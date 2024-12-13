Creatore di Video di Notizie di Riconoscimento: Crea Notizie AI Velocemente

Trasforma facilmente il testo in video di notizie con il nostro creatore di video di notizie di riconoscimento, sfruttando potenti avatar AI per trasmissioni coinvolgenti.

Crea un video coinvolgente di 45 secondi rivolto a proprietari di piccole imprese e marketer, mostrando come possono sfruttare un creatore di video di notizie AI per elevare la comunicazione del loro brand. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale ed elegante, simile a una trasmissione di notizie di alta qualità, accompagnato da una voce fuori campo chiara e autorevole. Dimostra la facilità di selezionare modelli e scene appropriate dalla vasta libreria per produrre rapidamente aggiornamenti coinvolgenti.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo accattivante di 60 secondi rivolto a creatori di contenuti ed educatori, illustrando come trasformare il testo in video di notizie per scopi educativi o contenuti quotidiani. Il design visivo dovrebbe essere moderno e pulito, con un avatar parlante amichevole che presenta le informazioni, supportato da musica di sottofondo vivace. Evidenzia il processo senza soluzione di continuità di utilizzo del testo in video dallo script per dare vita ai contenuti scritti con avatar AI.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di annuncio urgente e d'impatto di 30 secondi per team di comunicazione interna e organizzatori di eventi, progettato come un pezzo di creatore di video di notizie di riconoscimento per traguardi aziendali o momenti salienti degli eventi. Utilizza un'estetica da notizie dell'ultima ora con grafica audace ed effetti sonori drammatici per trasmettere importanza. Sottolinea l'inclusione automatica di sottotitoli per l'accessibilità e la disponibilità di una ricca libreria multimediale/stock per migliorare i visual.
Prompt di Esempio 3
Genera un dinamico notiziario di 50 secondi perfetto per manager dei social media e influencer, utilizzando un generatore di notizie AI per creare contenuti di tendenza. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere veloce e alla moda, incorporando tagli rapidi, musica popolare e avatar AI animati. Mostra l'utilità del ridimensionamento e dell'esportazione del rapporto d'aspetto per ottimizzare il video per varie piattaforme social.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Notizie di Riconoscimento

Trasforma facilmente il testo in video di notizie coinvolgenti con AI, con avatar realistici e contenuti dinamici per trasmissioni professionali.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script
Inizia incollando il tuo script di notizie direttamente nell'editor, pronto per essere trasformato in un video. Questo utilizza la nostra capacità di testo in video dallo script per gettare le basi per il tuo contenuto, semplificando il processo di trasformazione del testo in video di notizie.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Anchor AI
Sfoglia la nostra vasta libreria di avatar AI e seleziona l'anchor di notizie AI perfetto per raccontare la tua storia. Questi avatar AI daranno vita al tuo script, utilizzando una tecnologia avanzata di sincronizzazione labiale per creare avatar parlanti realistici.
3
Step 3
Migliora il Tuo Video
Utilizza il nostro editor facile da usare per aggiungere musica di sottofondo, filmati stock o i tuoi media. Applica i controlli di branding per includere il tuo logo e i tuoi colori, assicurando che i tuoi modelli di video di notizie siano coerenti e professionali.
4
Step 4
Genera ed Esporta
Con tutto pronto, avvia il processo di generazione. Il tuo creatore di video di notizie AI compilerà tutti gli elementi, eseguendo automaticamente la generazione della voce fuori campo. Infine, esporta il tuo video di notizie di alta qualità nel rapporto d'aspetto desiderato, pronto per la condivisione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Report di Notizie AI Coinvolgenti

.

Crea report di notizie dinamici e caratteristiche, trasformando il testo in narrazioni video coinvolgenti con anchor e avatar di notizie AI.

background image

Domande Frequenti

HeyGen facilita la creazione di video di notizie coinvolgenti?

Sì, HeyGen è un avanzato creatore di video di notizie AI che ti aiuta a trasformare il testo in video di notizie in modo efficiente. Puoi sfruttare diversi modelli di video di notizie e avatar parlanti realistici per generare contenuti accattivanti, ulteriormente semplificati dal generatore di script AI di HeyGen.

Posso personalizzare gli anchor di notizie AI nei miei video?

Assolutamente, HeyGen consente un'ampia personalizzazione per il tuo anchor di notizie AI. Scegli tra una varietà di avatar parlanti e utilizza la nostra avanzata tecnologia di sincronizzazione labiale con diverse voci AI per adattarsi perfettamente allo stile del tuo brand, garantendo una presentazione professionale e unica per ogni notiziario.

Cosa rende HeyGen un generatore di notizie AI facile da usare?

HeyGen è progettato come un generatore di notizie AI intuitivo con un editor facile da usare. Offre un'ampia selezione di modelli di video di notizie professionali e strumenti di editing video integrati, consentendo agli utenti di produrre contenuti di notizie di alta qualità in modo efficiente, anche senza un'esperienza precedente estesa.

Come supporta HeyGen la creazione di contenuti di notizie multilingue?

Il creatore di video di notizie di riconoscimento di HeyGen supporta pienamente più lingue, permettendoti di raggiungere efficacemente un pubblico globale. La nostra sofisticata tecnologia di sintesi vocale e una vasta gamma di voci AI assicurano che i tuoi video di notizie siano consegnati accuratamente in vari contesti linguistici.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo