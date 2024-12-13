Generatore di Video di Reclutamento: Attira Talenti di Alto Livello Velocemente

Ottimizza le tue assunzioni con video di reclutamento professionali. I nostri ampi Templates & scenes ti permettono di attrarre candidati ideali e risparmiare tempo significativo.

Crea un video coinvolgente di 45 secondi destinato a potenziali candidati, mostrando il tuo vivace brand come datore di lavoro e ciò che rende la tua azienda un luogo unico in cui lavorare. Lo stile visivo dovrebbe essere caldo e autentico, con riprese spontanee di collaborazioni di squadra e testimonianze di dipendenti, accompagnate da musica di sottofondo ispiratrice e vivace. Utilizza la funzione "Voiceover generation" di HeyGen per fornire una narrazione amichevole e coinvolgente che metta in risalto i valori aziendali, attirando efficacemente candidati che si allineano con la tua missione.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di reclutamento dinamico di 30 secondi, rivolto a candidati passivi sui social media, per mostrare rapidamente opportunità di lavoro specifiche. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce, con grafiche sorprendenti e animazioni di testo dinamiche che evidenziano i principali vantaggi e responsabilità, il tutto sincronizzato con musica moderna ed energica. Sfrutta i "Templates & scenes" di HeyGen per assemblare rapidamente un video accattivante che cattura l'attenzione e incoraggia l'applicazione immediata, facilitando la presentazione di nuove opportunità di lavoro.
Prompt di Esempio 2
Produci un video informativo di 60 secondi rivolto a responsabili delle assunzioni e professionisti delle risorse umane che cercano di ottimizzare il loro processo di assunzione con un generatore di video di reclutamento. Il video dovrebbe adottare un'estetica professionale e pulita, con un avatar AI amichevole che spiega come HeyGen aiuta a risparmiare tempo e risorse nel reclutamento. L'audio consisterà in un voiceover chiaro e articolato, che descrive i benefici della piattaforma senza gergo tecnico eccessivo. Utilizza gli "AI avatars" di HeyGen per trasmettere questo messaggio conciso ma incisivo, dimostrando la facilità e l'efficienza nella creazione di video di reclutamento coinvolgenti.
Prompt di Esempio 3
Crea un annuncio video conciso di 15 secondi, perfetto per coinvolgere giovani professionisti e la Gen Z su piattaforme social a breve termine, evidenziando la tua azienda come un luogo di lavoro innovativo. Adotta uno stile trendy e visivamente orientato con testi sovrapposti audaci e d'impatto, tagli rapidi ed effetti sonori moderni che catturano immediatamente l'attenzione. Usa la capacità "Text-to-video from script" di HeyGen per trasformare rapidamente un messaggio breve e incisivo in un video che ferma lo scorrimento, sfruttando la potenza di un AI Video Generator per il massimo impatto e portata.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Reclutamento

Sfrutta il nostro AI Video Generator per creare facilmente video di reclutamento coinvolgenti che mostrano il tuo brand come datore di lavoro e attraggono talenti di alto livello.

1
Step 1
Scegli il Tuo Punto di Partenza
Seleziona un template personalizzabile dalla nostra ricca libreria o inizia con una scena vuota per avviare il tuo progetto di video di reclutamento.
2
Step 2
Aggiungi i Tuoi Contenuti e il Branding
Incorpora il logo della tua azienda e i colori del brand utilizzando i nostri controlli di branding intuitivi per rafforzare il tuo brand come datore di lavoro.
3
Step 3
Genera Voiceover e Visuali
Trasforma il tuo script in voice-over dal suono naturale, dando ai tuoi video di reclutamento una narrazione professionale e coinvolgente.
4
Step 4
Esporta e Attira Candidati
Esporta il tuo video completato con varie opzioni di ridimensionamento del rapporto d'aspetto, pronto per essere condiviso sulle piattaforme social per attrarre candidati.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Costruisci il Tuo Brand come Datore di Lavoro con Video AI

Sviluppa video ispiratori che comunicano efficacemente la cultura e la missione della tua azienda ai candidati potenziali.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di reclutamento coinvolgenti?

HeyGen è un avanzato AI Video Generator che ti permette di creare facilmente video di reclutamento di alta qualità a partire da testo, risparmiando significativamente tempo e risorse. Sfrutta i nostri template personalizzabili e gli avatar AI per produrre rapidamente contenuti coinvolgenti che aiutano ad attrarre candidati.

HeyGen può migliorare il nostro brand come datore di lavoro attraverso contenuti video creativi?

Assolutamente. HeyGen ti consente di umanizzare il tuo brand con una suite di strumenti creativi, tra cui animazioni di testo dinamiche, opzioni di libreria multimediale estese e controlli di branding personalizzati. Crea video che fermano lo scorrimento e che mostrano potentemente le opportunità di lavoro e la tua cultura aziendale unica.

Quali strumenti creativi offre HeyGen per realizzare annunci video di reclutamento coinvolgenti?

HeyGen fornisce opzioni creative robuste per annunci video di reclutamento, inclusa una ricca libreria di template personalizzabili e la possibilità di aggiungere voice-over e sottotitoli automatici. Crea facilmente annunci video dinamici e accattivanti che risuonano su varie piattaforme social.

Come può HeyGen aiutare a creare esperienze video immersive per potenziali candidati?

Con HeyGen, puoi creare video immersivi trasformando annunci di lavoro in contenuti video dinamici, completi di storytelling generato da AI ed effetti visivi. La nostra piattaforma offre strumenti per video animati vibranti che coinvolgono e informano veramente i potenziali candidati sulla tua azienda.

