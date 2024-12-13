Creatore di Video di Mappatura del Reclutamento: Assumi in Modo Più Intelligente e Veloce
Crea video di mappatura del reclutamento coinvolgenti con template personalizzabili per attrarre i migliori talenti e ottimizzare i flussi di lavoro HR in modo efficiente.
Sviluppa un video conciso di 45 secondi per mappare il flusso di lavoro e integrare i nuovi assunti, specificamente rivolto agli stakeholder interni e ai nuovi dipendenti che apprendono processi complessi. Lo stile visivo dovrebbe essere chiaro e istruttivo, con diagrammi animati e sottotitoli nitidi per una facile comprensione, sfruttando efficacemente i Template & scene e i Sottotitoli/caption di HeyGen per chiarire i passaggi intricati.
Crea un video ispiratore di 30 secondi per i social media che mostri testimonianze dei dipendenti e opportunità di crescita professionale all'interno della tua organizzazione, rivolto a potenziali candidati in cerca di nuove sfide. L'estetica visiva dovrebbe essere calda e autentica, incorporando filmati di repertorio diversificati dalla libreria multimediale/stock di HeyGen e una colonna sonora di sottofondo edificante, perfettamente adattata per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto.
Progetta un video coinvolgente di 75 secondi che esplori la vita quotidiana e l'impatto di un team o ruolo specifico, destinato a candidati passivi e persone in cerca di cambiamenti di carriera che esplorano nuove industrie. Questa narrazione dovrebbe essere conversazionale e informativa, animata dagli avatar AI di HeyGen che parlano direttamente al pubblico e supportata da una voce narrante chiara e amichevole generata da un copione dettagliato, promuovendo una chiara comprensione del ruolo.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Crea Contenuti di Reclutamento Coinvolgenti.
Produci rapidamente video accattivanti per i social media per attrarre i migliori talenti e mostrare il tuo brand come datore di lavoro.
Migliora l'Onboarding e la Formazione HR.
Migliora il coinvolgimento dei nuovi assunti e la ritenzione delle conoscenze attraverso video di formazione interattivi potenziati dall'AI e mappatura del flusso di lavoro.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video professionali?
HeyGen semplifica la creazione di video professionali online con la sua piattaforma intuitiva, offrendo template potenziati dall'AI e funzionalità di editing robuste. Puoi generare facilmente contenuti coinvolgenti per i social media o le comunicazioni interne, sfruttando template personalizzabili per migliorare la presenza del tuo brand.
HeyGen può produrre video con avatar AI realistici e voiceover?
Sì, HeyGen ti consente di creare video con avatar AI realistici e voiceover di alta qualità. Questo permette una produzione efficiente di video di reclutamento, video di formazione AI o presentazioni di vendita senza bisogno di telecamere o attori, migliorando la tua produzione creativa.
Quali vantaggi creativi offre HeyGen per i video di reclutamento?
HeyGen offre significativi vantaggi creativi per i team HR che cercano di attrarre i migliori talenti. Utilizza il nostro creatore di video di reclutamento con template personalizzabili e funzionalità AI per creare descrizioni di lavoro coinvolgenti e contenuti di branding del datore di lavoro che si distinguono.
Come può HeyGen migliorare i video di mappatura del flusso di lavoro e la comunicazione globale?
HeyGen migliora i video di mappatura del flusso di lavoro permettendoti di aggiungere facilmente sottotitoli e traduzioni, rendendo i processi complessi comprensibili a livello globale. Questa capacità aiuta a ottimizzare la formazione e migliorare la documentazione dei processi tra team diversi, mostrando soluzioni creative per la comunicazione.