Creatore di Video Pubblicitari per il Reclutamento: Attira i Migliori Talenti Senza Sforzo

Attira i migliori talenti con video di reclutamento accattivanti, sfruttando la potente generazione di voiceover di HeyGen per messaggi coinvolgenti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Produci un video dinamico e coinvolgente di 1 minuto per proprietari di piccole e medie imprese desiderosi di attrarre i migliori talenti evidenziando la loro unica "cultura aziendale" in un "video di reclutamento" accattivante. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere moderno e amichevole, con testimonianze autentiche o interazioni, completato da un tono amichevole e autentico e musica di sottofondo. Dimostra come gli "avatar AI" possano personalizzare il messaggio e come il "supporto della libreria multimediale/stock" possa essere utilizzato per arricchire la narrazione visiva.
Crea un video veloce e visivamente accattivante di 45 secondi specificamente per i responsabili marketing focalizzati su strategie di reclutamento sui "social media". Questo video energico dovrebbe avere una narrazione concisa e d'impatto, dimostrando l'efficienza dell'uso dei "modelli di video di reclutamento" in HeyGen. Illustra come i "Modelli e scene" disponibili possano accelerare la creazione di contenuti e come il "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" garantisca una visualizzazione ottimale su varie piattaforme.
Sviluppa un video esplicativo dettagliato di 90 secondi per reclutatori esperti di tecnologia e responsabili delle assunzioni interessati alle "funzionalità AI" per la produzione video. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo chiaro e professionale con una voce narrante articolata, concentrandosi sui vantaggi tecnici dell'uso di HeyGen per "personalizzare" i messaggi di reclutamento. Evidenzia l'utilità dei "Sottotitoli/didascalie" per l'accessibilità e la portata globale, dimostrando come gli "avatar AI" possano essere adattati per rappresentare ruoli diversi o portavoce aziendali.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video Pubblicitari per il Reclutamento

Crea rapidamente video pubblicitari per il reclutamento coinvolgenti con la piattaforma potenziata dall'AI di HeyGen per attrarre i migliori talenti e mostrare la cultura aziendale.

Step 1
Seleziona un Modello
Inizia scegliendo dalla nostra vasta gamma di modelli di video di reclutamento per accelerare il tuo processo di creazione.
Step 2
Aggiungi i Tuoi Media
Carica i tuoi clip o seleziona dalla nostra vasta libreria di video stock per rappresentare visivamente il tuo brand e i ruoli lavorativi.
Step 3
Genera Voiceover AI
Arricchisci il tuo messaggio con voiceover professionali generati istantaneamente, o utilizza sottotitoli automatici per l'accessibilità.
Step 4
Esporta il Tuo Annuncio
Finalizza ed esporta il tuo video di reclutamento in vari rapporti d'aspetto, pronto per essere condiviso su piattaforme di social media.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostrare la Cultura Aziendale

Crea video ispiratori che mostrano efficacemente la tua unica cultura aziendale, attirando candidati che si allineano ai tuoi valori.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video pubblicitari per il reclutamento?

HeyGen sfrutta funzionalità avanzate di AI per semplificare la creazione di video pubblicitari per il reclutamento coinvolgenti. Gli utenti possono trasformare script in video dinamici utilizzando avatar AI e capacità di testo a video, ottimizzando l'intero processo di editing video.

Posso personalizzare i modelli di video di reclutamento di HeyGen per riflettere il brand della mia azienda?

Assolutamente! HeyGen offre una varietà di modelli di video di reclutamento personalizzabili, permettendoti di incorporare facilmente il branding, il logo e i colori della tua azienda. Questo assicura che i tuoi video mostrino autenticamente la tua unica cultura aziendale e attraggano i migliori talenti.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per migliorare i video di reclutamento?

HeyGen fornisce potenti funzionalità AI come la generazione di voiceover realistici e sottotitoli automatici per rendere i tuoi video di reclutamento accessibili e d'impatto. Inoltre, una ricca libreria multimediale con video stock e animazioni di testo dinamiche è disponibile per elevare i tuoi contenuti senza sforzo.

Come può HeyGen aiutarmi a creare video di reclutamento ottimizzati per i social media?

HeyGen ti consente di creare video di reclutamento accattivanti perfettamente dimensionati per varie piattaforme di social media utilizzando la sua funzione di ridimensionamento del rapporto d'aspetto. Puoi integrare efficacemente elementi di Call to Action forti per coinvolgere gli spettatori e attrarre i migliori talenti in modo più efficiente.

