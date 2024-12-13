Generatore di Video Messaggi di Reclutamento: Attira i Migliori Talenti Velocemente

Crea video di branding del datore di lavoro di impatto con avatar AI per attrarre i migliori talenti e mostrare la cultura della tua azienda.

Prompt di Esempio 1
Hai difficoltà a articolare ruoli complessi? Produci una descrizione del lavoro in video concisa di 30 secondi rivolta a professionisti delle risorse umane e reclutatori, semplificando i requisiti chiave con uno stile visivo pulito e informativo e una traccia di sottofondo vivace. Sfrutta i Template & scene di HeyGen e le capacità di Text-to-video da script per generare rapidamente contenuti coinvolgenti che chiariscono i tuoi ruoli e fungono da potente messaggio video di reclutamento.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di branding del datore di lavoro ispiratore di 60 secondi progettato per risuonare con i candidati potenziali, mostrando vividamente la cultura della tua azienda. Adotta un'estetica autentica e visivamente ricca, integrando elementi visivi del marchio e musica d'ambiente. Utilizza il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen e i Template & scene per costruire una narrazione potente, migliorando il tuo employer branding attraverso uno storytelling coinvolgente.
Prompt di Esempio 3
Potenzia i tuoi sforzi di reclutamento sui social media con un annuncio video dinamico di 15 secondi, perfetto per coinvolgere un pubblico frenetico. Assicurati una presentazione visiva dinamica e accattivante con testo chiaro sullo schermo. Implementa i Sottotitoli/caption di HeyGen per l'accessibilità e utilizza il ridimensionamento & esportazione del rapporto d'aspetto per ottimizzare il tuo video per varie piattaforme, rendendo i tuoi annunci video altamente efficaci per il reclutamento sui social media.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video Messaggi di Reclutamento

Crea rapidamente video di reclutamento coinvolgenti e descrizioni video di lavoro per attrarre i migliori talenti con efficienza AI e opzioni personalizzabili.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Elabora il tuo messaggio di reclutamento avvincente, la descrizione del lavoro o la narrazione della cultura aziendale. Sfrutta la funzione Text-to-video per trasformare istantaneamente le tue parole in un video dinamico.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar e Voce
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo marchio, quindi seleziona una voce adatta per una presentazione professionale e relazionabile che risuoni con i candidati.
3
Step 3
Aggiungi il Tuo Branding e Media
Incorpora il logo della tua azienda, i colori del marchio e i visual pertinenti utilizzando le funzionalità di Branding Personalizzabile per rafforzare la tua identità di datore di lavoro. Arricchisci il tuo messaggio con media di supporto.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Genera il tuo video di alta qualità con sottotitoli automatici per l'accessibilità. Esportalo, pronto per essere condiviso sui social media e piattaforme di lavoro per attrarre i migliori talenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira e solleva il pubblico con video motivazionali

Crea video ispiratori e motivazionali per mostrare la missione e i valori della tua azienda, coinvolgendo potenziali assunzioni.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i nostri video di branding del datore di lavoro e i messaggi di reclutamento?

HeyGen funge da potente generatore di video AI, permettendoti di creare video di branding del datore di lavoro coinvolgenti e messaggi di reclutamento con branding personalizzabile. Utilizza avatar AI e una varietà di template video per raccontare efficacemente la storia della tua azienda, attirando i migliori talenti attraverso immagini e storytelling coinvolgenti.

Quali caratteristiche creative offre HeyGen per generare video di reclutamento personalizzati?

HeyGen fornisce una piattaforma intuitiva con funzionalità AI come Text-to-video e un'interfaccia drag and drop, rendendo la creazione di video semplice. Puoi generare immagini di branding personalizzate, selezionare tra diversi template video e persino incorporare avatar AI realistici per far risaltare i tuoi video di reclutamento.

HeyGen supporta il branding personalizzabile per i contenuti di reclutamento sui social media?

Sì, HeyGen è un avanzato generatore di video AI che supporta pienamente il branding personalizzabile, permettendoti di allineare i tuoi video di reclutamento con la cultura della tua azienda. Incorpora facilmente elementi visivi del tuo marchio, loghi e colori nelle descrizioni video dei lavori, ottimizzandoli per i social media e attirando i migliori talenti.

Come aiuta HeyGen a creare descrizioni video di lavoro di impatto?

HeyGen trasforma le descrizioni di lavoro statiche in esperienze video dinamiche utilizzando avatar AI e voice-over per consegnare messaggi di reclutamento coinvolgenti. Con funzionalità come sottotitoli automatici e diversi template video, puoi creare storie avvincenti che mettono in risalto la cultura della tua azienda e attirano efficacemente i migliori talenti.

