Sblocca il Talento con il Nostro Creatore di Video per Recruiter
Crea facilmente video di reclutamento per potenziare il tuo brand come datore di lavoro e attrarre i migliori talenti utilizzando i nostri template e scene intuitivi.
Sviluppa un video promozionale coinvolgente di 90 secondi rivolto ai responsabili delle risorse umane che desiderano elevare il brand del datore di lavoro. Utilizza gli avatar AI di HeyGen e le capacità di generazione di Voiceover per presentare diversi membri del team virtuale che discutono della cultura aziendale, creando un'estetica visiva moderna e accogliente. L'audio dovrebbe essere amichevole ed entusiasta, enfatizzando la facilità di creare contenuti video di reclutamento AI professionali senza bisogno di attori.
Progetta un video tutorial dettagliato di 2 minuti specificamente per i nuovi assunti e i team HR, illustrando il processo di utilizzo dei Template e delle scene di HeyGen per personalizzare i contenuti di onboarding. Lo stile visivo dovrebbe essere altamente informativo, con grafica nitida e registrazioni dello schermo per guidare gli utenti passo dopo passo. Assicurati che i sottotitoli siano visualizzati in modo prominente per migliorare l'accessibilità e la comprensione per tutti gli spettatori.
Produci un video dinamico di 45 secondi con suggerimenti rapidi su misura per i recruiter sui social media, concentrandoti su come HeyGen può ottimizzare la produzione del loro creatore di video per recruiter per varie piattaforme. Visivamente, questo video dovrebbe essere veloce e vivace, dimostrando l'uso efficace della libreria multimediale/supporto stock per immagini accattivanti e mettendo in evidenza la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto senza soluzione di continuità. Una colonna sonora vivace e professionale manterrà l'engagement del pubblico mentre trasmette strategie chiave di ottimizzazione per i social media.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Crea Video Annuncio di Lavoro ad Alto Impatto.
Produci rapidamente descrizioni di lavoro video avvincenti che attraggono i migliori talenti e aumentano i tassi di candidatura.
Migliora il Brand del Datore di Lavoro sui Social Media.
Crea facilmente video coinvolgenti sui social media per mostrare la cultura aziendale e ampliare la portata del tuo brand come datore di lavoro.
Domande Frequenti
Quali funzionalità AI offre HeyGen per creare video di reclutamento efficaci?
HeyGen ti consente di creare video di reclutamento utilizzando funzionalità AI avanzate, inclusi avatar AI realistici e generazione di testo-a-video senza soluzione di continuità da un copione. Questo rende HeyGen un creatore di video di reclutamento AI intuitivo, migliorando significativamente la tua efficienza come creatore di video per recruiter.
Posso personalizzare i miei video di reclutamento con elementi di branding specifici usando HeyGen?
Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding personalizzabili completi, permettendoti di incorporare il logo della tua azienda, colori specifici e risorse uniche in ogni video di reclutamento. Questo aiuta a rafforzare il tuo brand come datore di lavoro e a mostrare efficacemente la cultura aziendale.
Come semplifica HeyGen la produzione di video di reclutamento dal copione al risultato finale?
HeyGen semplifica il processo di creazione di video di reclutamento offrendo un editor video robusto, una vasta gamma di template video e un ampio supporto di libreria multimediale/stock. Puoi rapidamente trasformare un copione in un video raffinato con scene personalizzabili, accelerando il tuo flusso di lavoro di creazione di contenuti.
HeyGen supporta la generazione di sottotitoli e diversi rapporti d'aspetto per il reclutamento sui social media?
Sì, HeyGen fornisce la generazione automatica di sottotitoli per migliorare l'accessibilità e l'engagement dei tuoi video di reclutamento. Inoltre, puoi facilmente utilizzare le capacità di ridimensionamento del rapporto d'aspetto per ottimizzare i tuoi video per varie piattaforme di social media, garantendo la massima portata per le tue offerte di lavoro.