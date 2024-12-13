Creatore di Video di Reclutamento: Attira i Migliori Talenti Più Velocemente

Crea senza sforzo video di reclutamento straordinari utilizzando avatar AI per mostrare la cultura aziendale e attrarre i migliori talenti più velocemente.

Crea una guida tecnica di 1 minuto che dimostri come i team HR e i reclutatori possano sfruttare HeyGen come un potente creatore di video di reclutamento. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e professionale, con registrazioni dello schermo intrecciate con rapidi tagli di un avatar AI che presenta con sicurezza i passaggi chiave. L'audio dovrebbe essere una voce fuori campo chiara e concisa che spiega le capacità di 'avatar AI' e 'generazione di voce fuori campo', evidenziando la loro efficienza nel produrre contenuti di alta qualità per attrarre i migliori talenti senza bisogno di una troupe cinematografica.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un tutorial dinamico di 90 secondi per piccoli imprenditori e generalisti HR, mostrando come creare efficacemente contenuti video di reclutamento utilizzando i modelli predefiniti di HeyGen. Lo stile visivo dovrebbe essere energico e coinvolgente, utilizzando transizioni rapide tra i passaggi di personalizzazione dei modelli, mentre l'audio presenta una colonna sonora vivace con istruzioni chiare, passo dopo passo. Sottolinea come 'Modelli e scene' semplifichino il processo di costruzione di un video di reclutamento coinvolgente, completato da 'Sottotitoli/caption' automatici per l'accessibilità.
Prompt di Esempio 2
Produci un video istruttivo completo di 2 minuti rivolto ai team di marketing responsabili del branding del datore di lavoro, dettagliando la creazione di un sofisticato video di reclutamento da un copione. Lo stile visivo dovrebbe essere raffinato e aziendale, con filmati d'archivio cinematografici dalla 'Libreria multimediale/supporto stock' di HeyGen, montati con testo sullo schermo. La traccia audio dovrebbe essere una voce fuori campo ispiratrice e professionale generata direttamente da un copione utilizzando la funzione 'Testo a video da copione' di HeyGen, dimostrando come costruire efficacemente il brand del datore di lavoro.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa una guida concisa di 45 secondi per i social media per specialisti dell'acquisizione di talenti, illustrando come adattare un video di reclutamento esistente per varie piattaforme. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e veloce, concentrandosi sulla funzione 'Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto' di HeyGen con confronti a schermo diviso di diverse orientazioni video. L'audio dovrebbe essere una narrazione nitida e vivace che evidenzia la facilità di riproporre i contenuti, garantendo la massima portata mentre si aggiungono automaticamente 'Sottotitoli/caption' per la visione silenziosa sui social media.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Reclutamento

Crea facilmente video di reclutamento coinvolgenti per attrarre i migliori talenti e costruire un forte brand del datore di lavoro con il nostro intuitivo creatore di video.

1
Step 1
Scegli un Modello
Seleziona da una gamma diversificata di `modelli video` per dare il via al tuo progetto, garantendo un inizio professionale e coinvolgente.
2
Step 2
Aggiungi i Tuoi Media
Arricchisci il tuo video integrando i tuoi contenuti visivi o scegliendo dalla nostra vasta `libreria multimediale`, mostrando efficacemente la cultura aziendale.
3
Step 3
Genera Sottotitoli
Aggiungi automaticamente `sottotitoli` precisi al tuo video, assicurando che `sottotitoli/caption` migliorino l'accessibilità e il coinvolgimento per ogni spettatore.
4
Step 4
Applica Branding ed Esporta
Finalizza il tuo video applicando `controlli di branding` come il tuo logo e i tuoi colori, quindi esportalo in vari rapporti d'aspetto, pronto per `costruire il brand del datore di lavoro`.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra il Brand del Datore di Lavoro e le Storie dei Dipendenti

Crea video AI coinvolgenti per evidenziare la cultura aziendale e le testimonianze dei dipendenti, costruendo potentemente il tuo brand del datore di lavoro per i candidati.

Domande Frequenti

Come possono le funzionalità AI di HeyGen semplificare la creazione di un video di reclutamento per i dipendenti?

HeyGen sfrutta funzionalità AI avanzate, inclusi avatar AI e generazione di testo a video, per rendere efficiente la creazione di video di reclutamento coinvolgenti per i dipendenti. Puoi trasformare rapidamente i copioni in contenuti video di reclutamento accattivanti, migliorando il tuo processo di assunzione.

Quali modelli video offre HeyGen per personalizzare efficacemente i video di reclutamento?

HeyGen offre una vasta selezione di modelli video professionali progettati per personalizzare i video di reclutamento per varie esigenze. Questi modelli ti permettono di creare rapidamente contenuti video di reclutamento che evidenziano efficacemente la cultura aziendale e attraggono i migliori talenti.

Posso caricare i miei video e asset di branding su HeyGen per un video di reclutamento del brand del datore di lavoro professionale?

Sì, HeyGen ti consente di caricare facilmente i tuoi video, immagini e asset specifici del brand dalla tua libreria multimediale per integrarli nei tuoi video di reclutamento. Questo assicura che tu possa costruire costantemente un forte brand del datore di lavoro con contenuti personalizzati.

Come semplifica HeyGen l'aggiunta di sottotitoli e l'esportazione di video di reclutamento per i social media?

HeyGen genera e incorpora automaticamente sottotitoli nei tuoi video di reclutamento, garantendo accessibilità e una portata più ampia. Una volta completato, puoi esportare senza sforzo il tuo video di reclutamento di alta qualità in vari rapporti d'aspetto adatti per le piattaforme social.

