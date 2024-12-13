Sblocca il Talento con il Nostro Creatore di Video per Recruiter

Crea facilmente video di reclutamento per potenziare il tuo brand come datore di lavoro e attrarre i migliori talenti utilizzando i nostri template e scene intuitivi.

Crea una demo tecnica concisa di 1 minuto per aspiranti recruiter, mostrando quanto sia facile creare video di reclutamento sfruttando la funzione di testo-a-video di HeyGen. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo pulito e professionale con sovrapposizioni di testo sullo schermo che dimostrano i passaggi chiave, accompagnato da una voce narrante chiara e istruttiva che spiega il processo. Questo video mira a informare i recruiter sulla generazione efficiente di video.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video promozionale coinvolgente di 90 secondi rivolto ai responsabili delle risorse umane che desiderano elevare il brand del datore di lavoro. Utilizza gli avatar AI di HeyGen e le capacità di generazione di Voiceover per presentare diversi membri del team virtuale che discutono della cultura aziendale, creando un'estetica visiva moderna e accogliente. L'audio dovrebbe essere amichevole ed entusiasta, enfatizzando la facilità di creare contenuti video di reclutamento AI professionali senza bisogno di attori.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video tutorial dettagliato di 2 minuti specificamente per i nuovi assunti e i team HR, illustrando il processo di utilizzo dei Template e delle scene di HeyGen per personalizzare i contenuti di onboarding. Lo stile visivo dovrebbe essere altamente informativo, con grafica nitida e registrazioni dello schermo per guidare gli utenti passo dopo passo. Assicurati che i sottotitoli siano visualizzati in modo prominente per migliorare l'accessibilità e la comprensione per tutti gli spettatori.
Prompt di Esempio 3
Produci un video dinamico di 45 secondi con suggerimenti rapidi su misura per i recruiter sui social media, concentrandoti su come HeyGen può ottimizzare la produzione del loro creatore di video per recruiter per varie piattaforme. Visivamente, questo video dovrebbe essere veloce e vivace, dimostrando l'uso efficace della libreria multimediale/supporto stock per immagini accattivanti e mettendo in evidenza la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto senza soluzione di continuità. Una colonna sonora vivace e professionale manterrà l'engagement del pubblico mentre trasmette strategie chiave di ottimizzazione per i social media.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video per Recruiter

Crea rapidamente video di reclutamento coinvolgenti con strumenti AI intuitivi per attrarre i migliori talenti e mostrare efficacemente il tuo brand come datore di lavoro.

1
Step 1
Scegli il Tuo Template di Progetto
Seleziona da una vasta libreria di template e scene progettati professionalmente, una capacità fondamentale di HeyGen, per avviare la creazione del tuo video di reclutamento.
2
Step 2
Applica il Branding Personalizzato
Implementa i controlli di branding per garantire che il logo e i colori della tua azienda siano coerenti in tutto il video. Questo branding personalizzabile rafforza la tua identità visiva.
3
Step 3
Integra gli Avatar AI
Dai vita al tuo copione selezionando tra una gamma di avatar AI realistici, trasformando il testo in contenuti visivi coinvolgenti con potenti funzionalità AI.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video e utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per prepararlo per varie piattaforme. Esporta e condividi il tuo contenuto avvincente sui social media.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ottimizza il Pre-Onboarding e la Formazione

.

Fornisci video dinamici di pre-onboarding o formazione iniziale per migliorare il coinvolgimento dei nuovi assunti e garantire un inizio senza intoppi.

background image

Domande Frequenti

Quali funzionalità AI offre HeyGen per creare video di reclutamento efficaci?

HeyGen ti consente di creare video di reclutamento utilizzando funzionalità AI avanzate, inclusi avatar AI realistici e generazione di testo-a-video senza soluzione di continuità da un copione. Questo rende HeyGen un creatore di video di reclutamento AI intuitivo, migliorando significativamente la tua efficienza come creatore di video per recruiter.

Posso personalizzare i miei video di reclutamento con elementi di branding specifici usando HeyGen?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding personalizzabili completi, permettendoti di incorporare il logo della tua azienda, colori specifici e risorse uniche in ogni video di reclutamento. Questo aiuta a rafforzare il tuo brand come datore di lavoro e a mostrare efficacemente la cultura aziendale.

Come semplifica HeyGen la produzione di video di reclutamento dal copione al risultato finale?

HeyGen semplifica il processo di creazione di video di reclutamento offrendo un editor video robusto, una vasta gamma di template video e un ampio supporto di libreria multimediale/stock. Puoi rapidamente trasformare un copione in un video raffinato con scene personalizzabili, accelerando il tuo flusso di lavoro di creazione di contenuti.

HeyGen supporta la generazione di sottotitoli e diversi rapporti d'aspetto per il reclutamento sui social media?

Sì, HeyGen fornisce la generazione automatica di sottotitoli per migliorare l'accessibilità e l'engagement dei tuoi video di reclutamento. Inoltre, puoi facilmente utilizzare le capacità di ridimensionamento del rapporto d'aspetto per ottimizzare i tuoi video per varie piattaforme di social media, garantendo la massima portata per le tue offerte di lavoro.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo