Generatore di Video di Marketing per il Reclutamento: Attira i Migliori Talenti

Crea facilmente video di employer branding coinvolgenti utilizzando avatar AI per attrarre i migliori candidati.

Genera un vivace video di marketing per il reclutamento di 45 secondi progettato per catturare l'attenzione dei potenziali candidati, in particolare della Gen Z e dei Millennials, mostrando la cultura dinamica dell'azienda. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e coinvolgente, con scenari diversi di lavoro di squadra e innovazione, accompagnati da una colonna sonora vivace e una narrazione amichevole e professionale. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per rappresentare i dipendenti attuali che condividono le loro esperienze, rendendo i "video di employer branding" autentici e all'avanguardia, dimostrando il potere di un "generatore di video AI" nell'attrazione dei talenti.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un "video descrittivo del lavoro" conciso di 30 secondi su misura per specifici cercatori di lavoro, delineando chiaramente un ruolo chiave all'interno dell'organizzazione. Questo "creatore di video per il reclutamento" dovrebbe utilizzare immagini chiare, informative e concise, come testo e grafica sullo schermo, accompagnate da una voce fuori campo professionale ma entusiasta. L'obiettivo principale è informare e attrarre rapidamente candidati qualificati, sfruttando la funzione di testo-a-video di HeyGen per garantire una produzione di contenuti efficiente e coerente.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di "employer branding" coinvolgente di 60 secondi rivolto a cercatori di lavoro passivi e a coloro che esplorano cambiamenti di carriera, con testimonianze autentiche dei dipendenti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere caloroso e relazionabile, mostrando dipendenti diversi nel loro ambiente di lavoro, accompagnati da narrazioni vocali genuine e musica di sottofondo sottile. Utilizza i modelli e le scene di HeyGen per semplificare la produzione, garantendo un aspetto raffinato che evidenzia l'ambiente di lavoro positivo attraverso "modelli di video" coinvolgenti senza un ampio editing.
Prompt di Esempio 3
Produci un video raffinato di 50 secondi specificamente per i professionisti dell'acquisizione di talenti da condividere sui social media, enfatizzando i valori aziendali e i benefici per i dipendenti con "branding personalizzabile". L'approccio visivo dovrebbe essere professionale e attraente, mantenendo la coerenza del marchio in tutto, con testo chiaro sullo schermo che rafforza i messaggi chiave e una voce fuori campo convincente e autorevole. Assicurati che il video includa i sottotitoli di HeyGen per migliorare l'accessibilità e il coinvolgimento su varie piattaforme, rendendolo uno strumento efficace di "generatore di video di marketing per il reclutamento".
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Marketing per il Reclutamento

Crea rapidamente video di reclutamento efficaci che attraggono i migliori talenti e rafforzano il tuo employer brand con strumenti potenziati dall'AI.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Scegli tra una vasta gamma di modelli di video progettati professionalmente per il reclutamento e l'employer branding. Questi modelli forniscono una solida base per il tuo messaggio.
2
Step 2
Incolla il Tuo Script
Inserisci la descrizione del lavoro o i messaggi chiave, e il nostro generatore di video AI li trasformerà in immagini coinvolgenti. Puoi anche generare narrazioni realistiche dal tuo testo.
3
Step 3
Applica il Tuo Branding
Personalizza il tuo video con il logo, i colori e i caratteri della tua azienda utilizzando controlli di branding completi. Arricchisci il tuo messaggio aggiungendo media dalla nostra vasta libreria.
4
Step 4
Crea il Tuo Video
Genera il tuo video di reclutamento finale con avatar AI realistici o i tuoi media. Esporta facilmente in vari formati di aspetto per tutte le tue piattaforme di reclutamento sui social media.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Costruisci un Forte Employer Brand

.

Sviluppa video di employer branding ispiratori che mostrano la cultura e i valori della tua azienda, motivando e attraendo efficacemente i candidati ideali.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di employer branding coinvolgenti?

HeyGen è un generatore di video AI intuitivo che semplifica la creazione di video di employer branding coinvolgenti. Puoi sfruttare una vasta gamma di modelli di video e controlli di branding personalizzabili per garantire che il tuo messaggio si allinei perfettamente con l'identità della tua azienda e attragga i migliori talenti.

HeyGen può aiutare a creare descrizioni video professionali per l'acquisizione di talenti?

Assolutamente. HeyGen ti consente di generare descrizioni video coinvolgenti con avatar AI realistici e narrazione professionale da testo a video, rendendo i tuoi sforzi di acquisizione di talenti più dinamici ed efficaci per il reclutamento sui social media.

Cosa rende HeyGen un efficace generatore di video di marketing per il reclutamento?

HeyGen funge da potente generatore di video di marketing per il reclutamento offrendo una rapida creazione di contenuti da script, sottotitoli automatici e ridimensionamento versatile del rapporto d'aspetto. Questo consente un'efficace distribuzione su varie piattaforme, migliorando la tua portata e il coinvolgimento con i video di reclutamento.

Come possono gli avatar AI migliorare i miei contenuti video di reclutamento utilizzando HeyGen?

Gli avatar AI in HeyGen forniscono una presenza professionale e coerente sullo schermo per i tuoi contenuti video di reclutamento senza la necessità di riprese tradizionali. Queste funzionalità AI trasmettono il tuo messaggio con una generazione di voce fuori campo di alta qualità, aumentando significativamente il coinvolgimento nel tuo employer branding.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo