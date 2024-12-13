Il Generatore di Campagne di Reclutamento Definitivo

Crea rapidamente campagne di reclutamento straordinarie e post coinvolgenti di offerte di lavoro con la potente capacità di testo-a-video da script di HeyGen.

Crea un video dinamico di 30 secondi rivolto ai cercatori di lavoro su LinkedIn e Instagram, annunciando una nuova 'offerta di lavoro'. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e vivace, incorporando sovrapposizioni di testo animate e transizioni rapide, completato da una voce fuori campo vivace e professionale generata con la funzione di generazione di Voiceover di HeyGen, rendendolo perfetto per un 'Post su LinkedIn'.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video ispiratore di 45 secondi per coinvolgere individui interessati al 'reclutamento di volontari' e all'impegno comunitario. L'estetica visiva dovrebbe essere calda e incentrata sull'umano, con scenari di vita reale diversificati, arricchiti da una voce fuori campo empatica e musica di sottofondo soft. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per narrare testimonianze coinvolgenti, aggiungendo un tocco 'creativo' assicurando che i sottotitoli siano presenti per l'accessibilità.
Prompt di Esempio 2
Produci un video istruttivo conciso di 60 secondi per professionisti delle risorse umane e piccoli imprenditori, mostrando l'efficienza di un 'generatore di campagne di reclutamento'. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e veloce, dimostrando elementi dell'interfaccia utente e risultati rapidi, supportato da una voce fuori campo sicura e chiara. Sfrutta i Template e le scene di HeyGen per costruire rapidamente vari 'design di assunzione', evidenziando il supporto della libreria multimediale/stock della piattaforma per risorse visive diversificate.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video verticale di 15 secondi visivamente accattivante per le Storie di Instagram, fungendo da 'poster di assunzione'. Questo video dovrebbe mirare a giovani professionisti e neolaureati, presentando un avatar AI amichevole e carismatico che introduce ruoli specifici con musica di sottofondo energica. Assicurati che il video sia ottimizzato per la visualizzazione mobile utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen, creando un'esperienza coinvolgente per i 'Post su Instagram'.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Campagne di Reclutamento

Crea senza sforzo campagne di reclutamento avvincenti con contenuti video dinamici, design coinvolgenti e distribuzione senza soluzione di continuità su tutte le tue piattaforme.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Template di Reclutamento
Inizia scegliendo tra una vasta gamma di template di reclutamento professionali in HeyGen. Questi layout pre-progettati sono perfetti per qualsiasi poster di offerte di lavoro, post sui social media o annuncio interno, sfruttando la nostra capacità di Template e scene.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Branding e Dettagli
Personalizza i tuoi design di reclutamento selezionati utilizzando i controlli di branding di HeyGen per incorporare il logo della tua azienda, i colori e i dettagli specifici del lavoro. Assicurati che la tua campagna rifletta accuratamente l'identità del tuo brand.
3
Step 3
Genera Contenuti Video Coinvolgenti
Eleva i tuoi annunci di offerte di lavoro integrando video dinamici. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per creare presentatori professionali che possano trasmettere messaggi chiave sul ruolo e la cultura aziendale con voci naturali.
4
Step 4
Esporta e Condividi la Tua Campagna
Finalizza il tuo poster o video di reclutamento avvincente. Usa il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen per generare versioni ottimizzate per piattaforme come LinkedIn, Instagram o la tua pagina delle carriere, garantendo la massima portata e impatto.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora il Branding del Datore di Lavoro con Video Ispiratori

.

Sviluppa video motivazionali per mostrare la cultura aziendale, i valori e le testimonianze dei dipendenti, rafforzando il tuo brand come datore di lavoro.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen servire come un potente generatore di campagne di reclutamento?

HeyGen semplifica la creazione di video coinvolgenti di 'poster di assunzione' e annunci di offerte di lavoro utilizzando avatar AI e testo-a-video da script, rendendo le tue campagne di reclutamento più dinamiche ed efficaci.

Posso personalizzare i design di reclutamento per il mio specifico brand usando HeyGen?

Assolutamente, HeyGen offre ampi controlli di branding, permettendoti di incorporare il logo e i colori della tua azienda in tutti i tuoi template di reclutamento e video di 'poster di offerte di lavoro', garantendo la coerenza del brand.

Quali piattaforme di social media supportano i video di reclutamento di HeyGen?

HeyGen ti consente di generare design di reclutamento ottimizzati per varie piattaforme come 'Post su Instagram', 'Post su LinkedIn' e 'Post su Facebook' attraverso opzioni flessibili di ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto, massimizzando la tua portata sui social media.

Quanto velocemente posso creare template di reclutamento moderni con HeyGen?

Con la vasta libreria di template e le capacità di testo-a-video di HeyGen, puoi produrre rapidamente 'design di assunzione' professionali e video di reclutamento coinvolgenti, accelerando significativamente il tuo processo di creazione di contenuti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo