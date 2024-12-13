Crea una guida per creatori di video di ricette di 30 secondi per cuochi casalinghi impegnati, mostrando un pasto veloce per i giorni feriali. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso ed energico, con tagli rapidi e una colonna sonora moderna e vivace. Utilizza la generazione di voce fuori campo di HeyGen per spiegare ogni passaggio in modo chiaro e conciso, rendendo il processo di cottura incredibilmente facile.

Generare video