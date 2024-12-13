Generatore di Video Pubblicitari di Reclutamento: Attira i Migliori Talenti con l'AI

Crea video di reclutamento accattivanti senza sforzo utilizzando avatar AI per coinvolgere i potenziali candidati e potenziare il tuo brand come datore di lavoro.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video promozionale dinamico di 30 secondi per team di marketing e reclutatori che necessitano di produrre rapidamente contenuti di marca utilizzando un "creatore di video di reclutamento". Lo stile visivo e audio dovrebbe essere veloce, energico e ispirante, con tagli rapidi di scene di lavoro diversificate sincronizzate con musica di sottofondo vivace e una voce entusiasta. Evidenzia i numerosi modelli e scene di HeyGen, illustrando come gli utenti possano personalizzare facilmente i loro annunci video per il loro marchio, garantendo coerenza e velocità nella creazione dei contenuti.
Prompt di Esempio 2
Produci un video narrativo coinvolgente di 60 secondi rivolto a reclutatori aziendali e specialisti dell'acquisizione di talenti, progettato per raccontare una "narrazione dinamica" sulla cultura aziendale. Lo stile visivo dovrebbe essere caldo e autentico, incorporando testimonianze spontanee dei dipendenti e riprese B-roll coinvolgenti dell'ambiente d'ufficio, accompagnate da una voce narrante sincera. Illustra come la funzione di testo-a-video da script di HeyGen consenta di trasformare le loro narrazioni accuratamente elaborate in un video di reclutamento professionale senza sforzo.
Prompt di Esempio 3
Progetta un annuncio inclusivo di 40 secondi per aziende internazionali e organizzazioni diversificate, sfruttando un "generatore di video AI" per raggiungere un ampio bacino di candidati globali. Il video dovrebbe avere uno stile visivo globale e informativo, con immagini chiare e professionali di una forza lavoro diversificata e elementi di supporto multilingue, narrati da una voce calma e autorevole. Sottolinea la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen, che garantisce che i loro "video di reclutamento accattivanti" siano accessibili e comprensibili a ogni potenziale candidato, indipendentemente dalla loro lingua madre.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Pubblicitari di Reclutamento

Crea senza sforzo video di reclutamento accattivanti con avatar AI e strumenti di editing intelligenti per attirare i migliori talenti.

1
Step 1
Scegli un Modello
Scegli da una collezione diversificata di modelli video professionali su misura per il reclutamento, fornendo la base perfetta per iniziare il tuo annuncio coinvolgente.
2
Step 2
Crea il Tuo Script Video
Crea uno script di reclutamento coinvolgente utilizzando la nostra funzione di testo-a-video da script alimentata dall'AI, che trasforma il tuo testo direttamente in contenuti video dinamici.
3
Step 3
Seleziona Avatar AI
Seleziona da un'ampia gamma di avatar AI realistici per essere il volto coinvolgente del tuo annuncio di reclutamento, trasmettendo efficacemente il tuo messaggio ai potenziali candidati.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Esporta il tuo video di reclutamento finale, ottimizzato con il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per varie piattaforme social. Condividi il tuo annuncio coinvolgente istantaneamente per attirare i migliori talenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia il Branding e la Cultura del Datore di Lavoro

Sviluppa video AI coinvolgenti che mostrano la cultura aziendale, le testimonianze dei dipendenti e i benefici unici per attrarre i candidati ideali.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare il nostro processo di creazione di video di reclutamento?

HeyGen è un generatore di video AI progettato per aiutarti a creare video di reclutamento accattivanti con una facilità impareggiabile. Sfrutta i nostri modelli personalizzabili, una libreria diversificata di avatar AI e ricchi media di stock per produrre annunci di reclutamento professionali rapidamente ed efficacemente.

Quali funzionalità offre HeyGen per personalizzare gli annunci di reclutamento?

Con HeyGen, puoi personalizzare completamente i tuoi annunci video di reclutamento integrando i colori, i caratteri e il logo specifici del tuo brand. Il nostro editor video online supporta anche voice-over dinamici, musica adatta e sottotitoli/caption automatici per garantire che il tuo messaggio sia perfettamente in linea con il brand e accessibile.

HeyGen può aiutare a creare rapidamente video di reclutamento AI coinvolgenti?

Assolutamente. Le potenti funzionalità AI di HeyGen ti permettono di generare video di reclutamento di alta qualità in modo efficiente, sfruttando le capacità di testo-a-video da script e una vasta selezione di attori AI. Puoi esplorare migliaia di modelli video predefiniti per dare il via al tuo processo creativo e alla narrazione dinamica.

Come supporta HeyGen la condivisione di contenuti di reclutamento sui social?

HeyGen semplifica il processo di download e condivisione dei tuoi video di reclutamento completati su varie piattaforme social. Con il ridimensionamento flessibile del rapporto d'aspetto e diverse opzioni di esportazione, i tuoi annunci video professionali manterranno qualità e aspetto ottimali ovunque vengano distribuiti.

