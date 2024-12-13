Creatore di Video per Campagne di Reclutamento: Attira i Migliori Talenti
Crea video di reclutamento coinvolgenti che mostrano la cultura della tua azienda e attraggono i migliori talenti con Template e scene pronti all'uso.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video di reclutamento raffinato di 60 secondi rivolto a professionisti esperti in cerca di avanzamento di carriera, concentrandosi sul nostro forte employer branding e sulle sfide e ricompense uniche di un dipartimento specifico. Adotta uno stile visivo professionale con interviste a esperti e grafica a schermo, supportato da una narrazione calma e autorevole di un avatar AI, sfruttando la funzione di avatar AI di HeyGen per una presentazione coerente e credibile. Questo video di reclutamento mira a mostrare opportunità di leadership e il nostro impegno ad attrarre i migliori talenti.
Progetta un video coinvolgente di 30 secondi specificamente creato per coinvolgere i cercatori di lavoro passivi che potrebbero esplorare nuove opportunità, illustrando i benefici impareggiabili di lavorare con noi. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere un montaggio veloce e visivamente accattivante di vantaggi per i dipendenti, iniziative di equilibrio tra vita lavorativa e testimonianze di crescita professionale, accompagnato da una traccia musicale ispiratrice e vivace. Utilizza i Template e le scene di HeyGen per assemblare rapidamente questo video di reclutamento coinvolgente, rendendo facile per gli spettatori immaginare il loro futuro con il nostro team.
Produci un annuncio video di campagna di reclutamento conciso di 15 secondi, rivolto a individui pronti a fare il passo successivo e candidarsi per una posizione. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo diretto e d'impatto con sovrapposizioni di testo audaci e facili da leggere che evidenziano i benefici chiave e un chiaro invito all'azione, sottolineato da un jingle energico. Assicurati l'accessibilità e massimizza la ritenzione del messaggio integrando i Sottotitoli/caption di HeyGen, creando un annuncio potente e accattivante per incoraggiare candidature immediate.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Crea Annunci di Reclutamento ad Alto Impatto.
Produci rapidamente annunci video coinvolgenti per raggiungere e attrarre i migliori talenti su varie piattaforme.
Genera Video di Reclutamento Social Coinvolgenti.
Crea senza sforzo video brevi e condivisibili per i social media per aumentare il coinvolgimento e la portata dei candidati.
Domande Frequenti
Come può HeyGen aiutarmi a creare video di reclutamento coinvolgenti?
HeyGen è un potente creatore di video di reclutamento che semplifica il processo di creazione di video pubblicitari professionali. Utilizza il nostro editor drag-and-drop facile da usare e una vasta libreria di Template video per sviluppare video di reclutamento coinvolgenti che mostrano la cultura della tua azienda e il tuo employer branding per attrarre i migliori talenti.
Le funzionalità AI di HeyGen sono utili per creare video di reclutamento?
Assolutamente. HeyGen sfrutta strumenti avanzati basati su AI, inclusi avatar AI e capacità di Text-to-video, permettendoti di generare contenuti coinvolgenti a partire da un semplice script. Puoi facilmente personalizzare gli annunci video con i colori e i loghi del tuo brand per garantire che i tuoi video pubblicitari professionali siano unici.
Quali opzioni di branding e personalizzazione sono disponibili per i video di reclutamento?
HeyGen offre ampi controlli di branding per garantire che i tuoi video di reclutamento siano perfettamente allineati con il tuo employer branding. Incorpora facilmente i colori del tuo brand, il logo e utilizza funzionalità come la generazione di Voiceover e i Sottotitoli/caption automatici per creare video pubblicitari professionali.
HeyGen può supportare una strategia completa di video per campagne di reclutamento?
Sì, HeyGen agisce come un creatore di video per campagne di reclutamento completo, progettato per supportare l'intera strategia. Con funzionalità come il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto e un ricco supporto di libreria multimediale/stock, puoi creare, personalizzare e distribuire una varietà di video di reclutamento coinvolgenti su più piattaforme per attrarre efficacemente i migliori talenti.