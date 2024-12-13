Creatore di Video Esplicativi per il Reclutamento: Attira i Migliori Talenti Velocemente

Crea video di reclutamento coinvolgenti, attirando i migliori talenti senza sforzo con modelli e scene personalizzabili.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di branding aziendale convincente di 45 secondi progettato per le aziende che mirano a mostrare la loro cultura aziendale unica e mantenere la coerenza del marchio su tutte le piattaforme. Visivamente, questo video dovrebbe presentare testimonianze autentiche dei dipendenti e scene di lavoro vivaci, accompagnate da musica di sottofondo ispiratrice e una voce fuori campo calda e amichevole. Sfrutta i modelli e le scene estensive di HeyGen e il supporto della libreria multimediale/stock per creare facilmente una narrazione raffinata e coesa che risuoni con i potenziali candidati.
Prompt di Esempio 2
Produci una descrizione del lavoro in video chiara e concisa di 60 secondi rivolta ai responsabili delle assunzioni che hanno bisogno di distinguersi dalle pubblicazioni tradizionali, sottolineando che non è necessaria esperienza nella produzione video. La presentazione visiva dovrebbe essere professionale e informativa, delineando chiaramente ruoli e responsabilità con evidenziazioni di testo sullo schermo, supportata da una voce fuori campo rassicurante e articolata. Assicurati che tutte le informazioni cruciali siano accessibili implementando sottotitoli automatici generati da HeyGen, completando la generazione della voce fuori campo per un suono professionale.
Prompt di Esempio 3
Genera un video di reclutamento semplice di 30 secondi progettato per piccole e medie imprese che cercano un efficace creatore di video esplicativi per il reclutamento per semplificare i loro video di marketing. Questo video dovrebbe adottare un approccio visivo pulito e orientato alla soluzione, dimostrando quanto sia facile creare contenuti professionali, accompagnato da una narrazione sicura e chiara. Utilizza il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen per ottimizzare per varie piattaforme di social media e integra un avatar AI per introdurre la facilità della creazione di video online, raggiungendo un pubblico più ampio in modo efficiente.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Esplicativi per il Reclutamento

Crea rapidamente video esplicativi per il reclutamento coinvolgenti per mostrare la cultura della tua azienda e attrarre i migliori talenti con la nostra piattaforma video AI intuitiva.

1
Step 1
Crea il Tuo Video da un Modello o Script
Inizia selezionando un modello predefinito o incollando il tuo script di reclutamento per sfruttare modelli personalizzabili per un avvio rapido, semplificando la creazione del tuo video esplicativo.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI e i Visual
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo marchio, quindi arricchisci il tuo video con media stock pertinenti dalla nostra ampia libreria.
3
Step 3
Aggiungi Voci Fuori Campo Coinvolgenti e Branding
Genera voci fuori campo AI realistiche direttamente dal tuo script e applica il logo e i colori unici del tuo marchio con i nostri controlli di branding per un tocco professionale.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video Esplicativo per il Reclutamento
Finalizza il tuo video aggiungendo sottotitoli automatici, quindi utilizza il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto per condividere facilmente il tuo esplicativo coinvolgente su tutte le tue piattaforme di reclutamento sui social media.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Costruisci un forte branding aziendale

Crea video di branding aziendale ispiratori che evidenziano i valori e la cultura aziendale, favorendo una percezione positiva dei candidati.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video esplicativi per il reclutamento?

HeyGen agisce come una piattaforma video AI intuitiva, permettendoti di creare facilmente video esplicativi per il reclutamento coinvolgenti a partire da testo. La sua interfaccia drag-and-drop e i modelli personalizzabili semplificano l'intero processo di creazione di video online, consentendoti di produrre rapidamente video di reclutamento di alta qualità. Puoi sfruttare avatar AI e voci fuori campo realistiche per dare vita al tuo messaggio senza strumenti complessi di editing video.

Quali funzionalità offre HeyGen per creare video di branding aziendale coinvolgenti?

HeyGen ti aiuta a creare video di branding aziendale accattivanti attraverso le sue avanzate funzionalità AI, inclusi avatar AI diversi e voci fuori campo AI realistiche. Puoi mostrare la cultura della tua azienda e attrarre i migliori talenti incorporando i colori e il logo del tuo marchio con i controlli di branding. I sottotitoli automatici migliorano ulteriormente l'accessibilità e il coinvolgimento su varie piattaforme.

HeyGen è adatto per i professionisti delle risorse umane senza esperienza precedente nell'editing video?

Assolutamente! HeyGen è progettato per essere una piattaforma di creazione video online facile da usare, perfetta per i professionisti delle risorse umane senza alcuna esperienza precedente nell'editing video. La sua interfaccia intuitiva drag-and-drop e l'ampia libreria di modelli personalizzabili ti permettono di produrre video professionali senza sforzo. Basta inserire il tuo script e HeyGen si occupa della creazione visiva.

HeyGen può essere utilizzato per produrre descrizioni di lavoro in video per il reclutamento sui social media?

Sì, HeyGen è uno strumento eccellente per creare descrizioni di lavoro in video dinamiche ottimizzate per il reclutamento sui social media. La sua funzione di ridimensionamento del rapporto d'aspetto assicura che i tuoi video esplicativi abbiano un aspetto ottimale su qualsiasi piattaforma. Combinato con avatar AI e sottotitoli automatici, HeyGen ti consente di trasmettere messaggi chiari e coinvolgenti ai potenziali candidati in modo efficace.

