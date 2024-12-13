Creatore di Video di Contenuti di Reclutamento: Attrarre i Migliori Talenti

Crea facilmente video di reclutamento straordinari che mostrano la cultura aziendale utilizzando avatar AI per presentazioni coinvolgenti.

Crea un video accattivante di 45 secondi progettato per attrarre i migliori talenti mostrando la vivace cultura aziendale. Questo video dovrebbe presentare un avatar AI amichevole che guida gli spettatori attraverso vari aspetti del tuo ambiente di lavoro, con uno stile visivo moderno e dinamico e musica di sottofondo coinvolgente, sfruttando gli avatar AI di HeyGen per un tocco personalizzato.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di reclutamento conciso di 30 secondi specificamente per un nuovo ruolo tecnologico, rivolto a chi cerca attivamente lavoro con uno stile visivo professionale e informativo. Il contenuto dovrebbe delineare chiaramente le responsabilità chiave e i benefici, utilizzando la generazione di Voiceover di HeyGen per fornire una narrazione chiara e sicura, rendendolo una descrizione del lavoro efficace in video.
Prompt di Esempio 2
Crea un video ispirazionale di 60 secondi per elevare il tuo employer brand sulle piattaforme social. Questo pezzo dovrebbe incorporare ricche riprese di stock e musica motivazionale, dimostrando i valori e la missione della tua azienda ai potenziali candidati. Sfrutta l'ampia libreria multimediale/stock di HeyGen per curare immagini coinvolgenti che risuonino con un vasto pubblico.
Prompt di Esempio 3
Produci un video convincente di 50 secondi che illustri perché la tua azienda è un ottimo posto di lavoro, rivolto ai candidati che stanno attivamente ricercando la tua organizzazione. Questo progetto di creazione di contenuti video di reclutamento dovrebbe presentare autentiche intuizioni dei dipendenti e testo dinamico sullo schermo, con sottotitoli generati automaticamente per garantire accessibilità e ampia portata attraverso la funzione Sottotitoli/caption di HeyGen.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Contenuti di Reclutamento

Crea rapidamente e facilmente video di reclutamento coinvolgenti per attrarre i migliori talenti e mostrare il tuo employer brand.

1
Step 1
Scegli un Modello o Inizia da Zero
Inizia selezionando dalla nostra vasta libreria di "modelli di video" professionali per creare facilmente i tuoi contenuti di reclutamento.
2
Step 2
Personalizza con Media e Branding
Carica i tuoi contenuti visivi o sfoglia l'ampia "libreria di riprese di stock" per personalizzare il tuo video di reclutamento.
3
Step 3
Genera Voiceover e Sottotitoli
Aggiungi audio coinvolgente utilizzando "voice-over" professionali per trasmettere chiaramente il tuo messaggio ai potenziali candidati.
4
Step 4
Esporta e Condividi i Tuoi Contenuti
Scarica il tuo video completato in alta risoluzione e condividilo su piattaforme "social media" per massimizzare la portata.

Costruisci un Forte Employer Brand con Video sulla Cultura

Trasmetti visivamente la cultura aziendale e le testimonianze dei dipendenti per migliorare il tuo employer brand e risuonare con i potenziali assunti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di reclutamento?

Il Creatore di Video di Reclutamento AI di HeyGen semplifica il processo, permettendoti di creare facilmente contenuti di reclutamento professionali utilizzando avatar AI e capacità di testo-a-video, risparmiando tempo e risorse. Questo ti consente di produrre video di reclutamento coinvolgenti in modo efficiente.

Quali funzionalità offre HeyGen per personalizzare i video di employer branding?

HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione, inclusa la personalizzazione del marchio con il tuo logo e colori, una ricca libreria multimediale, riprese di stock e modelli di video. Questo ti aiuta a creare video di employer branding coinvolgenti che riflettono veramente la tua cultura aziendale unica.

HeyGen può migliorare il nostro employer brand e attrarre i migliori talenti in modo efficace?

Assolutamente. HeyGen ti consente di creare descrizioni di lavoro in video coinvolgenti e testimonianze autentiche dei dipendenti per mostrare il tuo ambiente di lavoro e la cultura aziendale. Questi video di reclutamento professionali miglioreranno significativamente il tuo employer brand e attrarranno i migliori candidati attraverso piattaforme come i social media.

HeyGen è facile da usare per creare contenuti di reclutamento professionali di alta qualità?

Sì, HeyGen presenta un'interfaccia intuitiva drag-and-drop, rendendolo un editor video intuitivo per chiunque voglia creare contenuti di reclutamento professionali di alta qualità. Include anche sottotitoli e voice-over automatici alimentati da AI per risultati raffinati, garantendo che i tuoi video siano pronti per i social media.

