Creatore di Video di Reclutamento: Attira i Migliori Talenti Più Velocemente
Crea senza sforzo video di reclutamento straordinari utilizzando avatar AI per mostrare la cultura aziendale e attrarre i migliori talenti più velocemente.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Progetta un tutorial dinamico di 90 secondi per piccoli imprenditori e generalisti HR, mostrando come creare efficacemente contenuti video di reclutamento utilizzando i modelli predefiniti di HeyGen. Lo stile visivo dovrebbe essere energico e coinvolgente, utilizzando transizioni rapide tra i passaggi di personalizzazione dei modelli, mentre l'audio presenta una colonna sonora vivace con istruzioni chiare, passo dopo passo. Sottolinea come 'Modelli e scene' semplifichino il processo di costruzione di un video di reclutamento coinvolgente, completato da 'Sottotitoli/caption' automatici per l'accessibilità.
Produci un video istruttivo completo di 2 minuti rivolto ai team di marketing responsabili del branding del datore di lavoro, dettagliando la creazione di un sofisticato video di reclutamento da un copione. Lo stile visivo dovrebbe essere raffinato e aziendale, con filmati d'archivio cinematografici dalla 'Libreria multimediale/supporto stock' di HeyGen, montati con testo sullo schermo. La traccia audio dovrebbe essere una voce fuori campo ispiratrice e professionale generata direttamente da un copione utilizzando la funzione 'Testo a video da copione' di HeyGen, dimostrando come costruire efficacemente il brand del datore di lavoro.
Sviluppa una guida concisa di 45 secondi per i social media per specialisti dell'acquisizione di talenti, illustrando come adattare un video di reclutamento esistente per varie piattaforme. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e veloce, concentrandosi sulla funzione 'Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto' di HeyGen con confronti a schermo diviso di diverse orientazioni video. L'audio dovrebbe essere una narrazione nitida e vivace che evidenzia la facilità di riproporre i contenuti, garantendo la massima portata mentre si aggiungono automaticamente 'Sottotitoli/caption' per la visione silenziosa sui social media.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Genera Video di Reclutamento Coinvolgenti per i Social Media.
Crea rapidamente video di reclutamento accattivanti per le piattaforme social per raggiungere e attrarre un ampio pool di talenti di alto livello.
Crea Annunci Video di Reclutamento ad Alto Impatto.
Produci rapidamente annunci video di reclutamento potenti utilizzando l'AI per mostrare efficacemente le opportunità e attrarre candidati qualificati.
Domande Frequenti
Come possono le funzionalità AI di HeyGen semplificare la creazione di un video di reclutamento per i dipendenti?
HeyGen sfrutta funzionalità AI avanzate, inclusi avatar AI e generazione di testo a video, per rendere efficiente la creazione di video di reclutamento coinvolgenti per i dipendenti. Puoi trasformare rapidamente i copioni in contenuti video di reclutamento accattivanti, migliorando il tuo processo di assunzione.
Quali modelli video offre HeyGen per personalizzare efficacemente i video di reclutamento?
HeyGen offre una vasta selezione di modelli video professionali progettati per personalizzare i video di reclutamento per varie esigenze. Questi modelli ti permettono di creare rapidamente contenuti video di reclutamento che evidenziano efficacemente la cultura aziendale e attraggono i migliori talenti.
Posso caricare i miei video e asset di branding su HeyGen per un video di reclutamento del brand del datore di lavoro professionale?
Sì, HeyGen ti consente di caricare facilmente i tuoi video, immagini e asset specifici del brand dalla tua libreria multimediale per integrarli nei tuoi video di reclutamento. Questo assicura che tu possa costruire costantemente un forte brand del datore di lavoro con contenuti personalizzati.
Come semplifica HeyGen l'aggiunta di sottotitoli e l'esportazione di video di reclutamento per i social media?
HeyGen genera e incorpora automaticamente sottotitoli nei tuoi video di reclutamento, garantendo accessibilità e una portata più ampia. Una volta completato, puoi esportare senza sforzo il tuo video di reclutamento di alta qualità in vari rapporti d'aspetto adatti per le piattaforme social.