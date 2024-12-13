Creatore di Video di Allineamento al Reclutamento: Assumi in Modo Intelligente

Rafforza la tua cultura aziendale e attira i migliori talenti sfruttando i controlli di branding di HeyGen per video di reclutamento coerenti e di impatto.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per attrarre i migliori talenti, crea un video professionale di 45 secondi che spieghi il tuo processo di assunzione unico. Utilizza la funzione Testo-a-video di HeyGen da script e i vari Modelli e scene per creare una narrazione visiva dinamica, che attiri professionisti esperti con un voiceover sicuro e grafiche moderne.
Prompt di Esempio 2
Potenzia il tuo team HR con un video istruttivo di 60 secondi che dimostri come personalizzare i modelli di video di reclutamento per vari ruoli lavorativi. Questo video elegante e informativo, rivolto a reclutatori e responsabili delle assunzioni, dovrebbe evidenziare il supporto della Libreria multimediale/stock di HeyGen per filmati B-roll e garantire chiarezza con Sottotitoli/caption automatici, il tutto accompagnato da musica di sottofondo energica.
Prompt di Esempio 3
Coinvolgi i candidati passivi sui social media con un accattivante clip di marketing di reclutamento di 30 secondi. Questo breve e accattivante video, progettato per gli utenti dei social media, dovrebbe impiegare un avatar AI che trasmetta un messaggio convincente, ottimizzato per varie piattaforme utilizzando la funzione di Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen, con tipografia moderna e musica di sottofondo alla moda per il massimo impatto.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Allineamento al Reclutamento

Semplifica il tuo processo di assunzione creando video di reclutamento coinvolgenti che mostrano la tua cultura aziendale e attraggono i candidati ideali con facilità.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia scrivendo o incollando la descrizione del tuo ruolo lavorativo o i valori aziendali. La nostra piattaforma sfrutta la funzione Testo-a-video da script per dare vita alle tue parole istantaneamente.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore Virtuale
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI o carica i tuoi media per personalizzare il tuo messaggio e rappresentare efficacemente il tuo brand.
3
Step 3
Applica la Tua Identità di Brand
Integra l'estetica unica della tua azienda aggiungendo loghi, colori del brand e font personalizzati utilizzando i controlli di Branding intuitivi (logo, colori) per garantire coerenza.
4
Step 4
Esporta e Condividi con Facilità
Una volta completato il tuo video di reclutamento, utilizza la nostra versatile funzione di Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per generarlo in vari formati perfetti per le pagine di carriera o i social media.

Evidenzia la cultura e i valori aziendali

Sviluppa video ispiratori che comunichino efficacemente la tua cultura aziendale e i tuoi valori, allineandosi con i candidati potenziali.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video di reclutamento allineati al brand?

HeyGen ti consente di creare rapidamente video di reclutamento coinvolgenti e allineati al brand utilizzando modelli di video personalizzabili. Utilizza avatar AI e il tuo kit di brand, inclusi loghi e colori, per garantire che ogni video rifletta efficacemente la tua cultura aziendale e il tuo employer branding.

Quali funzionalità avanzate offre HeyGen per i video di reclutamento?

HeyGen offre avanzate capacità di Testo-a-video, permettendoti di generare avatar AI realistici e voiceover dal tuo script. Migliora i tuoi video di reclutamento con sottotitoli automatici e accedi a una libreria multimediale diversificata per attrarre i migliori talenti e mostrare la tua cultura aziendale.

I reclutatori possono personalizzare facilmente i modelli di video di HeyGen?

Sì, i reclutatori possono personalizzare facilmente i modelli di video personalizzabili di HeyGen per adattarli a ruoli lavorativi specifici e esperienze dei candidati. Modifica il testo, aggiungi media personalizzati e seleziona avatar AI per creare video di reclutamento unici che risuonino con diversi candidati.

Come semplifica HeyGen il processo di produzione di video di reclutamento?

HeyGen semplifica notevolmente la produzione di video di reclutamento permettendo la creazione rapida di video a partire dal testo. Questo include la generazione istantanea di voiceover e sottotitoli automatici, consentendo ai reclutatori di produrre efficacemente contenuti video di alta qualità per i social media e altre piattaforme senza funzionalità di editing complesse.

