potenziate dall'AI ti permettono di trasmettere messaggi chiari e coerenti senza la necessità di presentatori umani, rendendo il tuo contenuto altamente impattante sulle piattaforme social.

