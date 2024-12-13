Creatore di Video per Campagne di Reclutamento: Attira i Migliori Talenti

Crea video di reclutamento coinvolgenti e attira i migliori talenti. Utilizza il Testo-a-video di HeyGen da script per costruire campagne accattivanti rapidamente.

Crea un video coinvolgente di 45 secondi progettato per attrarre i migliori talenti mostrando la vivace cultura aziendale. Questo video dinamico e vivace, con testimonianze autentiche dei dipendenti, dovrebbe risuonare con i potenziali candidati, specialmente i professionisti più giovani. Utilizza la generazione di voiceover di HeyGen per dare personalità alle narrazioni e Sottotitoli/didascalie per l'accessibilità.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un elegante video di reclutamento di 60 secondi che metta in evidenza un ruolo innovativo e specifico all'interno della tua organizzazione, rivolto a professionisti di nicchia in un campo tecnologico o creativo. Lo stile visivo dovrebbe essere futuristico e professionale, enfatizzando la tecnologia avanzata e il lavoro innovativo coinvolto. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen per presentare i principali benefici del ruolo e seleziona tra diversi Modelli e scene per creare un aspetto raffinato.
Prompt di Esempio 2
Produci un video energico di 30 secondi 'un giorno nella vita' che offra uno sguardo dietro le quinte della tua azienda per laureati e candidati entry-level. Il tono dovrebbe essere amichevole e coinvolgente, dimostrando le esperienze quotidiane positive del tuo team, che costruiscono efficacemente il branding del datore di lavoro. Incorpora il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per filmati B-roll pertinenti e utilizza il Testo-a-video da script per generare rapidamente introduzioni dei personaggi.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di campagna di reclutamento persuasivo di 45 secondi che presenti un invito all'azione diretto, ispirando i cercatori di lavoro a vari livelli ad applicare. Il video dovrebbe avere un tono chiaro e ispiratore con un forte branding, concentrandosi sui benefici di unirsi al tuo team. Assicurati che il tuo messaggio raggiunga un ampio pubblico utilizzando i Sottotitoli/didascalie di HeyGen e ottimizzando per diverse piattaforme con il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per Campagne di Reclutamento

Crea senza sforzo video di reclutamento coinvolgenti per mostrare la cultura della tua azienda, attrarre i migliori talenti e rafforzare il tuo employer branding con il nostro Generatore di Video AI.

1
Step 1
Scegli un Modello o Inizia da Zero
Seleziona tra una varietà di Modelli e scene pre-progettati per avviare il tuo progetto. Inizia rapidamente a creare il tuo video di reclutamento.
2
Step 2
Crea Immagini Coinvolgenti
Utilizza il nostro ampio supporto della libreria multimediale/stock per aggiungere immagini e visuali accattivanti. Mostra la tua cultura aziendale unica.
3
Step 3
Aggiungi Voice-over Coinvolgenti
Aggiungi voice-over professionali utilizzando la generazione di Voiceover di HeyGen. Questo migliorerà la narrazione del tuo video.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Campagna
Una volta completato il tuo video, utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per adattarlo a qualsiasi piattaforma. Promuovi efficacemente il tuo employer branding.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Cultura e Valori Aziendali

.

Crea video ispiratori che evidenziano la cultura e i valori unici della tua azienda, catturando potenziali assunzioni e costruendo fiducia.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video di reclutamento coinvolgenti?

HeyGen funge da potente creatore di video per campagne di reclutamento, permettendoti di creare facilmente video di reclutamento che attraggono i migliori talenti. Utilizza le intuitive funzionalità AI di HeyGen, inclusi avatar AI e testo-a-video, per produrre contenuti coinvolgenti che mostrano efficacemente il tuo employer branding.

Quali funzionalità AI offre HeyGen per un creatore di video di reclutamento?

Come avanzato Generatore di Video AI, HeyGen fornisce robuste funzionalità AI per creare video di reclutamento dinamici. Puoi sfruttare avatar AI, sottotitoli automatici e voice-over realistici, tutto gestito tramite un editor drag-and-drop facile da usare, semplificando il tuo processo di produzione video.

HeyGen può migliorare il nostro employer branding con i video di reclutamento?

Assolutamente, HeyGen ti consente di migliorare significativamente il tuo employer branding creando video di reclutamento coinvolgenti che rappresentano autenticamente la cultura della tua azienda. Con modelli personalizzabili, controlli di branding e una ricca libreria di video e immagini stock, puoi comunicare costantemente i tuoi valori e attrarre i migliori talenti.

Come supporta HeyGen gli elementi creativi per le mie esigenze di creatore di video di campagna di reclutamento?

HeyGen è progettato per essere un versatile creatore di video per campagne di reclutamento, offrendo ampie opzioni creative. Puoi incorporare animazioni, diverse tracce musicali e branding personalizzato per produrre video unici, assicurando che il tuo invito all'azione si distingua e risuoni con i potenziali candidati.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo