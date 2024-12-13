Creatore di Video di Allineamento al Reclutamento: Assumi in Modo Intelligente
Rafforza la tua cultura aziendale e attira i migliori talenti sfruttando i controlli di branding di HeyGen per video di reclutamento coerenti e di impatto.
Per attrarre i migliori talenti, crea un video professionale di 45 secondi che spieghi il tuo processo di assunzione unico. Utilizza la funzione Testo-a-video di HeyGen da script e i vari Modelli e scene per creare una narrazione visiva dinamica, che attiri professionisti esperti con un voiceover sicuro e grafiche moderne.
Potenzia il tuo team HR con un video istruttivo di 60 secondi che dimostri come personalizzare i modelli di video di reclutamento per vari ruoli lavorativi. Questo video elegante e informativo, rivolto a reclutatori e responsabili delle assunzioni, dovrebbe evidenziare il supporto della Libreria multimediale/stock di HeyGen per filmati B-roll e garantire chiarezza con Sottotitoli/caption automatici, il tutto accompagnato da musica di sottofondo energica.
Coinvolgi i candidati passivi sui social media con un accattivante clip di marketing di reclutamento di 30 secondi. Questo breve e accattivante video, progettato per gli utenti dei social media, dovrebbe impiegare un avatar AI che trasmetta un messaggio convincente, ottimizzato per varie piattaforme utilizzando la funzione di Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen, con tipografia moderna e musica di sottofondo alla moda per il massimo impatto.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Crea annunci di reclutamento di impatto.
Produci rapidamente video di campagne di reclutamento ad alte prestazioni che attraggono i migliori talenti e mostrano i ruoli lavorativi.
Produci contenuti di reclutamento coinvolgenti per i social media.
Crea senza sforzo brevi video accattivanti per i social media per potenziare l'employer branding e raggiungere un pool di candidati più ampio.
Domande Frequenti
Come può HeyGen aiutarmi a creare video di reclutamento allineati al brand?
HeyGen ti consente di creare rapidamente video di reclutamento coinvolgenti e allineati al brand utilizzando modelli di video personalizzabili. Utilizza avatar AI e il tuo kit di brand, inclusi loghi e colori, per garantire che ogni video rifletta efficacemente la tua cultura aziendale e il tuo employer branding.
Quali funzionalità avanzate offre HeyGen per i video di reclutamento?
HeyGen offre avanzate capacità di Testo-a-video, permettendoti di generare avatar AI realistici e voiceover dal tuo script. Migliora i tuoi video di reclutamento con sottotitoli automatici e accedi a una libreria multimediale diversificata per attrarre i migliori talenti e mostrare la tua cultura aziendale.
I reclutatori possono personalizzare facilmente i modelli di video di HeyGen?
Sì, i reclutatori possono personalizzare facilmente i modelli di video personalizzabili di HeyGen per adattarli a ruoli lavorativi specifici e esperienze dei candidati. Modifica il testo, aggiungi media personalizzati e seleziona avatar AI per creare video di reclutamento unici che risuonino con diversi candidati.
Come semplifica HeyGen il processo di produzione di video di reclutamento?
HeyGen semplifica notevolmente la produzione di video di reclutamento permettendo la creazione rapida di video a partire dal testo. Questo include la generazione istantanea di voiceover e sottotitoli automatici, consentendo ai reclutatori di produrre efficacemente contenuti video di alta qualità per i social media e altre piattaforme senza funzionalità di editing complesse.